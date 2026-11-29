Когда у вас есть дети, практически любая поездка куда-нибудь дальше ближайшего торгового центра превращается в сборы с проверкой документов. Особенно это касается путешествий, когда помимо собственных паспортов необходимо не забыть свидетельство о рождении ребенка. Причем, в отличие от банковских карт, которые давно перекочевали в смартфоны, с детскими документами все было несколько сложнее. Однако теперь и их можно хранить прямо в телефоне. Для этого достаточно воспользоваться мессенджером МАКС.



Свидетельство подтянется из Госуслуг

Несмотря на то, что мессенджер МАКС многие до сих пор воспринимают исключительно как альтернативу Telegram и WhatsApp, разработчики постепенно добавляют в него функции, которые вообще никак не связаны с перепиской. Одной из таких возможностей стал Цифровой ID. С его помощью можно предъявлять сведения из различных документов прямо с экрана смартфона. Ранее мы уже рассказывали, как добавить паспорт, ИНН, СНИЛС и водительские права в МАКС. Однако загрузить в мессенджер можно не только собственные документы, но и свидетельства о рождении детей.

Самое удобное в этой истории то, что вам не придется фотографировать бумажное свидетельство или самостоятельно переносить из него все данные. Необходимая информация загружается из Госуслуг. Если у вас несколько детей и сведения о них уже есть в личном кабинете на портале, то искать отдельную папку с документами в памяти смартфона не потребуется.

Причем не стоит путать цифровое свидетельство о рождении с обычной фотографией документа. Когда вы показываете кому-нибудь снимок из галереи Айфона, проверить его подлинность достаточно сложно. В случае с МАКС для этого используется специальный QR-код. Сотрудник организации считывает его и получает необходимые для проверки сведения. Именно поэтому цифровой документ можно использовать в ситуациях, в которых обычную фотографию свидетельства у вас могут не принять.

Начните с карточки ребенка на Госуслугах

Перед тем как переходить непосредственно в мессенджер, советую проверить, все ли необходимые сведения есть в вашем личном кабинете на Госуслугах. Ведь именно оттуда МАКС получает информацию о документах. Если вы никогда не добавляли данные о ребенке или по какой-то причине они не прошли проверку, то и в мессенджере соответствующее свидетельство может не появиться. Сделайте следующее:

Откройте приложение «Госуслуги» на смартфоне и авторизуйтесь под своей учетной записью. На нижней панели нажмите «Документы», затем откройте раздел «Семья и дети». Выберите карточку ребенка и проверьте наличие сведений о свидетельстве о рождении. Если необходимой информации нет, добавьте данные документа и дождитесь их проверки.

После этого можно переходить к настройке самого мессенджера. Обратите внимание, что для использования цифровых документов потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах и созданный Цифровой ID. Если раньше вы им не пользовались, то необходимо будет пройти процедуру подтверждения личности. Для этого воспользуйтесь одним из предложенных приложением способов идентификации.

Откройте приложение МАКС на смартфоне. Перейдите на вкладку «Настройки» и нажмите «Цифровой ID». Если у вас еще нет Цифрового ID, нажмите «Создать Цифровой ID». Если МАКС откроет Госуслуги, нажмите «Подтвердить и предоставить». Затем вернитесь в МАКС и завершите настройку по подсказкам на экране. В Цифровом ID нажмите «Семья» и выберите карточку нужного ребенка. Откройте «Свидетельство о рождении». Нажмите «Предъявить», чтобы открыть QR-код свидетельства. Покажите сотруднику QR-код. Если потребуется подтвердить личность, нажмите «Подтвердить», чтобы открыть QR-код с фото.

Если сведения из Госуслуг не появились в мессенджере, проверьте наличие соответствующих документов в личном кабинете и попробуйте обновить данные. После завершения настройки для предъявления сведений о ребенке достаточно будет открыть соответствующую карточку и показать QR-код.

