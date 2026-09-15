Что делать, если айфон греется и быстро разряжается после установки iOS 27

Кирилл Пироженко

Обновились до iOS 27 и с удивлением заметили, что айфон стал ощутимо теплее, а заряд тает быстрее обычного? Первая мысль почти всегда паническая: что-то пошло не так, апдейт кривой, пора откатываться назад. На деле за таким поведением почти наверняка стоит понятный и предсказуемый процесс, который система запускает сразу после установки. Он временный, он нужный, и на его скорость вы все-таки способны повлиять. Ниже разберемся, что именно творится внутри смартфона в первые часы после обновления, почему нагрев и разряд в этот момент считаются нормой и что сделать, чтобы все закончилось быстрее.

Разряженный айфон рядом с логотипом iOS 27

Разряженный айфон рядом с логотипом iOS 27

Почему после обновления айфон греется и садится

iOS 27 уже раскатали на всех, и вместе с новыми функциями пришли привычные жалобы: корпус теплый, батарея уходит на глазах, а никакой видимой причины вроде тяжелой игры или долгой навигации нет. Среди свежих возможностей системы многие впервые увидели отдельное уведомление об оптимизации поиска. Это тоже новая функция, а со всеми остальными изменениями прошивки удобнее всего познакомиться в нашем большом обзоре. Само сообщение всплывает в настройках и коротко предупреждает: поиск и Siri сейчас оптимизируются.

Уведомление об оптимизации поиска и Siri

Уведомление об оптимизации поиска и Siri

Что это значит на практике. Пока идет та самая оптимизация, смартфон прогоняет множество фоновых процессов, перебирает и заново раскладывает по полочкам ваши данные, готовит все к работе. Процессор загружен, накопитель активно читает и пишет, радиомодули при необходимости что-то подкачивают из сети. Отсюда и нагрев, и повышенный аппетит к заряду. Никакой мистики: устройство просто выполняет тяжелую разовую задачу.

Важно, что это не баг и не заводской дефект. Apple прямо описала происходящее в документе поддержки, посвященном индексации Spotlight, и назвала это штатным поведением после крупных апдейтов. То есть система ведет себя ровно так, как задумано, просто впервые показывает пользователю уведомление, из-за которого теперь возникает много вопросов. Мы разбираем каждое обновление iOS подробно и без воды, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропускать разборы новых функций и такие вот скрытые нюансы прошивок.

Оптимизация поиска и Siri, о которой все спрашивают

Прежде чем ругать оптимизацию, стоит понять, чем она вообще занята. Кстати, если iOS 27 вам до сих пор не пришла, а система вместо нее упорно подсовывает промежуточную 26.7, мы отдельно разобрали, что делать когда обновления еще нет. Тем же, кто уже сидит на новой прошивке, объясняем механику по порядку.

Запуск одновременно поиска и Siri Ai

Запуск одновременно поиска и Siri Ai

Spotlight — это системный поиск в iPhone, тот самый, что открывается свайпом вниз по экрану. Он опирается на локальный индекс всего вашего контента, который хранится прямо на устройстве и никуда не отправляется. В этот индекс попадают письма, сообщения, заметки, фотографии, контакты, музыка, подкасты и даже настройки системы. Siri берет данные оттуда же, когда отвечает на ваши запросы. Индекс обновляется при первой настройке смартфона, после каждой установки апдейта и по мере того, как на устройстве меняются данные.

После крупного обновления этот индекс приходится во многом перестраивать заново, и как раз это самая ресурсоемкая часть всей истории. Apple честно предупреждает: в зависимости от объема данных индексация может занять несколько часов или дней. Все последующие обновления индекса уже быстрые и почти незаметные, но самый первый проход после апгрейда всегда тяжелый. Чем больше у вас переписок, фотографий и почты, тем дольше система будет их перемалывать. Появились вопросы или что-то ведет себя совсем странно, пишите в наши чаты в Telegram и МАКС, там всегда подскажут и помогут разобраться всем миром.

Три условия, при которых все закончится быстрее

Самое полезное в документе Apple — это конкретные условия, при которых индексация завершается быстрее. Отдельной кнопки «ускорить» в системе нет и не появится, зато компания называет три простых момента, и все они целиком в вашей власти:

Подключение айфона к зарядному устройству

Подключение айфона к зарядному устройству

  • устройство не в работе, то есть вы им активно не пользуетесь;
  • устройство подключено к сети питания;
  • устройство подключено к интернету по Wi-Fi или Ethernet, чтобы при необходимости догрузить письма и другие данные для индекса.

Логика тут прозрачная. В состоянии покоя и на зарядке система не экономит ресурсы и спокойно перемалывает данные в фоне, не отвлекаясь на ваши тапы и открытые приложения. Идеальный сценарий — поставить айфон заряжаться на ночь сразу после обновления и утром получить уже почти готовый поиск, остывший корпус и нормальный расход батареи. Насильно подстегнуть процесс кнопкой нельзя, зато создать ему комфортные условия вполне реально, и это, по сути, единственное, что от вас вообще требуется. А пока смартфон стоит на зарядке и приводит поиск в порядок, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, где мы собираем годные находки и подборки товаров с AliExpress на любой вкус и кошелек.

Паниковать не нужно, и вот почему

Нагрев и ускоренный разряд в первые часы после установки iOS 27 — это не повод бежать в сервис и уж точно не признак того, что телефон сломался. Система просто занята тяжелой фоновой работой, которую делает один раз и надолго забывает. Дайте ей время, желательно ночь на зарядке, и к утру смартфон почти наверняка вернется к привычному поведению.

Если же спустя пару дней, когда индексация давно должна была завершиться, нагрев и повышенный расход никуда не делись, вот тогда уже есть смысл копать глубже. Стоит посмотреть, какое приложение висит в фоне и жрет заряд, проверить состояние аккумулятора в настройках, при необходимости написать в поддержку. Но в подавляющем большинстве случаев ничего этого не понадобится: все решается само собой, стоит только набраться терпения и не мешать смартфону доделать начатое.

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