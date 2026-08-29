Связь и интернет в Таиланде для туристов из России: SIM-карты и цены

В Таиланде туристы могут пользоваться местной SIM-картой, eSIM, российским роумингом или бесплатным Wi-Fi: примерно тот же набор вариантов мы уже разбирали в материале про связь в ОАЭ для туристов. Ниже расскажу, какая связь работает в Таиланде, как подключить мобильный интернет в Паттайе и на Пхукете, сколько стоит SIM-карта, какие операторы доступны и какой вариант удобнее выбрать для поездки из России.



Варианты связи для туриста в Таиланде

Связь в Таиланде для туристов можно организовать несколькими способами: купить SIM-карту местного оператора, заранее установить цифровую SIM или оставить российский номер в международном роуминге.

Для обычной туристической поездки местная SIM или eSIM удобны тем, что позволяют пользоваться мобильным интернетом для карт, такси, мессенджеров и других сервисов. Российский номер при этом можно сохранить для банковских SMS и звонков.

Варианты связи для туриста:

туристическая цифровая SIM;

местная SIM-карта от операторов AIS или True;

российская SIM-карта в роуминге;

Wi-Fi в гостиницах и общественных местах.

Какой вариант выбрать, зависит от срока поездки, необходимого объема трафика и того, нужен ли тайский номер.

Выберите eSIM для Таиланда от TriPayGo, установите ее заранее через Wi-Fi и подключитесь к мобильному интернету после прилета.

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Мобильный интернет в Таиланде: сети и скорость

Интернет в Таиланде для туристов доступен через мобильные сети 4G и 5G. Туристические тарифы AIS и True поддерживают современные сети, а конкретная скорость зависит от покрытия, загруженности сети и возможностей смартфона.

Мобильный интернет в Таиланде подходит для:

карт и навигации;

заказа такси;

мессенджеров;

социальных сетей;

бронирования гостиниц и билетов;

банковских приложений;

просмотра видео;

удаленной работы.

Для поездки по Бангкоку, Паттайе, Пхукету и другим туристическим регионам отдельные SIM-карты покупать не требуется: одна тайская SIM работает по стране в пределах покрытия выбранной сети.

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Как подключить eSIM для Таиланда

Цифровая SIM подойдет туристам, которым нужен мобильный интернет в Таиланде без покупки и установки физической SIM-карты. Я сам давно перешел на eSIM в iPhone и к обычным картам уже не возвращаюсь: цифровую SIM можно оформить заранее, установить еще в России и подготовить к поездке до вылета.

Главное условие: смартфон должен поддерживать технологию eSIM. Перед покупкой стоит проверить наличие пункта «Добавить eSIM» в настройках мобильной связи или набрать *#06#: если среди данных устройства отображается EID, телефон обычно поддерживает цифровые SIM.

Российскую SIM можно оставить в смартфоне для звонков, банковских SMS и кодов подтверждения. Если телефон поддерживает Dual SIM, обе линии могут использоваться одновременно: российская SIM для звонков и SMS, а цифровая SIM для мобильного интернета в Таиланде.

Купить eSIM можно еще до поездки. После оплаты данные для подключения приходят на электронную почту, поэтому установить профиль удобно дома через Wi-Fi.

Перейдите на сайт TriPayGo и выберите тариф для Таиланда; оплатите заказ и укажите электронную почту; получите QR-код, ссылку или данные для ручной установки; дождитесь завершения установки профиля; после прилета в Таиланд выберите eSIM для мобильных данных; включите роуминг данных на eSIM; дождитесь подключения к местной сети.

Роуминг данных для туристической SIM необходимо включать, чтобы в Таиланде интернет работал через местную мобильную сеть. Это не означает использование платного интернет-роуминга на российской SIM-карте. Не получается активировать eSIM или что-то пошло не так с профилем? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Местные SIM-карты и регистрация по паспорту

SIM-карты в Таиланде для туристов продаются в аэропортах, салонах операторов и авторизованных точках.

При покупке иностранному туристу нужно пройти регистрацию. По действующим требованиям NBTC для иностранцев предусмотрена идентификация по паспорту, число SIM также ограничено.

