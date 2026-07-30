Siri AI в iOS 27 пишет мне сообщения по-русски и исправляет ошибки. Рассказываю, как настроил

Siri AI официально не понимает по-русски, в Apple об этом честно предупредили, но на днях я покрутил настройки и наткнулся на забавную вещь: система вполне способна писать за меня сообщения на русском. Секрет в том, что текстовые инструменты и голосовой помощник живут по разным правилам, и если знать, за какие рычаги дергать, эти две половины удается подружить. Сначала проверьте, поддерживает ли ваш iPhone Siri AI, а ниже по шагам покажу как научить Siri AI в iOS 27 писать сообщения на русском.



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Как работают Writing Tools в Siri AI на русском

В iOS 27 в Apple переработали текстовые инструменты, и тут кроется главное. Инструменты для письма научились обрабатывать русский текст: они переписывают, сокращают, меняют тон и правят грамматику в том, что вы уже набрали. А вот новая разговорная Siri AI, та самая, что отвечает на вопросы и ведет диалог, стартовала только на английском. Русскую речь она пока не разбирает.

Получается любопытный расклад. Ядро помощника думает по-английски, но руки, которыми он возит по вашему тексту, отлично справляются с кириллицей. Именно на этом стыке и строится весь трюк. Мы включаем Siri AI на английском, а потом направляем ее работать с русским содержимым прямо через клавиатуру.

На практике это значит, что язык интерфейса и язык обработки текста у нас разъезжаются. Помощник показывает свои подсказки и кнопки на английском, но спокойно переваривает русский абзац, который вы ему подсунули. Для российского пользователя это лучший из возможных раскладов на сегодня: полноценной русской Siri все еще нет, но текстовые задачи уже закрываются.

Отдельно про совместимость. Кнопка Write with Siri и умные функции доступны не на всех айфонах, а начиная с iPhone 15 Pro, а также на всех моделях линеек iPhone 16 и iPhone 17. Если у вас обычная пятнашка или что-то старше, полноценного помощника не будет. Кстати, я уже разбирал, что реально умеет новая Siri, и там много неочевидного.

Как включить русский язык в Siri AI

Перед тем как помощник начнет писать, его нужно правильно подготовить. Настройка занимает пару минут и делится на два этапа: сначала активируем сам Siri AI, потом объясняем ему, что отвечать надо по-русски.

Включите новый Siri AI. Как это сделать пошагово, я подробно расписал в отдельной инструкции по активации помощника — там все с картинками и нюансами для наших айфонов. Переключите ответы на русский язык. Это тоже отдельная процедура, и я разложил ее в материале про русский язык в Siri, чтобы не дублировать шаги здесь.

После этих двух действий помощник готов к бою. Системный язык у него остается английским, но отвечать он уже будет по-русски, и текст, который вы ему скормите, тоже обрабатывается на русском. Дальше начинается самое интересное — собственно написание сообщений.

Как написать текст через Siri AI

Теперь переходим к практике. Самый удобный способ — кнопка Write with Siri, которая в iOS 27 живет прямо над стандартной клавиатурой. Раньше приходилось выделять текст и лезть в меню редактирования, а сейчас помощник всегда под рукой в любом приложении с системной клавиатурой: Сообщения, Почта, Заметки.

Откройте любое поле ввода и вызовите стандартную клавиатуру. Нажмите кнопку Write with Siri над клавиатурой. Опишите словами, что нужно написать. Можно задать тему, тон, стиль и даже указать желаемое количество слов — например, попросить короткое поздравление на пятьдесят слов. Дождитесь готового текста и при необходимости отредактируйте его в этом же окне. Помощник умеет переписать кусок, сделать его короче или дружелюбнее.

Отдельно отмечу правку готового результата. Если текст получился слишком сухим или, наоборот, чересчур официальным, не нужно все стирать и начинать заново. Достаточно попросить помощника переделать тон прямо в том же окне, и он перепишет сообщение под нужное настроение. Так за несколько итераций доводишь текст до ума, не выходя из клавиатуры.

Вот тут и проявляется вся польза русских инструментов для письма: вы формулируете запрос по-русски, получаете русский результат и не мучаетесь с переводом. Если помощник вдруг уперся и хочет отвечать только по-английски, есть запасной вариант — переключить Siri AI на ChatGPT, и тогда генерация текста пойдет через него.

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Проверка орфографии и пунктуации в Siri AI

Помощник умеет не только сочинять с нуля, но и вычищать ошибки в готовом тексте. Это выручает, когда сообщение уже написано, а перечитывать его лень или глаз замылился.

Выделите нужный фрагмент текста. Во всплывающем меню нажмите на логотип Siri. Дайте задание исправить ошибки — опечатки, грамматику, пунктуацию. Проверьте предложенный вариант и примите правки, если они вас устраивают.

Работает это и с русским текстом, что для нас самое ценное. По сути вы получаете карманного корректора, который всегда рядом. Я гоняю через него длинные сообщения и рабочие письма, и количество глупых опечаток заметно упало.

Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Итог простой: Siri AI в iOS 27 не понимает русскую речь, зато прекрасно работает с русским текстом. Включаете помощника на английском, просите отвечать по-русски, а дальше пользуетесь кнопкой Write with Siri и правкой ошибок. Пара минут на настройку — и айфон начинает писать сообщения за вас, экономя время каждый день.