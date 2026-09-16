iOS 27.2 beta 1 вышла для разработчиков. Почему не было iOS 27.1?

Ренат Гришин

Вы только-только поставили iOS 27, разобрались, куда уехали привычные кнопки, и решили, что до зимы вас никто не побеспокоит. Зря решили. Сегодня, 16 сентября, всего через два дня после большого релиза, Apple раздала разработчикам первые бета-версии сразу семи своих систем, и в их номерах стоит 27.2 вместо ожидаемой 27.1. Мы как раз разбирали, стоит ли вообще обновлять iPhone на iOS 27, и вот у той истории появилось продолжение: одну версию системы Apple, похоже, решила не показывать вообще никому.

Айфон во время установки обновления на столе

Айфон во время установки обновления на столе

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Какие системы получили бету и что у них за сборки

Устройства Apple со светящимися экранами на столе

Устройства Apple со светящимися экранами на столе

Обычно после сентябрьского релиза Apple берёт небольшую паузу, а тут пакет прилетел целиком и сразу, так что обновились все платформы, от Айфона до колонки. Сборки разные, но выпущены они одним днём, что как раз говорит о синхронной работе над всей экосистемой.

  • iOS 27.2 beta 1 и iPadOS 27.2 beta 1, сборка 24B5084k на двоих;
  • macOS Golden Gate 27.2 beta 1, сборка 26B5086k;
  • watchOS 27.2 beta 1, сборка 24S5086l;
  • tvOS 27.2 beta 1, сборка 24K5088l;
  • visionOS 27.2 beta 1, сборка 24N5088l;
  • HomePod Software 27.2 beta 1, сборка та же, что у приставки.

Одинаковый номер у Apple TV и HomePod не опечатка: колонка живёт на той же основе, что и приставка, поэтому и обновления у них общие. Скачать всё это пока могут только зарегистрированные разработчики, публичных сборок Apple не выпускала. Аккаунт, впрочем, оформляется бесплатно на сайте компании, и дальше бета подтягивается прямо в настройках устройства.

Почему следующей стала 27.2, а не 27.1

Нумерация у Apple обычно скучная и предсказуемая: вышла 27.0, значит, следом начнут тестировать 27.1. Но в этот раз компания через целую версию перешагнула, и объяснение лежит не в софте, а в железе. Вероятно, версия 27.1 зарезервирована под первый складной айфон, который собрали из деталей Samsung.

Получается следующая хронология: iPhone Duo уезжает в предзаказ 16 октября, а в продажу поступает 23-го, и приезжает он сразу с iOS 27.1 на борту. А поскольку внутри этой версии лежат раскладки приложений под два экрана и вертикальный док, Apple решила в паблик ее не выпускать. Дабы не показывать секретный код всему интернету за месяц до старта продаж. Поэтому 27.1 доедет до пользователей без публичного тестирования.

Официально в Купертино это никак не комментировали, так что версия про секретность держится на логике и сроках, а не на заявлении компании. Косвенно её подтверждает сама линейка складных: Apple готовит сразу несколько iPhone Duo разных размеров, и первая же модель тянет за собой отдельную версию системы.

Такие развилки в календаре Apple мы разбираем по горячим следам. Чтобы узнавать о них раньше, чем обновление доедет до ваших настроек, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что обещают внутри 27.2 и что из этого доедет до России

Свечение Siri по краю экрана и кольца активности

Свечение Siri по краю экрана и кольца активности

Полные примечания к первой бете сейчас вычитывают по всему миру, поэтому окончательный список изменений появится ближе к вечеру. На осень Apple обещала две крупные вещи: переработанное приложение «Здоровье» и расширение нового Siri на другие языки. Обе как раз попадают в окно, которое закрывает 27.2.

С языками для нас всё грустно. В октябре голосовой помощник получит французский, японский, корейский, португальский и испанский, и русского в этом перечне снова нет. То есть главная функция года в России останется красивой строчкой в презентации, а не тем, чем можно пользоваться каждый день.

Зато у второй бета-ветки есть шанс вернуть то, что вырезали на финише. Перед релизом компания урезала iOS 27 и убрала часть функций из финальной сборки, пообещав довезти их позже. Именно такие обновления и становятся тем местом, где обещания превращаются в пункты меню, поэтому за примечаниями 27.2 есть смысл следить внимательнее обычного.

Кому эта бета сейчас пригодится, а кому испортит день

Стоит ли обновляться на iOS 27.2 beta 1 — вопрос открытый. Первая сборка после релиза традиционно самая сырая, в ней ловятся отвалившиеся уведомления, неработающие банковские приложения и прочие радости, которые на рабочем телефоне превращаются в испорченный день. Apple и сама пишет об этом в бета-программе прямым текстом.

Если запасное устройство всё-таки есть и руки чешутся, вот вам инструкция, как установить бету iOS, а вот разумный порядок действий:

  1. Сделайте резервную копию в iCloud или на компьютер и убедитесь, что она завершилась, а не повисла на половине.
  2. Проверьте, что критичные приложения, вроде банка и рабочего мессенджера, у вас есть где-то ещё, кроме этого устройства.
  3. Поставьте Айфон на зарядку, подключитесь к стабильному Wi-Fi и только потом заходите в «Настройки» / «Основные» / «Обновление ПО».
  4. Не трогайте телефон, пока установка не закончится сама.

Нормальный блок питания для такой ночи стоит копейки на распродажах, и подобные находки регулярно попадаются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Обратной дороги, к слову, почти нет: откатиться с беты можно только через полное стирание и восстановление из копии, сделанной на прежней версии. Как это выглядит на практике, мы показывали на планшете в инструкции, как откатить iPad с iPadOS 27 на iPadOS 26. И держите в уме, что первые дни после любой смены системы устройство греется и быстрее садится, причины этого Apple уже объясняла отдельно.

А если после установки что-то пойдёт не так и айфон зависнет на логотипе, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что делать дальше.

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Когда обновления дойдут до обычных пользователей

Календарь на ближайшие месяцы складывается непривычно. Сначала выйдет 27.1, и произойдёт это в октябре, к старту продаж складного айфона. Пользователи остальных моделей получат её как обычное обновление в настройках, просто без предварительной обкатки тестировщиками.

Следом пойдёт 27.2, но сроков Apple не называла. Сегодня у неё только первая бета, а между первой бетой и релизом у компании обычно проходит несколько недель тестирования. Загадывать точную дату сейчас бессмысленно: на прошлых циклах количество сборок менялось от трёх до восьми.

Тем, кто вообще не готов к экспериментам, ничего делать не нужно. Свежая система у вас уже есть, а если вы остались на прошлой, то у неё вышло отдельное обновление безопасности iOS 26.7, которое закрывает дыры и не меняет привычек.

Так что делать прямо сейчас, зависит от того, где вы находитесь. Если у вас основной и единственный Айфон, ставить первую бету незачем, дождитесь релиза и почитайте, какие настройки iOS 27 стоит изменить сразу после обновления. Если вы разработчик или у вас есть второй телефон, беты как раз для вас, тут всё честно. А если вы ждёте iPhone Duo, то ваша версия системы приедет вместе с коробкой, и тестировать её за Apple будете вы сами. Вот это, пожалуй, и есть самое интересное в сегодняшней новости.

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