Туристические SIM рассчитаны на временное использование. NBTC указывает, что Tourist SIM может использоваться не более 60 дней без повторной идентификации. Обычное пополнение само по себе не продлевает этот срок.

Цены на SIM-карты в Таиланде

Сколько стоит SIM-карта в Таиланде, зависит от срока действия и пакета услуг.

Для корректного сравнения удобнее брать одинаковые по сроку и типу интернета тарифы.

Рублевые цены рассчитаны по курсу 2,57 рублей за 1 бат.

Точки продажи SIM-карт в Таиланде

Купить SIM-карту в Таиланде можно в нескольких местах.

В аэропорту

У AIS есть точки продажи Lucky Tourist SIM в аэропортах Суварнабхуми, Донмыанг, Чиангмай, Самуи, Пхукет и других.

True также указывает аэропорты среди официальных мест продажи Tourist SIM.

В официальном салоне оператора

В салоне можно выбрать тариф, зарегистрировать SIM и сразу проверить работу интернета.

В 7-Eleven

SIM-карты могут продаваться в 7-Eleven. Государственный орган телекоммуникации Таиланда указывает 7-Eleven среди точек регистрации SIM.

При этом ассортимент конкретного магазина может отличаться, поэтому за определенным туристическим тарифом удобнее обращаться к оператору.

В торговом центре

В крупных торговых центрах Таиланда работают фирменные салоны мобильных операторов, где можно купить и зарегистрировать SIM.

Российские SIM-карты и роуминг в Таиланде

Российские SIM-карты будут работать в Таиланде через международный роуминг при наличии у оператора соответствующей услуги.

Российский номер удобно сохранить для банковских SMS, кодов подтверждения и входящих звонков.

Для постоянного мобильного интернета стоит заранее сравнить стоимость роуминга с местной SIM или eSIM.

Сколько стоит связь в Таиланде с российской SIM

Стоимость роуминга в Таиланде зависит от российского оператора, тарифа и подключенных пакетов. Для мобильного интернета выгоднее заранее подключать отдельный пакет, а не пользоваться базовой помегабайтной тарификацией.

МТС

Для Таиланда у МТС доступны специальные пакеты для поездок по Азии:

5 ГБ на 7 дней — 1 150 ₽;

10 ГБ на 14 дней — 1 950 ₽.

Пакет можно подключить заранее в России. Интернет начинает расходоваться только после первого выхода в сеть за границей, а воспользоваться подключенным пакетом можно в течение 12 месяцев. Таиланд входит в список стран действия услуги.

Билайн

У Билайна для большинства популярных стран, включая Таиланд, базовый мобильный интернет стоит 500 ₽ в день. За эту сумму предоставляется 1 ГБ на максимальной скорости, после чего до конца суток интернет продолжает работать на скорости до 128 Кбит/с.

Кроме базовой тарификации, в приложении Билайн доступны отдельные роуминговые пакеты, стоимость которых начинается примерно от 350 ₽. Конкретный объем трафика и цена зависят от выбранного пакета и номера.

Звонки без дополнительного пакета стоят 50 ₽ за минуту, исходящие SMS — 45 ₽, входящие сообщения бесплатны.

МегаФон

У МегаФона в Таиланде действует базовый роуминговый тариф и несколько отдельных опций для интернета и звонков.

По базовым условиям:

звонки в Россию, по Таиланду и все входящие — 79 ₽ за минуту;

мобильный интернет — 7,9 ₽ за 100 КБ.

Если расходы на звонки и интернет за сутки достигнут 599 ₽, до конца дня предоставляются бесплатные пакеты:

60 минут звонков;

1 ГБ мобильного интернета.

Для поездки можно подключить и отдельный пакет мобильного интернета. Доступны варианты на 1 ГБ, 5 ГБ, 20 ГБ и безлимитный интернет со сроком действия до 30 дней. В пакет также входит безлимитный трафик на сервисы Яндекса: карты, такси и переводчик.

T2

У T2 для Таиланда действует базовый безлимитный интернет за 489 ₽ в день. На максимальной скорости предоставляется 1 ГБ в сутки, после чего скорость снижается до 128 Кбит/с до конца дня. Деньги списываются только в те дни, когда используется интернет.

