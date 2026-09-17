Когда выйдет iOS 27.1 и почему Apple уже тестирует iOS 27.2

iOS 27 только-только разошлась по айфонам, а вокруг следующего апдейта уже началась путаница. На днях Apple выпустила бету — но не ту, которую все ждали, и это сразу подкинуло вопросов. Когда доберется iOS 27.1, к чему привязан ее выход и получит ли ее вообще ваш iPhone — спрашивают буквально с первого дня. Даты и логика тут не случайные: они цепляются за конкретное железо и за фирменную скрытность Apple перед большим релизом. Ниже разберу, почему первой прилетела не та версия, когда ждать публичный выход и стоит ли вам вообще торопиться.



Почему первой вышла бета iOS 27.2, а не 27.1

iOS 27 вышла для всех в понедельник, 14 сентября, — большая премьера с новой Siri AI и свежим оформлением. А если обновиться на нее так и не вышло, мы отдельно разобрали, почему iOS 27 не ставится и как это лечить. Казалось бы, дальше по графику должна прилететь бета iOS 27.1. Но 16 сентября Apple отдала разработчикам бету iOS 27.2 — да-да, сразу 27.2, минуя 27.1.

Причина, скорее всего, в iPhone Duo. Apple заранее объявила, что складной айфон приедет с завода на iOS 27.1, а значит, код этой версии нашпигован упоминаниями устройства. Выпусти компания бету 27.1 прямо сейчас — и в коде всплыли бы мелкие детали Duo, которые Apple намеренно не показала на презентации. Проще говоря, 27.1 — это витрина складного айфона, и раскрывать ее раньше времени никто не станет.

Бета 27.2, наоборот, почти наверняка вычищена от следов Duo, поэтому ее и отдали тестировщикам первой — утечек из нее ждать не стоит. Позже ветки 27.1 и 27.2 наверняка сойдутся в одну, но как именно Apple это провернет, пока непонятно. Мелкие апдейты, беты и свежие фишки для техники Apple мы разбираем постоянно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить следующую бету и разбор новых функций.

Когда iOS 27.1 доберется до всех — и доберется ли

С публичной датой все завязано на iPhone Duo. Apple фактически сама назвала крайний срок, пусть и не напрямую: в пресс-релизе про складной айфон сказано, что он поедет с завода уже на iOS 27.1. iPhone Duo стартует в продаже в пятницу, 23 октября (предзаказы — с 16 октября), а значит, к этой дате 27.1 обязана быть готова. Как минимум для самого Duo.

А вот дальше начинается самое интересное. Раз 27.1 так плотно заточена под складной айфон, а публичное тестирование Apple начала сразу с 27.2, возникает резонный вопрос: доберется ли 27.1 вообще до обычных айфонов? Вариантов три. Либо 27.1 выйдет для всех вместе с релизом iPhone Duo, либо на той же неделе, либо — и это тоже нельзя исключать — она так и останется эксклюзивом складного айфона, а остальные iPhone перескочат сразу на 27.2.

Чтобы понять, насколько такой сценарий необычен, я собрал даты выхода прошлых x.1 в одну табличку. Обычно эти версии Apple раздает всем во второй половине октября, а то и в ноябре.

Версия Когда вышла iOS 26.1 3 ноября 2025 iOS 18.1 28 октября 2024 iOS 17.1 25 октября 2023 iOS 16.1 24 октября 2022

Разброс небольшой, но он и подсказывает вывод. В прошлые годы x.1 спокойно доезжала до ноября, потому что ничто ее не подгоняло. В этом году дедлайн жесткий — 23 октября, релиз Duo. Поэтому если 27.1 и появится на обычных айфонах, ждать ее логичнее во второй половине октября, а не в ноябре. Точнее скажем, когда Apple разведет ветки 27.1 и 27.2 и станет ясно, что достается всем, а что — только складному.

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Что нового появится в обновлении

Полного списка изменений пока нет, и это нормально: до открытых бет Apple карты не раскрывает. А пока ждете, самое время как следует освоить главные функции iOS 27, которые многие проскакивают сразу после установки.

Ядро 27.1 — это iPhone Duo. Первый складной айфон Apple с двумя экранами и гибким внутренним дисплеем получит переработанные макеты приложений сразу под два дисплея и новый вертикальный Dock. Владельцам обычных iPhone от этих правок ни тепло ни холодно, но именно они — сердце обновления.

Есть и то, что зацепит остальных, — и вот это, скорее всего, разъедется по бетам 27.1 и 27.2 по мере их сближения. Apple обещала, что Siri AI заговорит на французском, японском, корейском, португальском и испанском уже в октябре. Плюс могут завезти iPhone Handoff для переключения между двумя айфонами с одним номером и часть отложенных возможностей, которые не влезли в первый релиз iOS 27. Среди кандидатов называют пакет аудиофункций для Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также переработанное приложение «Здоровье» с упором на подсказки нейросети. Но это догадки по осенним обещаниям Apple, а не подтвержденный список. Русского в языках Siri AI по-прежнему нет, так что для нашей аудитории все сводится к стабильности и мелким правкам под конкретное железо.

Стоит ли торопиться с установкой

Короткий ответ — без фанатизма. Если у вас обычный iPhone и предзаказа на Duo нет, срочности никакой: все ключевое вы уже получили в iOS 27, а грядущие правки в основном не про вас. Тем более первые дни после любого крупного апдейта — традиционно самое нервное время. Мы уже подробно разбирали, что делать, если iPhone греется и подозрительно быстро садится после перехода на iOS 27.

С бетой 27.2, которая уже доступна разработчикам, логика та же. Ставить сырую сборку ради пары чужих функций смысла мало, а вот словить незакрытые баги и повышенный расход батареи — легко. Разумнее дождаться публичного релиза, когда Apple причешет очевидные косяки. А если автономность после обновления все же просела и телефон уходит в ноль к обеду, держите под рукой пауэрбанк — удачные варианты по вменяемым ценам мы регулярно вылавливаем в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.