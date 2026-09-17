iPhone зависает из-за одного жеста в iOS 27. Что делать?

Только поставили iOS 27 и уже поймали момент, когда iPhone вдруг перестает слушаться пальцев? Вы не одни. По соцсетям гуляет короткий трюк со свайпами по рабочему столу, который временно превращает телефон в кирпич, и его массово повторяют друг на друге ради шутки. Ниже разберемся, почему так вообще выходит, чем это грозит вашему аппарату и как за пару секунд вернуть все в норму. А заодно это лишний повод спросить себя, стоит ли вообще обновляться, если свежая версия так легко спотыкается от двух движений.



Что за баг и почему он разлетелся по соцсетям

iOS 27 вышла всего несколько дней назад, а энтузиасты уже нашли способ временно подвесить iPhone простой серией свайпов по рабочему столу. Пока одни разбирают, какие функции iOS 27 после обновления реально стоит попробовать, другие превратили этот глюк в розыгрыш и повторяют его на телефонах друзей. Ролики с таким приколом расходятся по лентам с приличной скоростью.

Сразу успокою: это чистая программная блокировка, а не поломка железа. Подобные мягкие зависания встречались и в прошлых версиях iOS, и Apple обычно до них добирается и закрывает. Раньше для срабатывания порой требовалась хитрая последовательность касаний и жестов, которую специально подбирали энтузиасты. Здесь же попасть в неприятность до обидного легко, и именно поэтому ролик расходится так активно. Порог входа нулевой: повторить трюк способен кто угодно, у кого под рукой оказался чужой айфон на новой прошивке.

Схема простая. На телефоне с iOS 27 откройте рабочий стол и потяните вниз от левого верхнего угла, как будто открываете Центр уведомлений. Почти сразу, еще до того как шторка доедет донизу, потяните вниз от правого верхнего угла и вызовите Пункт управления. Потом закройте Пункт управления и посмотрите на экран. Если аппарат поймал глюк, вы это заметите мгновенно.

И тут самое коварное — последовательность жестов ключевая. Человек и правда может на автомате перепутать Центр уведомлений и Пункт управления и открыть их именно в том порядке, который ломает интерфейс. Я повторил этот сценарий сам, и он совсем не выглядит теорией на словах. С iPhone 17 на iOS 27.0 у меня получилось воспроизвести баг с двух-трех попыток, есть лишь узкое окно по времени, в которое надо уложиться.

Хотите первыми узнавать о таких находках и свежих багах прошивок? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем апдейты по горячим следам.

Как понять, что iPhone действительно завис

Если после установки прошивки телефон и без того ведет себя странно, зависание легко списать на что угодно. Держите в голове, что баги свежей версии бывают разными: одни касаются интерфейса, другие, например когда айфон греется после обновления, бьют по автономности. Наш случай ни с чем не спутаешь по нескольким приметам.

Первый признак — кнопки Камеры и Фонарика с экрана блокировки застревают вверху дисплея и висят там поверх рабочего стола. Дальше начинается самое неприятное: пролистать рабочие столы больше не выходит, свайп в сторону не срабатывает. Если открыть приложение, касания по элементам интерфейса перестают надежно регистрироваться, и нормально управлять телефоном уже невозможно.

Есть и совсем показательный момент. Зажмите боковую кнопку, чтобы вызвать экран с ползунком выключения. Сам экран появится, а вот ползунок на ваш свайп не отреагирует. Телефон будто слышит вас через раз. Со стороны кажется, что аппарат работает, экран горит, элементы на месте, но любое привычное действие просто проваливается. Первая мысль в такой ситуации — что телефон окончательно умер, хотя на деле все куда безобиднее.

Я специально проверил очевидное решение — заблокировать и разблокировать экран. Не помогает. Дисплей не реагирует на команды, хотя с экрана блокировки на рабочий стол выйти дает. То есть телефон формально живой, но управлять им нельзя. Единственный рабочий выход в такой ситуации разберем прямо сейчас.

Как разблокировать iPhone за пару секунд

Хорошая новость в том, что вся эта история абсолютно безобидна. Данные никуда не денутся, память не пострадает, ремонт не понадобится. Достаточно принудительно перезагрузить iPhone, и он вернется в обычный режим, будто ничего и не было.

Ползунком выключения тут не воспользоваться, он как раз и не работает, поэтому перезагружаем телефон кнопками. Делается это так:

Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости. Нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости. Зажмите боковую кнопку и держите ее, пока на экране не появится логотип Apple.

После этого iPhone уйдет на перезагрузку и через несколько секунд включится в штатном состоянии. Все зависшие элементы исчезнут, свайпы и касания снова заработают. Никаких следов глюка не останется, так что бояться за телефон не нужно.

Если воспроизвести баг не выходит с первого раза, повторите свайпы пару раз, окно по времени и правда узкое. А если наоборот, что-то пошло не так и телефон ведет себя непонятно, не оставайтесь наедине с проблемой. Заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем и поможем разобраться.

Опасен ли глюк и починит ли его Apple

Сам по себе этот баг ничем вашему iPhone не угрожает. Это программный сбой интерфейса, а не повреждение системы или накопителя. Максимум, чем он неприятен, — несколько секунд легкой паники, если не знать про перезагрузку кнопками. Как розыгрыш над друзьями выглядит эффектно, но по факту безвреден.

С исправлением ситуация обычная для таких мелких сбоев. Apple подобные мягкие зависания со временем закрывает, вопрос лишь в том, попадет ли фикс в ближайшее обновление. Пока же глюк живет и здравствует: он воспроизводится не только на релизной iOS 27.0, но и на только что вышедшей бете iOS 27.2, что проверил портал 9to5Mac. Так что до официальной заплатки полезно просто держать в голове, как из этого состояния выходить.

Ну а пока в Apple шлифуют прошивку, можно заняться и более приятными вещами. Например, присмотреть аксессуары к новому айфону в нашем канале с подборками выгодных находок «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно всплывают неплохие варианты по адекватной цене. Баг рано или поздно закроют, а вот удачная покупка останется с вами надолго.