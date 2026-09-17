14 скрытых функций iOS 27, которые не попали в обзоры

iOS 27 уже стоит на миллионах айфонов, и про громкие вещи вроде новой Siri или редактора фото написали, кажется, все. Меня зацепило другое — мелкие правки интерфейса и настройки, которых нет ни на странице новых функций, ни в чужих обзорах. Часть из них реально меняет привычные сценарии, часть просто приятно находить самому. Если вы еще думаете, стоит ли вообще обновляться, сначала гляньте, что прячется под капотом.



Плашка «Сейчас играет» наконец убирается свайпом

Раньше эта плашка с управлением воспроизведением жила на экране, пока играла музыка, а иногда висела и просто так, без всякого звука. Теперь ее можно спрятать, не сворачивая и не закрывая само приложение.

Найдите плашку воспроизведения на экране блокировки или в Пункте управления. Смахните ее в сторону. Плашка исчезнет, а звук продолжит идти в фоне.

Важный момент: свайп именно прячет плашку, а не останавливает трек. Если снова зайти в приложение, где играет музыка, элемент вернется. То есть это чисто про порядок на экране, и убрать плашку свайпом теперь можно в одно движение.

Таймер прямо в Пункте управления

Элемент таймера в Пункте управления получил собственный интерфейс. Раньше по нажатию просто открывались «Часы», и время приходилось выставлять уже там.

Откройте Пункт управления. Нажмите на элемент «Таймер». Прокрутите колесо, чтобы выставить нужное время. Либо тапните по верхним цифрам — таймер сразу прыгнет к ним.

Мелочь, но экономит пару лишних действий каждый раз. Теперь весь сценарий с таймером живет прямо в Пункте управления, без прыжков в «Часы».

Индикатор микрофона не гаснет при блокировке

Точка-индикатор активного микрофона теперь остается на экране, даже когда вы его заблокировали. Раньше при блокировке она пропадала, хотя запись все еще шла — и это сбивало с толку.

Запустите запись, например голосовую заметку. Заблокируйте экран, не останавливая запись. Посмотрите на индикатор — он остался, просто стал приглушенным.

Работает это в любом приложении, где задействован микрофон. По сути, вы всегда видите, что вас записывают, и это не гаснет при блокировке — плюс к прозрачности и безопасности.

Защита от случайного переноса иконок

Когда перетаскиваешь иконки между страницами домашнего экрана, система добавила немного сопротивления. Переход на соседнюю страницу срабатывает уже не мгновенно.

Зажмите иконку и начните перетаскивать ее. Подведите к самому краю экрана. Задержитесь у края чуть дольше обычного, чтобы перелистнуть страницу.

Звучит как ерунда, но тем, кто хоть раз случайно раскидал половину иконок по чужим страницам, это спасет нервы. Небольшое сопротивление у края заметно снижает шанс все испортить.

Дата установки обновления и номер сборки

Иногда полезно знать, когда именно на айфон приехало обновление — особенно если после него что-то пошло не так. Если после апдейта айфон начал греться и разряжаться, причину искать проще, когда видишь дату.

Откройте «Настройки», раздел «Основные», затем «Обновление ПО». Нажмите «Подробнее». Под номером версии посмотрите дату установки. Тапните по самому номеру версии, чтобы увидеть номер сборки.

Раньше номер сборки показывался сразу, теперь он спрятан за тап по версии. Зато появилась сама дата установки обновления, которой раньше не было.

Тип Wi-Fi виден в настройках сети

В карточке подключенной сети появилось новое поле, которое показывает поколение Wi-Fi. Полезно, если хочется быстро понять, к какому стандарту вы подключены.

Откройте «Настройки», раздел «Wi-Fi». Нажмите на значок информации рядом с активной сетью. Найдите строку «Тип Wi-Fi». Там будет стандарт — например, Wi-Fi 5.

Обычному пользователю это вряд ли пригодится каждый день, но для диагностики связи вещь удобная. Само поле «Тип Wi-Fi» сразу отвечает на вопрос, который раньше приходилось гуглить по модели роутера. Не смогли найти нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там точно подскажут.

Скорость голосовых сообщений под рукой

Ускорять голосовые в iMessage можно было и раньше, но кнопка пряталась за долгим нажатием на play. Теперь переключатель скорости вынесен на видное место.

Откройте переписку с голосовым сообщением. Запустите воспроизведение. Тапните по значку скорости рядом с плеером. Выберите удобное ускорение.

Если вам присылают много длинных голосовых, экономия времени ощутимая. Возможность ускорить одним тапом убирает лишний жест, который мало кто вообще находил.

