Заказал товаров на 100 тысяч рублей, а оставил себе только это

Когда заказываешь что-то онлайн пачками, примерно половина покупок либо не пригождается вообще, либо раздаётся знакомым, потому что вещь в жизни оказывается не такой, как на картинке. Так вышло и в этот раз: я набрал всего понемногу, для айфона, для ванной и для рабочего стола, пожил со всем этим, и вот что в итоге прижилось у меня дома. А ведь потратил я на всё про всё больше 100 тысяч рублей.



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Зубная щётка Mijia, которая показывает, где вы недочистили

Электрическая щётка Mijia Pro оказалась самой незаметной и при этом самой полезной покупкой из всего списка. Это обычная звуковая щётка, только на ручке у неё цветной экранчик, который показывает, сколько вы уже чистите, какие зоны прошли и сколько осталось заряда. Режимов четыре, от щадящего до глубокого, а угол и амплитуду щетинок она подстраивает сама в зависимости от того, какой участок вы сейчас чистите.

Прижилась она по простой причине: зубы стали заметно чище, а сил на это уходит меньше. Утром я просто поглядываю на экран и вижу, где схалтурил, и это, честно говоря, дисциплинирует лучше любых напоминаний стоматолога. Щетина у моей версии жестковатая, но мне как раз нравится, а если надавить слишком сильно, щётка сама об этом скажет. Заряжается она по Type-C, причём долго, часов шесть, зато одного заряда хватает примерно на полгода, так что про кабель я уже успел забыть. Для поездок есть блокировка, чтобы она не зажужжала в сумке.

Правда, версия китайская, и меню из коробки на китайском, как и инструкция. Переключить на английский оказалось несложно, но русского там нет. А процентов заряда я тоже не увидел, только индикатор, что, в общем, не критично. С Apple тут сравнивать нечего, зубных щёток они пока не делают (и слава богу, иначе стоила бы она как AirPods).

Цена: 3 550 ₽ с купоном

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Бритва Mijia S500, которую можно мыть прямо под краном

Рядом со щёткой у меня теперь живёт электробритва Mijia S500. Это роторная бритва с тремя вращающимися головками на плавающей подвеске, которые поворачиваются и сами подстраиваются под щёки, подбородок и шею, так что крутить головой перед зеркалом приходится меньше, чем с обычной сеточной.

Осталась она у меня потому, что с ней не надо возиться. Побрился, сполоснул головку под краном, и всё, потому что корпус полностью водонепроницаемый, а если хочется, можно бриться и с пеной. Работает она тихо, на одной зарядке живёт час, а это примерно тридцать бритьев, то есть около месяца, а заряжается за пару часов по Type-C.

В комплекте кабель и щёточка для чистки, а если хочется запасную головку и жёсткий чехол, есть отдельный вариант комплектации, и для поездок я бы брал именно его. Единственное, коробка у меня приехала помятой, но внутри всё было целое. Чудес от бритвы за три с половиной тысячи я не жду, но со своей работой она справляется, и менять её пока не на что.

Цена: 3 550 ₽ с купоном

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Станция 3-в-1 MAXCO вместо трёх проводов на тумбочке

Раньше у меня на тумбочке лежали три провода: для айфона, для часов и для наушников, и каждое утро я выпутывал из них что-нибудь одно. Теперь там стоит зарядная станция MAXCO Qi2 3-в-1. Это металлическая подставка, к которой айфон просто примагничивается, а по бокам из неё одним нажатием выдвигаются две площадки, для Apple Watch и для AirPods. Когда они не нужны, площадки прячутся обратно в корпус, и станция занимает совсем немного места.

Магнит здесь сильный, телефон держится уверенно, а верхний блок поворачивается, так что айфон можно положить горизонтально или поставить вертикально и смотреть на него как на часы. Сертификация Qi2 тут официальная, поэтому заряжает она без танцев, хотя мощность только до 15 Вт, и по скорости фирменному MagSafe она уступает. Ночью, впрочем, разница не чувствуется вообще.

А вот один нюанс я поймал сам: когда на станции одновременно стоят телефон, часы и наушники, часы у меня не заряжались. Так что наушники я теперь кладу днём, а на ночь оставляю телефон и часы. У самой Apple ничего подобного в продаже нет, только одиночная шайба MagSafe, и чтобы собрать такой же набор из фирменного, понадобятся два отдельных провода и в разы больше денег.