Также доступны отдельные пакеты:

1 ГБ на 7 дней — 800 ₽;

2 ГБ на 7 дней — 1 200 ₽;

5 ГБ на 14 дней — 2 400 ₽;

10 ГБ на 30 дней — 3 900 ₽.

Звонки в Таиланде у T2 стоят:

входящие — 50 ₽/мин;

исходящие в Россию — 50 ₽/мин;

исходящие на номера Таиланда — 50 ₽/мин;

исходящие SMS — 20 ₽.

Можно ли обойтись одним Wi-Fi

Пользоваться только Wi-Fi можно, если интернет нужен преимущественно в гостинице или кафе. Но в дороге мобильная связь удобнее. Поэтому Wi-Fi лучше использовать как дополнительный источник интернета.

Чтобы в дороге не остаться без связи и заряда, в поездку удобно взять компактный роутер или мощный павербанк: подборки таких находок с AliExpress я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Как выбрать связь под свои задачи

Какую связь выбрать в Таиланде, проще определить по задачам. Если вы еще колеблетесь между цифровой и физической картой, поможет отдельный разбор: eSIM или обычная SIM-карта для iPhone.

Только интернет — туристическая eSIM;

Нужен тайский номер — SIM-карта AIS или True;

Сохранить российский номер — SIM РФ плюс вторая SIM или eSIM для интернета;

Короткая поездка — eSIM или короткий туристический тариф, на несколько недель — пакет на 15 или 30 дней;

Интернет сразу после прилета — цифровая SIM либо российский роуминг.

eSIM от TriPayGo подойдет туристам, которым нужен мобильный интернет без покупки физической SIM-карты после прилета.

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Вывод

Связь в Таиланде для туристов можно подключить несколькими способами. Местная SIM подойдет тем, кому нужен тайский номер и обычные звонки, а цифровая SIM — тем, кому нужен преимущественно мобильный интернет.

Из местных предложений можно сравнить AIS и True. Актуальные безлимитные туристические пакеты на 15 и 30 дней стоят одинаково: 699 и 1 199 THB соответственно.

Российскую SIM при этом необязательно отключать: на совместимом смартфоне ее можно оставить для звонков и SMS, а интернет использовать через вторую линию.

FAQ

Какая связь в Таиланде для туристов?

Туристы могут использовать местные SIM AIS и True, eSIM или российский роуминг. Местная SIM подходит, если нужен тайский номер, а eSIM — если нужен только мобильный интернет.

Какой интернет в Таиланде?

В туристических пакетах местных операторов доступны сети 4G и 5G. Есть тарифы с фиксированным объемом и безлимитные предложения.

Сколько стоит SIM-карта в Таиланде?

Например, безлимитный тариф на 15 дней у AIS и True стоит 699 THB, около 1 770 ₽, а на 30 дней — 1 199 THB, около 3 040 ₽.

Где купить SIM-карту в Таиланде?

SIM продаются в аэропортах, салонах операторов и авторизованных точках. AIS и True имеют официальные точки в аэропортах.

Сколько стоит SIM-карта в Паттайе?

Стоимость зависит от тарифа, а не от самого города. Например, официальный безлимитный пакет на 15 дней у True стоит 699 THB, около 1 770 ₽.

Сколько стоит SIM-карта на Пхукете?

Можно ориентироваться на общенациональные туристические тарифы. У AIS есть официальные точки продажи Lucky Tourist SIM непосредственно в аэропорту Пхукета.

Работают ли российские SIM-карты в Таиланде?

Они могут работать через международный роуминг. Конкретные условия и стоимость необходимо проверять у российского оператора перед поездкой.

Можно ли установить eSIM заранее?

Да. Туристическую eSIM можно установить через Wi-Fi до поездки, а после прилета включить для мобильных данных.

Как пополнить тайскую SIM-карту?

Способ зависит от оператора и типа SIM. Для туристических SIM важно учитывать ограничение Таиланда: туристическая SIM действует максимум 60 дней без повторной идентификации, и пополнение не продлевает этот срок.