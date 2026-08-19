Конец дешевым тарифам в России: Минцифры готовит ограничения для виртуальных операторов

За последние пару лет многие из вас пересели на связь от банков и небольших операторов, потому что там банально дешевле. Недавно я рассказывал, как экономлю на мобильной связи, и похожих историй у читателей нашлось немало. Но, судя по всему, этой вольнице скоро придет конец. Минцифры вместе с крупными сотовыми компаниями готовит пакет мер, который сделает виртуальную связь дороже и заметно менее удобной. Смысл затеи простой: искусственно поднять цены и вырезать почти все, за что мы такие тарифы и любим.



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За виртуальных операторов взялись всерьез

Речь идет о так называемых виртуальных операторах, или MVNO. Это компании, у которых нет собственных вышек, зато есть свои тарифы. Они арендуют сети у больших игроков и продают связь под своим брендом. Самые известные примеры это «Т-Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл». Банкам такая связь нужна не ради прибыли с самих тарифов, а чтобы затянуть вас в свою экосистему и удержать рядом с картой и приложением.

Работает схема отлично. В 2025 году рынок MVNO принес рекордные 111 млрд рублей выручки, а абонентская база выросла сразу на 51 процент. Классические операторы такими темпами роста давно не хвастались. И вот тут начинается самое интересное. Большая четверка в лице «МТС», «Билайна», «Мегафона» и Т2 давно ворчит, что банки занимаются демпингом на чужой инфраструктуре. Логика такая: мы построили вышки, а сливки снимает кто-то другой.

Похожие сюжеты у нас уже были, государство не первый год присматривается к тому, как и за что мы платим в сети. Я как раз разбирал ответ Минцифры про зарубежный трафик и VPN. Теперь очередь дошла до самой связи, и подход тот же самый: сделать удобное неудобным, а дешевое дорогим.

Ценовой пол, лимит трафика и конец бонусам

Теперь к самому пакету мер. Его разбили на несколько блоков, и каждый бьет либо по кошельку, либо по удобству.

Первый блок это ценовой пол. Абонентская плата у виртуального оператора не сможет опускаться ниже 250 рублей в месяц. То есть тарифов за 100 или 150 рублей, на которых многие сидят годами, попросту не останется.

Второй блок это запрет на бонусы. Оплачивать связь промокодами или банковскими баллами вроде «Спасибо» больше не выйдет. Заодно нельзя будет снижать цену тарифа за то, что вы пользуетесь другими сервисами экосистемы. А ведь это ровно та схема, ради которой люди и заводят связь у своего банка.

Третий блок это лимит на трафик. Скорость и объем интернета абонентам MVNO хотят принудительно урезать, не более 30 ГБ на человека в месяц. Для тех, кто смотрит видео и раздает интернет на ноутбук, этого совсем мало.

По отдельности каждый пункт выглядит терпимо. Но вместе они аккуратно убивают саму идею дешевой и гибкой связи. И это, к слову, не единственная свежая инициатива вокруг наших смартфонов. В министерстве уже прикидывали, во сколько обойдется регистрация смартфона в базе IMEI для обычных пользователей, так что тренд на новые сборы виден невооруженным глазом.

Мультисети под запретом и лицензия за 100 миллионов

Отдельная и, пожалуй, самая обидная история это мультисети. Сейчас некоторые виртуальные операторы умеют переключать смартфон между вышками разных компаний. Условно, пропал сигнал МТС, и телефон сам цепляется за «Мегафон». Штука крайне удобная, особенно за городом или на даче. Так вот эту функцию хотят запретить, и связь снова окажется привязана к одной сети со всеми ее мертвыми зонами.

Дальше по списку идут меры уже для самих компаний. Новым независимым игрокам, так называемым Full-MVNO с собственным оборудованием, планируют закрыть вход на рынок. Обслуживать критическую инфраструктуру им тоже запретят. Плюс отчисления в резерв универсального обслуживания хотят поднять вдвое, с 2 до 4 процентов от выручки. А стоимость федеральной лицензии может подскочить до 100 млн рублей, что для небольшой компании фактически заградительная сумма.

Логика тут читается без труда. Мелким и гибким игрокам хотят сделать работу настолько дорогой и неудобной, чтобы они сами ушли с рынка. Тема ложится в общий ряд с другими телеком-новостями, мы недавно смотрели, какие сайты работают при отключении интернета, и там все тоже крутится вокруг контроля над доступом к сети. Чтобы не пропустить, чем закончится эта история, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы держим руку на пульсе.

Что будет в итоге

Официально все подается как забота о рынке и честной конкуренции. По факту выгода очевидна и лежит на стороне большой четверки. Банки могли позволить себе дотировать связь ради клиентов в экосистеме, а классическим операторам это откровенно мешало зарабатывать. Уберите дешевые тарифы, и абоненты никуда не денутся, платить в итоге будут больше и все сразу.

Аналитики Comnews Research и других агентств настроены скептически. Они прямо называют затею искусственным ограничением конкуренции и откатом назад в цифровом развитии страны. Запрещать работающие модели вроде тех же мультисетей, по их мнению, как минимум странно, если мы говорим про технологии, а не про защиту чьей-то прибыли.

Для вас как для абонента вывод простой. Если пакет мер примут в нынешнем виде, дешевая связь от банков либо подорожает, либо потеряет всякий смысл. Рост тарифов при этом заденет не только клиентов MVNO, ведь классические операторы редко упускают повод подтянуть цены следом. Пока это лишь предложения из презентации рабочей группы, до реальных законов и приказов еще далеко. Но направление уже задано, и оно точно не в пользу нашего кошелька.

Если у вас есть свои лайфхаки по экономии на связи или, наоборот, наболело, приходите обсудить это в наши чаты в Telegram и МАКС, там всегда живо и по делу.