Цена: 3 750 ₽ с купоном

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Ирригатор Xiaomi F300, который заменил мне зубную нить

Зубную нить я, если честно, никогда не любил и пользовался ею через раз, поэтому ирригатор Xiaomi F300 у меня прижился почти сразу. Это такой водяной душ для зубов: наливаете воду в бак на 240 мл, проходите тонкой пульсирующей струёй вдоль дёсен, и она вымывает всё, что застряло между зубами. Причём поток у него двойной: внутренняя струя чистит промежутки, а внешняя водяная завеса заодно проходит по линии дёсен.

Он полностью беспроводной, так что его можно спокойно держать у раковины без розетки рядом, а одного заряда хватает месяца на три с лишним, заряжается он часа четыре. Давление нарастает плавно, секунды за три, поэтому с непривычки водой в лицо он не бьёт, а для чувствительных дёсен есть мягкий режим, всего режимов четыре. Через две минуты он отключается сам, а дно открывается одной кнопкой, так что бак легко промыть, и сам корпус воды не боится.

Минус тут один, и он очевидный: цена. Около семи тысяч за ирригатор, на мой взгляд, немало, и если нитка вас устраивает, переплачивать незачем. Но если вы, как и я, вечно её пропускаете, то это тот случай, когда деньги уходят на то, чем реально пользуешься каждый день. У Apple, понятно, аналога нет.

Цена: 7 050 ₽

Купить ирригатор

Лампа на струбцине, которая светит на клавиатуру, а не в глаза

На рабочем столе у меня прописалась настольная лампа BLED, и главное в ней то, что она не стоит на столе, а зажимается металлической струбциной на его краю. Дальше её складное плечо на пружинах вытягивается прямо над клавиатурой, а голова поворачивается как угодно, так что свет падает широкой ровной полосой на стол, а не в глаза и не в монитор.

Светит она мягко и без мерцания, потому что вместо отдельных точек-диодов там сплошная панель сантиметров на двадцать. Оттенков три, от тёплого до холодного белого, а яркость регулируется в десять ступеней, так что вечером я убавляю её почти до минимума и спокойно читаю, а днём выкручиваю на полную. Настройки она запоминает, поэтому заново ничего выставлять не приходится. Питается лампа от USB, и ей подойдёт хоть ноутбук, хоть обычный блок в розетке.

А вот с управлением вышло не очень. Кнопки висят на проводе, причём совсем близко к месту, где он подключается к лампе, и у меня лампа закреплена у дальнего края стола, так что каждый раз приходится за ними тянуться. Логичнее было бы сделать их на самой головке. Ну и коробка пришла разбитой, хотя сама лампа уцелела. За две с половиной тысячи я эти мелочи готов простить.

Цена: 2 550 ₽

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Наушники UGREEN Studio Pro: шумодав по цене кабеля для AirPods Max

Полноразмерные наушники UGREEN Studio Pro я брал скорее для эксперимента, а в итоге ношу их в метро постоянно. Это большие беспроводные наушники с активным шумоподавлением, которое режет до 97% окружающего шума, и в вагоне действительно становится тихо. Режимов шумодава четыре, есть адаптивный, есть ультра, а выбирать их удобнее всего в фирменном приложении, там же эквалайзер и игровой режим.

По звуку история интересная. Сначала он мне показался каким-то неполноценным, я перебирал пресеты и всё равно чего-то не хватало, а после обновления прошивки в приложении звук заметно ожил, и лучше всего мне зашёл пресет Rock. Чуть глуховато и объёмно, но за такие деньги вопросов у меня нет. Батареи заявлено до 120 часов, а десяти минут зарядки хватает часов на пять, так что я заряжаю их, когда вспоминаю. Можно держать подключёнными сразу два устройства, а при желании подключить и проводом.

Приложение только на английском, громкости на максимуме мне иногда не хватает, а с компьютером на Windows у меня не задалось: микрофон собеседники слышат плохо, а начало звука иногда проглатывается. Ну и поддержка LDAC для айфона ничего не даёт, потому что он с этим кодеком не работает. Да, это не AirPods Max, но стоят они примерно как кабель к ним, и для дороги мне этого вполне хватает.

Цена: 3 800 ₽ с купоном

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Магнитный повербанк Baseus вместо снятого с продажи MagSafe-аккумулятора

Фирменный MagSafe-аккумулятор Apple давно сняли с продажи, поэтому на спине моего айфона теперь живёт магнитный повербанк Baseus на 5000 мА*ч. Он тонкий, всего 9,2 мм, размером примерно с банковскую карту и весит граммов сто десять, так что я просто прилепляю его к телефону и иду дальше, а айфон тем временем заряжается без всяких проводов.