Кстати, создавать отдельный аккаунт в МАКС для ребенка исключительно ради этой возможности не требуется. Все необходимые документы будут находиться в профиле родителя. Особенно удобно это для тех, у кого несколько маленьких детей. Вместо того чтобы перебирать бумажные свидетельства, можно просто выбрать нужный документ на экране смартфона.

Если карточка так и не появилась, можно спросить совета в нашем чате в Telegram или МАКС.

QR-код пригодится и за пределами гостиницы

Еще недавно одна из основных возможностей использования цифрового свидетельства о рождении ребенка в МАКС заключалась в заселении в гостиницы. Однако в октябре 2026 года список таких ситуаций значительно расширился. Теперь предъявлять документы ребенка через мессенджер можно в следующих случаях:

при покупке билетов на транспорт;

при посадке в транспорт и подтверждении права на льготный или бесплатный проезд;

при обращении в поликлиники и другие медицинские организации за помощью по ОМС;

при посещении многофункциональных центров (МФЦ);

при заселении в гостиницы;

при посещении музеев, спортивных и культурных мероприятий, в том числе по льготным билетам.

Представьте, что вы решили на выходных сходить с ребенком в музей. На кассе выясняется, что для покупки льготного билета необходимо подтвердить его возраст, а свидетельство о рождении осталось дома. Раньше пришлось бы либо договариваться с сотрудником музея, либо покупать обычный билет. Теперь в организации, подключенной к соответствующему сервису, достаточно достать смартфон и показать QR-код.

Вот только есть один момент, который я бы обязательно учитывал. Возможность предъявлять сведения о ребенке через МАКС еще не означает, что абсолютно все организации в России уже готовы принимать документы таким способом. Для этого сотрудникам необходимо иметь соответствующую техническую возможность.

Поэтому перед поездкой я бы обязательно уточнил у перевозчика или гостиницы, принимают ли они документы через МАКС. Особенно если речь идет о путешествии в другой город. Вряд ли кому-то захочется остаться с ребенком на вокзале или столкнуться с проблемами при заселении исключительно из-за того, что сотрудники организации еще не умеют работать с цифровыми документами.

Мы также показывали, как записаться к врачу через МАКС.

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На Айфоне все решает версия МАКС

Самое обидное, что воспользоваться цифровым свидетельством о рождении могут далеко не все владельцы смартфонов Apple. Эта функция работает в оригинальном приложении МАКС для Айфона, которое уже достаточно давно удалили из App Store. Если вы успели скачать мессенджер до этого момента и до сих пор пользуетесь им, то сможете предъявлять документы ребенка прямо с экрана смартфона.

А вот в последней версии приложения Yaqin, через которое многие владельцы Айфонов сейчас пользуются национальным мессенджером, такой возможности нет. Более того, в нем недоступны и другие функции МАКС, связанные с интеграцией с Госуслугами. Аналогичные ограничения есть и в веб-версии мессенджера. Так что, если на вашем Айфоне сохранилось оригинальное приложение МАКС, я бы точно не спешил его удалять. Заменить его без потери функциональности пока не получится.

Ну и не забывайте, что бумажное свидетельство о рождении никто не отменял. Создание Цифрового ID остается добровольным. Если вы по каким-то причинам не хотите пользоваться документами ребенка через мессенджер, то можете продолжать предъявлять их оригиналы. Более того, перед поездками за границу и оформлением других документов необходимо отдельно уточнять требования соответствующих организаций.

Лично я пока воспринимал бы свидетельство о рождении в МАКС как запасной вариант на случай, если бумажный документ остался дома. Все-таки смартфон может разрядиться, приложение может перестать работать, да и с мобильным интернетом в России хватает проблем. А вот для повседневных походов в музеи, поликлиники и другие учреждения, где уже принимают цифровые документы, возможность действительно удобная. Жаль только, что владельцы Айфонов, которые не успели скачать оригинальный МАКС из App Store, пока лишены этой функции.

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