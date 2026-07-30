Siri AI в iOS 27 пишет мне сообщения по-русски и исправляет ошибки. Рассказываю, как настроил

Кирилл Пироженко

Siri AI официально не понимает по-русски, в Apple об этом честно предупредили, но на днях я покрутил настройки и наткнулся на забавную вещь: система вполне способна писать за меня сообщения на русском. Секрет в том, что текстовые инструменты и голосовой помощник живут по разным правилам, и если знать, за какие рычаги дергать, эти две половины удается подружить. Сначала проверьте, поддерживает ли ваш iPhone Siri AI, а ниже по шагам покажу как научить Siri AI в iOS 27 писать сообщения на русском.

Siri научилась хорошо придумывать сообщения и письма. Фото.

Siri научилась хорошо придумывать сообщения и письма

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Как работают Writing Tools в Siri AI на русском

В iOS 27 в Apple переработали текстовые инструменты, и тут кроется главное. Инструменты для письма научились обрабатывать русский текст: они переписывают, сокращают, меняют тон и правят грамматику в том, что вы уже набрали. А вот новая разговорная Siri AI, та самая, что отвечает на вопросы и ведет диалог, стартовала только на английском. Русскую речь она пока не разбирает.

Получается любопытный расклад. Ядро помощника думает по-английски, но руки, которыми он возит по вашему тексту, отлично справляются с кириллицей. Именно на этом стыке и строится весь трюк. Мы включаем Siri AI на английском, а потом направляем ее работать с русским содержимым прямо через клавиатуру.

Как работают Writing Tools в Siri AI на русском. Новые инструменты работы с текстом отлично работают на русском. Фото.

Новые инструменты работы с текстом отлично работают на русском

На практике это значит, что язык интерфейса и язык обработки текста у нас разъезжаются. Помощник показывает свои подсказки и кнопки на английском, но спокойно переваривает русский абзац, который вы ему подсунули. Для российского пользователя это лучший из возможных раскладов на сегодня: полноценной русской Siri все еще нет, но текстовые задачи уже закрываются.

Отдельно про совместимость. Кнопка Write with Siri и умные функции доступны не на всех айфонах, а начиная с iPhone 15 Pro, а также на всех моделях линеек iPhone 16 и iPhone 17. Если у вас обычная пятнашка или что-то старше, полноценного помощника не будет. Кстати, я уже разбирал, что реально умеет новая Siri, и там много неочевидного.

Как включить русский язык в Siri AI

Перед тем как помощник начнет писать, его нужно правильно подготовить. Настройка занимает пару минут и делится на два этапа: сначала активируем сам Siri AI, потом объясняем ему, что отвечать надо по-русски.

  1. Включите новый Siri AI. Как это сделать пошагово, я подробно расписал в отдельной инструкции по активации помощника — там все с картинками и нюансами для наших айфонов.
  2. Переключите ответы на русский язык. Это тоже отдельная процедура, и я разложил ее в материале про русский язык в Siri, чтобы не дублировать шаги здесь.

После этих двух действий помощник готов к бою. Системный язык у него остается английским, но отвечать он уже будет по-русски, и текст, который вы ему скормите, тоже обрабатывается на русском. Дальше начинается самое интересное — собственно написание сообщений.

Как написать текст через Siri AI

Теперь переходим к практике. Самый удобный способ — кнопка Write with Siri, которая в iOS 27 живет прямо над стандартной клавиатурой. Раньше приходилось выделять текст и лезть в меню редактирования, а сейчас помощник всегда под рукой в любом приложении с системной клавиатурой: Сообщения, Почта, Заметки.

Как написать текст через Siri AI. Можете попросить отредактировать сообщение в нужном вам стиле. Фото.

Можете попросить отредактировать сообщение в нужном вам стиле

  1. Откройте любое поле ввода и вызовите стандартную клавиатуру.
  2. Нажмите кнопку Write with Siri над клавиатурой.
  3. Опишите словами, что нужно написать. Можно задать тему, тон, стиль и даже указать желаемое количество слов — например, попросить короткое поздравление на пятьдесят слов.
  4. Дождитесь готового текста и при необходимости отредактируйте его в этом же окне. Помощник умеет переписать кусок, сделать его короче или дружелюбнее.

Отдельно отмечу правку готового результата. Если текст получился слишком сухим или, наоборот, чересчур официальным, не нужно все стирать и начинать заново. Достаточно попросить помощника переделать тон прямо в том же окне, и он перепишет сообщение под нужное настроение. Так за несколько итераций доводишь текст до ума, не выходя из клавиатуры.

Вот тут и проявляется вся польза русских инструментов для письма: вы формулируете запрос по-русски, получаете русский результат и не мучаетесь с переводом. Если помощник вдруг уперся и хочет отвечать только по-английски, есть запасной вариант — переключить Siri AI на ChatGPT, и тогда генерация текста пойдет через него.

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Проверка орфографии и пунктуации в Siri AI

Помощник умеет не только сочинять с нуля, но и вычищать ошибки в готовом тексте. Это выручает, когда сообщение уже написано, а перечитывать его лень или глаз замылился.

Проверка орфографии и пунктуации в Siri AI. Siri легко исправляет ошибки, причем даже расставляет знаки препинания. Фото.

Siri легко исправляет ошибки, причем даже расставляет знаки препинания

  1. Выделите нужный фрагмент текста.
  2. Во всплывающем меню нажмите на логотип Siri.
  3. Дайте задание исправить ошибки — опечатки, грамматику, пунктуацию.
  4. Проверьте предложенный вариант и примите правки, если они вас устраивают.

Работает это и с русским текстом, что для нас самое ценное. По сути вы получаете карманного корректора, который всегда рядом. Я гоняю через него длинные сообщения и рабочие письма, и количество глупых опечаток заметно упало.

Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Итог простой: Siri AI в iOS 27 не понимает русскую речь, зато прекрасно работает с русским текстом. Включаете помощника на английском, просите отвечать по-русски, а дальше пользуетесь кнопкой Write with Siri и правкой ошибок. Пара минут на настройку — и айфон начинает писать сообщения за вас, экономя время каждый день.

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