По беспроводу он отдаёт до 15 Вт, по проводу через USB-C до 20 Вт, а ещё может заряжать два устройства сразу, одно магнитом, другое кабелем. Магнитится он хорошо, корпус металлический, матовый, с глянцевыми торцами, а края скруглены так, что в руке он кажется ещё тоньше, чем есть. И в карман небольшой сумки влезает без проблем.

Но есть пара моментов, о которых лучше знать заранее. Пришёл он у меня разряженным, а при первом запуске его надо включить кнопкой, иначе ничего не происходит. Индикатора заряда нет вообще, поэтому сколько в нём осталось, приходится угадывать. Ну и во время работы он ощутимо греется. Фирменный аккумулятор Apple в этом плане был поприятнее, зато стоил в разы дороже, а купить его сейчас всё равно негде.

Цена: 1 150 ₽ с купоном

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Кабель UGREEN с экранчиком, который показывает, сколько ватт на самом деле

Кабелей у меня дома штук двадцать, но оставил я из этой партии именно кабель UGREEN USB-C на 240 Вт, потому что на одном его штекере есть маленький экранчик. Он показывает, сколько энергии прямо сейчас реально идёт в айфон или MacBook, и наконец-то видно, какая зарядка честно отдаёт свои ватты, а какая только обещает.

Поначалу, правда, я не понял, почему цифры на нём скачут, то сто пятьдесят, то двадцать, то тридцать пять. Оказалось, что экран просто по очереди, раз в три секунды, показывает ватты, амперы и вольты, и как только это понимаешь, всё встаёт на места. Сам кабель плетёный, с алюминиевыми коннекторами, и при этом неожиданно мягкий для такой мощности, а по длине есть варианты от полуметра до трёх.

У фирменного кабеля Apple никакого экрана, понятно, нет, и для зарядки этот ему ничем не уступает. А вот данные он передаёт по старому USB 2.0, то есть файлы и видео по нему копировать медленно, и для этого лучше держать отдельный провод. Ну и экран только с одной стороны, так что втыкать кабель приходится тем концом, где его видно.

Цена: 1 550 ₽

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Кольцо Amazfit Helio, с которым удобно спать, в отличие от часов

Спать в Apple Watch я так и не привык, да и заряжать их приходится как раз ночью, поэтому для сна у меня теперь есть кольцо Amazfit Helio. Это трекер в виде кольца из титанового сплава, тонкий, 2,6 мм, и легче четырёх граммов, так что на пальце его почти не чувствуешь. Оно следит за пульсом, кислородом в крови и уровнем стресса, а утром в приложении Zepp я смотрю, как спал и выспался ли вообще.

Прижилось оно как раз из-за утреннего ритуала. Приложение показывает оценку сна, пульс и вариабельность пульса во сне, а ещё общую готовность организма, причём отдельно физическую и ментальную, и сколько времени нужно до полного восстановления. Показания, на мой взгляд, вполне точные, а мониторинг сна подробный. Есть и статистика тренировок за неделю, и суточный график пульса, и никакой подписки за всё это платить не надо.

Давление оно, правда, не меряет, и с чужими приложениями вроде Samsung Health шаги не синхронизирует, так что жить придётся в Zepp. Своего кольца у Apple нет, поэтому сравнивать его можно только с часами, и для дня часы, конечно, удобнее, а вот для ночи я выбираю кольцо. Стоит оно около девяти с половиной тысяч, и это самая дорогая покупка из всех, что я оставил.

Цена: 9 500 ₽

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Плоская зарядка UGREEN на 65 Вт вместо двух блоков Apple в рюкзаке

Закрывает список зарядка UGREEN Nexode Air на 65 Вт, которая выгнала из моего рюкзака два фирменных блока Apple, для айфона и для MacBook. Она плоская, размером примерно с визитницу, а вилка у неё складывается, поэтому её можно кинуть хоть в карман, хоть в боковое отделение сумки, и она ничего не продавит.

Мощности в 65 Вт хватает на ноутбук, а портов три, два USB-C и один USB-A, так что вечером в отеле я ставлю на зарядку MacBook и айфон одновременно от одной розетки. За полчаса она заряжает MacBook Air примерно до 55%, а айфон ещё быстрее, и греется при этом умеренно. Быстрые протоколы она тоже поддерживает, поэтому и Android-смартфону жены от неё хорошо.

По сравнению с блоками Apple это, на мой взгляд, однозначный выигрыш: один вместо двух, и места занимает меньше. Хотелось бы, конечно, ещё тоньше, потому что с европейской вилкой она всё-таки торчит из розетки сильнее, чем могла бы. Ну а другие вещи, которые проходят у меня отбор, я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А вы что заказывали и в итоге оставили себе? Напишите в комментариях.

Цена: 2 700 ₽ с купоном

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