Слушает ли вас iPhone ради рекламы — правда или миф

Кирилл Пироженко

Вы обсудили с другом новую кофемашину, а через час лента завалена рекламой кофемашин. Совпадение пугает, и в голове всплывает одна мысль: телефон меня подслушивает. Недавно мы уже разбирались, подслушивает ли вас мессенджер МАКС, теперь давайте разберёмся, делает ли это iOS: где здесь реальная угроза, где обычная психология и как закрыть микрофон тем, кому он не нужен.

Кажется, что айфон вас подслушивает?. Фото.

Кажется, что айфон вас подслушивает?

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Почему реклама будто читает мысли

Чаще всего дело не в микрофоне, а в данных, которые вы отдаёте сами. История браузера, геолокация, покупки по карте, список контактов, время в приложениях: всё это складывается в подробный портрет. Рекламные сети знают ваш возраст, район, привычки и круг общения. Слушать вас им не нужно, они и так неплохо предсказывают желания.

Добавьте сюда эффект частотной иллюзии. Стоит обратить внимание на тему, и вы начинаете замечать её повсюду, хотя реклама крутилась и раньше. А разговор о кофемашине нередко идёт следом за тем, как кто-то рядом вбил запрос в поиск. Телефоны в одной сети Wi-Fi, общие контакты, близкая геопозиция: алгоритмам этого хватает, чтобы связать вас с собеседником.

Почему реклама будто читает мысли. Каждое приложение теперь запрашивает разрешение на трекинг. Фото.

Каждое приложение теперь запрашивает разрешение на трекинг

Apple частично подрезала этот механизм. С выходом App Tracking Transparency каждое приложение обязано спросить разрешение на слежку за вами в других программах и на сайтах. Большинство владельцев iPhone в таком отслеживании отказывают, и точность рекламы заметно просела. Но профиль, собранный из ваших же действий, никуда не делся.

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Может ли микрофон записывать без вашего ведома

В обычной ситуации нет. iOS не разрешает приложениям тихо писать звук в фоне: как только микрофон активен, в строке состояния загорается оранжевая точка. Увидели её там, где звук вроде бы не нужен, есть повод разобраться.

Это проверяли на практике. Учёные из Северо-Восточного университета прогнали больше 17 тысяч приложений и не нашли ни одного случая скрытой записи с микрофона. Зато поймали другое: часть программ делала скрытые скриншоты экрана и отправляла их на сторону. Отдельный эксперимент компании Wandera показал то же самое. Если бы приложение постоянно писало и сливало звук, это бросалось бы в глаза по трафику и расходу батареи. Ничего подобного не нашли.

Может ли микрофон записывать без вашего ведома. Если на айфоне работает микрофон, то на экране обязательно появляется оранжевая точка. Фото.

Если на айфоне работает микрофон, то на экране обязательно появляется оранжевая точка

Полностью расслабляться всё же рано. В 2024 году издание 404 Media опубликовало презентацию Cox Media Group, где фирма прямо хвасталась технологией Active Listening: якобы умеет ловить разговоры рядом с микрофонами и продавать на их основе рекламу. После публикации Google выкинула компанию из партнёрской программы, а Apple, Amazon и Meta заявили, что такое нарушает их правила. Доказательств, что технология реально работала на массовых устройствах, нет, но осадок остался.

Есть и обратная история про железо. В России из части корпоративных аппаратов намеренно убирают камеру и микрофон, чтобы исключить любую утечку звука физически. А вот точечные угрозы вроде шпионского софта Pegasus микрофон включать умеют, только бьют они по конкретным людям, а не по всем подряд.

Что на самом деле слышит Siri и когда

Siri постоянно слушает, но только одно: фразу-команду. Распознавание Привет, Siri идёт прямо на устройстве, и до срабатывания этого ключа звук никуда не уходит. Нажали боковую кнопку или произнесли команду, тогда и начинается запись запроса.

Проблема в ложных срабатываниях. Ассистент иногда принимает за команду случайный звук и записывает кусок разговора, который вы записывать не собирались. Именно из-за этого Apple согласилась закрыть коллективный иск Lopez против Apple, заплатив 95 миллионов долларов. Истцы утверждали, что Siri случайно активировалась, а фрагменты приватных бесед уходили подрядчикам и иногда в рекламу. Вину компания не признала, но пользователям в США полагается до 20 долларов за устройство, и касается это случаев с 2014 по 2024 год. Разбор записей живыми сотрудниками Apple свернула ещё в 2019 году, сделав такую проверку добровольной.

Как проверить, какие приложения лезут к микрофону

Проверить, кто тянется к микрофону, можно за несколько шагов:

  1. Посмотрите на строку состояния. Оранжевая точка сверху означает, что микрофон работает прямо сейчас.
    2. Как проверить, какие приложения лезут к микрофону. В Пункте управления видно какие приложения что делают. Фото.

    В Пункте управления видно какие приложения что делают

  2. Откройте Пункт управления, и система подскажет, какое приложение его задействовало.
  3. Зайдите в Настройки, затем Конфиденциальность и безопасность, потом Микрофон. Здесь полный список программ, которым вы выдали доступ.
    4. Как проверить, какие приложения лезут к микрофону. Все приложения, которые имеют доступ к микрофону, имеют зеленый тумблер. Фото.

    Все приложения, которые имеют доступ к микрофону, имеют зеленый тумблер

  4. Включите Отчёт о конфиденциальности приложений в том же разделе: он показывает, кто обращался к микрофону, камере и геолокации за последние дни.

Микрофон ведь нужен и для дела: например, его можно использовать для записи звука на Mac. Поэтому смотрите не на сам факт доступа, а на странности. Если мессенджер лезет к микрофону раз в час без звонков, это хороший повод задать вопросы.

Как отключить «прослушку» за пару минут

Самое надёжное: снять доступ у тех, кому он не нужен. Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Микрофон, и выключите тумблеры напротив приложений, которым звук ни к чему. Игра или магазин прекрасно проживут без вашего голоса.

Как отключить «прослушку» за пару минут. Отключите все ненужные тумблеры в этом разделе. Фото.

Отключите все ненужные тумблеры в этом разделе

Дальше отключите Привет, Siri, если ассистентом не пользуетесь: меньше ложных срабатываний, меньше случайных записей. Затем закройте слежку. В разделе Конфиденциальность и безопасность найдите Отслеживание и снимите галку Разрешать приложениям запросы на отслеживание. Там же, в пункте Реклама Apple, выключите Персонализированную рекламу.

Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

На этом всё. Реклама не читает мысли, она читает ваши данные, и большую часть из них вы можете перекрыть сами. iPhone почти наверняка вас не подслушивает, но микрофон у половины приложений лучше всё равно отобрать: спокойнее спать будете.

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