Все ваши звонки в МАКС и ВК будут прослушиваться. Они даже не стесняются

Если вы созваниваетесь с родными через МАКС, потому что звонки в Telegram давно хрипят и обрываются, этот текст стоит дочитать. Ростелеком разослал рынку запрос на систему, которая должна работать прямо во время разговора, и среди каналов связи в документе неожиданно всплыли мессенджеры. В VK на это ответили одной короткой фразой, а у самого оператора нашлось объяснение, которое звучит вполне мирно. Только в документах остались места, о которых никто пока не говорит вслух. Ниже разберем, что именно хочет получить Ростелеком, может ли он вообще добраться до ваших звонков в МАКС и что можно сделать на айфоне уже сейчас.



Нейросеть на три миллиона абонентов

Начнем с формальностей. Это пока не закупка и не контракт, а запрос рыночной информации: оператор собирает предложения и цены, чтобы потом решить, проводить ли тендер. Заявки принимали до 15 октября 2026 года. Документ изучила редакция CNews, и по ее данным речь идет сразу о двух платформах: для анализа голосовых вызовов на мошенничество и для голосовых сервисов вообще, вплоть до синтеза речи.

Масштаб у затеи серьезный. Система должна пропускать трафик 3 млн абонентов, держать до 30 тысяч одновременных разговоров и 1200 новых вызовов в секунду. Собрать все предлагают в шести городах: Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Самое интересное спрятано в требованиях к нейросети. Свел их в одну таблицу, чтобы было видно, что она должна уметь.

Что указано в запросе Как это сформулировано Работа со звонком Анализ и перевод речи в текст в реальном времени Поведение собеседника Определение эмоций и аномалий поведения Голос Идентификация говорящего, слепки голоса Нейросети Распознавание дипфейков и синтезированной речи Реакция Аудиопредупреждение абоненту и разрыв соединения Каналы 2G/3G, VoLTE, VoWiFi, мессенджеры МАКС и VK Точность До 99%, дообучение не реже раза в две недели

Если читать сверху вниз, ничего страшного нет: так и выглядит антифрод, который слушает звонок и вовремя кричит «положите трубку». Но обратите внимание на предпоследнюю строку. Там рядом с обычной сотовой связью и звонками по Wi-Fi стоят два российских мессенджера, и вот это уже новость.

МАКС в списке и короткий ответ VK

Тут первая нестыковка. Звонок в мессенджере идет через интернет, а не через телефонную сеть оператора. Ростелеком видит, что ваш айфон гоняет трафик, но что внутри, ему не видно. Раз уж речь зашла о безопасности МАКС, посмотрите заодно, как понять, что аккаунт в МАКС взломали: эта угроза куда ближе, чем любая нейросеть оператора.

Опрошенные CNews эксперты сходятся в одном: без участия самого мессенджера ничего не выйдет. Технический директор MONS Даниил Киселев говорит, что анализ возможен только через интеграцию с VK или МАКС, а как она устроена, в документе не раскрыто. Готовой коробки на рынке тоже нет, систему придется собирать из продуктов нескольких компаний.

VK, которой принадлежит МАКС, после изучения документов ответила, что такие требования технически нереализуемы в ее продуктах. Звучит уверенно. Вот только в МАКС нет сквозного шифрования, о чем пишут коллеги из AndroidInsider, а пресс-служба мессенджера этот вопрос не комментирует. Получается, что техническая преграда есть только на пути от оператора, а сам сервис содержимое звонков теоретически видит.

Чем закончится эта история, пока не знает никто. Один из экспертов, которых опросил AndroidInsider, считает, что мессенджеры в итоге уступят и подключатся. Если хотите увидеть развязку вовремя, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, ответ VK и Ростелекома туда попадет в тот же день.

Операторов подгоняет закон, а про записи в документе молчат

Почему операторы вообще за это взялись? Ответ лежит в законе, а не в любопытстве. Похожими сервисами давно торгуют все крупные операторы, и мы отдельно сравнивали, что такое «Чистый номер» у МТС, МегаФона и Билайна. Разница в том, что раньше это была платная опция для удобства, а теперь у операторов появился риск потерять деньги.

