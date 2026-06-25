Слушает ли вас iPhone ради рекламы — правда или миф

Вы обсудили с другом новую кофемашину, а через час лента завалена рекламой кофемашин. Совпадение пугает, и в голове всплывает одна мысль: телефон меня подслушивает. Недавно мы уже разбирались, подслушивает ли вас мессенджер МАКС, теперь давайте разберёмся, делает ли это iOS: где здесь реальная угроза, где обычная психология и как закрыть микрофон тем, кому он не нужен.



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Почему реклама будто читает мысли

Чаще всего дело не в микрофоне, а в данных, которые вы отдаёте сами. История браузера, геолокация, покупки по карте, список контактов, время в приложениях: всё это складывается в подробный портрет. Рекламные сети знают ваш возраст, район, привычки и круг общения. Слушать вас им не нужно, они и так неплохо предсказывают желания.

Добавьте сюда эффект частотной иллюзии. Стоит обратить внимание на тему, и вы начинаете замечать её повсюду, хотя реклама крутилась и раньше. А разговор о кофемашине нередко идёт следом за тем, как кто-то рядом вбил запрос в поиск. Телефоны в одной сети Wi-Fi, общие контакты, близкая геопозиция: алгоритмам этого хватает, чтобы связать вас с собеседником.

Apple частично подрезала этот механизм. С выходом App Tracking Transparency каждое приложение обязано спросить разрешение на слежку за вами в других программах и на сайтах. Большинство владельцев iPhone в таком отслеживании отказывают, и точность рекламы заметно просела. Но профиль, собранный из ваших же действий, никуда не делся.

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Может ли микрофон записывать без вашего ведома

В обычной ситуации нет. iOS не разрешает приложениям тихо писать звук в фоне: как только микрофон активен, в строке состояния загорается оранжевая точка. Увидели её там, где звук вроде бы не нужен, есть повод разобраться.

Это проверяли на практике. Учёные из Северо-Восточного университета прогнали больше 17 тысяч приложений и не нашли ни одного случая скрытой записи с микрофона. Зато поймали другое: часть программ делала скрытые скриншоты экрана и отправляла их на сторону. Отдельный эксперимент компании Wandera показал то же самое. Если бы приложение постоянно писало и сливало звук, это бросалось бы в глаза по трафику и расходу батареи. Ничего подобного не нашли.

Полностью расслабляться всё же рано. В 2024 году издание 404 Media опубликовало презентацию Cox Media Group, где фирма прямо хвасталась технологией Active Listening: якобы умеет ловить разговоры рядом с микрофонами и продавать на их основе рекламу. После публикации Google выкинула компанию из партнёрской программы, а Apple, Amazon и Meta заявили, что такое нарушает их правила. Доказательств, что технология реально работала на массовых устройствах, нет, но осадок остался.

Есть и обратная история про железо. В России из части корпоративных аппаратов намеренно убирают камеру и микрофон, чтобы исключить любую утечку звука физически. А вот точечные угрозы вроде шпионского софта Pegasus микрофон включать умеют, только бьют они по конкретным людям, а не по всем подряд.

Что на самом деле слышит Siri и когда

Siri постоянно слушает, но только одно: фразу-команду. Распознавание Привет, Siri идёт прямо на устройстве, и до срабатывания этого ключа звук никуда не уходит. Нажали боковую кнопку или произнесли команду, тогда и начинается запись запроса.

Проблема в ложных срабатываниях. Ассистент иногда принимает за команду случайный звук и записывает кусок разговора, который вы записывать не собирались. Именно из-за этого Apple согласилась закрыть коллективный иск Lopez против Apple, заплатив 95 миллионов долларов. Истцы утверждали, что Siri случайно активировалась, а фрагменты приватных бесед уходили подрядчикам и иногда в рекламу. Вину компания не признала, но пользователям в США полагается до 20 долларов за устройство, и касается это случаев с 2014 по 2024 год. Разбор записей живыми сотрудниками Apple свернула ещё в 2019 году, сделав такую проверку добровольной.

Как проверить, какие приложения лезут к микрофону

Проверить, кто тянется к микрофону, можно за несколько шагов:

Посмотрите на строку состояния. Оранжевая точка сверху означает, что микрофон работает прямо сейчас. Откройте Пункт управления, и система подскажет, какое приложение его задействовало. Зайдите в Настройки, затем Конфиденциальность и безопасность, потом Микрофон. Здесь полный список программ, которым вы выдали доступ. Включите Отчёт о конфиденциальности приложений в том же разделе: он показывает, кто обращался к микрофону, камере и геолокации за последние дни.

Микрофон ведь нужен и для дела: например, его можно использовать для записи звука на Mac. Поэтому смотрите не на сам факт доступа, а на странности. Если мессенджер лезет к микрофону раз в час без звонков, это хороший повод задать вопросы.

Как отключить «прослушку» за пару минут

Самое надёжное: снять доступ у тех, кому он не нужен. Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Микрофон, и выключите тумблеры напротив приложений, которым звук ни к чему. Игра или магазин прекрасно проживут без вашего голоса.

Дальше отключите Привет, Siri, если ассистентом не пользуетесь: меньше ложных срабатываний, меньше случайных записей. Затем закройте слежку. В разделе Конфиденциальность и безопасность найдите Отслеживание и снимите галку Разрешать приложениям запросы на отслеживание. Там же, в пункте Реклама Apple, выключите Персонализированную рекламу.

Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

На этом всё. Реклама не читает мысли, она читает ваши данные, и большую часть из них вы можете перекрыть сами. iPhone почти наверняка вас не подслушивает, но микрофон у половины приложений лучше всё равно отобрать: спокойнее спать будете.