Убрать кнопку голосовых в Сообщениях

Если вы никогда не пишете голосовые, кнопку их записи можно совсем убрать из строки ввода. Это позволит исключить случайные нажатия и непонятые войсы, которые вы и не собирались делать.

Откройте «Настройки», раздел «Приложения», затем «Сообщения». Найдите параметр показа элементов в поле ввода. Выберите, что показывать: кнопку голосового, только диктовку или ничего.

Настройка мелкая, но строка ввода становится чище. Тем, кто голосовые не отправляет, приятно полностью убрать кнопку, которая только мешалась.

Расширить обои под нужный формат

При настройке обоев теперь можно расширять картинку за края с помощью ИИ, если она не попадает в пропорции экрана. Система сама дорисует часть изображения и сделает его куда более подходящим под экран вашего айфона.

Зайдите в выбор и настройку обоев. Возьмите изображение, которое не совпадает с форматом экрана. Уменьшите картинку, чтобы по периметру появилось размытое поле. Нажмите кнопку «Расширить».

Работает аккуратно: на моих тестах даже сложно было понять, что фон вообще расширяли. Один нюанс — расширить за края повторно система не дает. Так что у вас будет только одна попытка или придется начинать все сначала.

Время и часовой пояс теперь по отдельности

В настройках даты и времени появились отдельные переключатели. Раньше автоопределение времени и часового пояса было связано одной галочкой.

Откройте «Настройки», «Основные», затем «Дата и время». Найдите переключатели автоматической установки. Включите автонастройку времени. Отдельно решите, задавать ли автоматически часовой пояс.

Тем, кто много ездит и любит держать часовой пояс вручную, это развязывает руки. Настроить время и пояс отдельно теперь можно как угодно.

Новая кнопка для Фокусирования в Пункте управления

Элемент «Фокусирование» в Пункте управления научился сжиматься. Раньше он всегда занимал две клетки в ширину.

Откройте настройку Пункта управления долгим нажатием по пустому месту. Найдите контрол «Фокусирование». Потяните за уголок, чтобы сжать его до одной клетки в ширину. Расставьте рядом другие элементы.

Если Пункт управления у вас забит под завязку, это освобождает место под что-то полезное. Возможность сжать до одной клетки кажется мелочью, пока не начнешь собирать удобную сетку.

Быстрое переключение видов в Погоде

В приложении «Погода» сверху появился блок, который переключает детальные виды. Можно быстро прыгать между условиями, осадками и ветром.

Откройте приложение «Погода». В новом блоке сверху выберите вид: условия, осадки или ветер. Зайдите в настройки «Погоды». Задайте предпочитаемый вид, который будет открываться по умолчанию.

Удобно, если вы всегда смотрите одно и то же — например, только осадки перед выходом. Настройка вида по умолчанию делает переключение видов еще быстрее.

Новинки в Фото: фильтр, кадр из видео и синхронизация

В «Фото» появилось сразу несколько удобных вещей. Главная из них — нормальный способ отфильтровать только свои снимки.

Откройте медиатеку в «Фото». Включите фильтр «Снято мной» — останутся только ваши кадры с камеры. При желании закрепите его среди утилит. Скомбинируйте с другими фильтрами, например «не в альбоме».

Фильтр отсекает скриншоты, записи экрана, загруженные картинки и чужие фото — остается только то, что вы реально снимали. Рядом появились и другие полезные штуки: в меню из трех точек у видео есть пункт сохранить кадр как фото, а в настройках «Фото» — опция мгновенной синхронизации с iCloud на текущий день. Особенно выручает фильтр «Снято мной», когда наводишь порядок в галерее. А если хотите обновить технику для съемки по адекватным ценам, заглядывайте в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС — там регулярно выкладываем находки.

Камера: новые тумблеры и три режима вспышки

В камере, в зависимости от модели, появились новые переключатели, и их можно вынести наверх. А еще незаметно изменилась логика вспышки.

Откройте «Камеру» и свайпните вверх от нижней части кадра. Найдите новые тумблеры — глубина, ночной режим, формат. Нажмите «Изменить» и перетащите нужные наверх, чтобы они всегда были под рукой. Тапайте по вспышке, чтобы циклично переключать авто, вкл и выкл.

Раньше вспышку в положение вкл приходилось загонять долгим нажатием, а обычным тапом переключались только авто и выкл. Теперь три режима вспышки перебираются одним касанием. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Это далеко не весь список — крупные функции вроде новой Siri я специально оставил за скобками, про них и так рассказали все кому не лень.