С 1 марта 2027 года они обязаны передавать в государственную систему ГИС «Антифрод» номера мошенников и сведения о тех, кого обманули. Логика простая: если площадка оператора сломается и данные не уйдут вовремя, в ряде случаев придется компенсировать украденное из своего кармана. Вот операторы и ищут способ распознавать развод прямо во время звонка, пока абонент еще не продиктовал код.

Свои системы предупреждения о подозрительных разговорах уже есть у Билайна, МТС, Т-Мобайла и СберМобайла, а у самого Ростелекома работает услуга «Защита звонка». Обычно их подключают по желанию. Новое в запросе другое: сам анализ звонков рынку давно знаком, а вот мессенджеры впервые становятся частью операторской безопасности.

Остается главный для абонента вопрос: что при этом будет с самими разговорами. Ростелеком на вопросы журналистов ответил так: записи разговоров не хранятся, а анализ подключается только тем, кто сам на это согласился. Абонент слышит предупреждение, собеседник нет. К тому же закон о тайне связи и так требует явного разрешения абонента на расшифровку, поэтому без согласия такой анализ формально невозможен.

Но в самом документе нигде не сказано, где будут лежать расшифровки и сколько их будут хранить. Открытым остается и вопрос, на чьих разговорах собираются дообучать модель раз в две недели и как это сочетается с законом о персональных данных. Эксперты, опрошенные CNews, даже предложили прописать в требованиях обработку без сохранения аудио и обезличивание данных перед обучением. Пока этого там нет.

И еще одна деталь, о которой часто забывают. По «закону Яровой» операторы и российские мессенджеры и так хранят записи разговоров и переписку до полугода и передают их силовикам по запросу. Так что слушать звонки как таковые никто не собирался заново. Новое здесь в том, что нейросеть будет разбирать разговор на лету, с эмоциями и голосом собеседника.

Что можно сделать на айфоне уже сегодня

Первым делом откройте приложение своего оператора и пролистайте список подключенных услуг. Ищите все, где в названии есть «защита» или «защитник»: у разных операторов это называется по-разному. Если услуга подключена, а вы о ней не помните, ее можно отключить там же. Не нашли ничего похожего, но сомневаетесь? Напишите в поддержку, это быстрее, чем гадать.

Дальше сам МАКС. В настройках безопасности есть «Безопасный режим», после включения вам смогут звонить только люди из контактов. Там же стоит ограничить поиск по номеру телефона кругом контактов. От анализа разговоров это не спасет, но незнакомцы до вас просто не дозвонятся. На уровне айфона можно пойти дальше и заблокировать звонки с неизвестных номеров встроенными средствами iOS.

Порядок действий такой:

Проверьте услуги в приложении оператора и отключите лишнюю защиту, если не хотите анализа звонков. В МАКС включите «Безопасный режим» в настройках безопасности. Там же ограничьте поиск по номеру только контактами. Никому не называйте по телефону и в мессенджерах коды из СМС, пароли и данные карты.

Если какой-то пункт в МАКС на вашем айфоне выглядит иначе или не находится, загляните в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, куда нажимать.

С заменой мессенджера все сложнее. Звонки в Telegram и WhatsApp* в России ограничены с августа 2025 года, а платный российский мессенджер «Молния» за 750 рублей обещает сквозное шифрование, но пока только на словах. А если после таких новостей хочется закрыть от чужих глаз хотя бы экран айфона в метро, защитные стекла с антишпионским слоем недорого находятся в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так будет ли Ростелеком слушать ваши звонки в МАКС? Прямо сейчас нет: есть только запрос цен, а VK называет задачу невыполнимой. Но мессенджер без сквозного шифрования технически такой доступ дать может, поэтому лучшее, что можно сделать сегодня, это проверить услуги на своем номере и закрыть МАКС от посторонних.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.