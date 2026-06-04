Apple рассказала, почему Safari на iPhone лучше других браузеров

Через несколько дней Apple покажет iOS 27 — и почти все ее фишки уже утекли в сеть. Видимо, поэтому компания решила сменить пластинку и напомнить, кто задаёт тон в разговорах о приватности. 3 июня вышел новый ролик про Safari, который метит прямо в Chrome, почти не скрывая иронии. Шпионы-трекеры в видео расхаживают в хромированных костюмах и ходят за героем по пятам, пока он листает сайты. Стоит открыть Safari — и преследователи рассыпаются облаком серебристых блёсток. Разбираемся, какие доводы Apple приводит в пользу своего браузера и почему Safari на iPhone действительно устроен иначе.



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Новая реклама Safari про защиту от слежки

Кампания «Privacy. That’s iPhone» идёт уже несколько лет, и Apple раз за разом находит для неё новый визуальный язык. В 2024 году по экрану летали жутковатые механические птицы с камерами вместо голов — намёк на слежку, снятый почти в духе Хичкока. Свежий короткометражный ролик называется «Safari helps block data trackers» и подаёт ту же мысль через комедию.

Идея простая. Онлайн-трекеры показаны как назойливые персонажи, которые буквально заглядывают вам через плечо во время сёрфинга. Костюмы у них хромированные, и это не случайность: один из героев прямо обращает внимание на хромированный гардероб окружающих. Намёк на Chrome здесь куда прямее, чем в прошлых роликах Apple.

К финалу пользователь переключается на Safari, и фигуры-трекеры исчезают, превращаясь в серебристые блёстки. Слоган звучит коротко: «Safari. Браузер, который действительно приватный». Кампания не ограничивается видео — Apple запускает ещё и цифровую рекламу. Мы тоже любим разбирать такие ролики и новинки Apple. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Функции приватности в Safari на iPhone

За яркой картинкой стоят вполне конкретные технологии. Safari стал первым крупным браузером, который начал блокировать все сторонние cookie по умолчанию — ещё в 2019 году, без всяких настроек со стороны пользователя. С тех пор Apple только наращивала защиту, и сегодня в браузере прямо из коробки работает целый набор инструментов.

Интеллектуальная защита от слежки — машинное обучение прямо на устройстве распознаёт трекеры и блокирует их, при этом сайты продолжают нормально работать.

— машинное обучение прямо на устройстве распознаёт трекеры и блокирует их, при этом сайты продолжают нормально работать. Отчёт о конфиденциальности — показывает, какие межсайтовые трекеры были заблокированы; открыть его можно с панели инструментов и со стартовой страницы Safari.

— показывает, какие межсайтовые трекеры были заблокированы; открыть его можно с панели инструментов и со стартовой страницы Safari. Защита от цифрового отпечатка — браузер отдаёт сайтам упрощённую информацию о системе, чтобы устройства выглядели одинаково и вас было сложнее вычислить. Работает по умолчанию, делать ничего не нужно.

— браузер отдаёт сайтам упрощённую информацию о системе, чтобы устройства выглядели одинаково и вас было сложнее вычислить. Работает по умолчанию, делать ничего не нужно. Контроль расширений — доступ к данным можно выдать на один день, только для текущего сайта или насовсем.

— доступ к данным можно выдать на один день, только для текущего сайта или насовсем. Приватный узел iCloud Private Relay скрывает ваш IP-адрес, разбивая трафик на два этапа, и сайты не видят, откуда вы заходите.

Звучит как маркетинг, но именно отчёт о конфиденциальности легко проверить самому. Откройте любой новостной сайт, загляните в отчёт — и увидите список доменов, которые пытались за вами проследить. Иногда их там десятки на одной странице. Кстати, помимо защиты от трекеров, в Safari спрятано несколько секретов, о которых знают далеко не все владельцы iPhone.

Чем частный доступ Safari отличается от инкогнито в Chrome

Apple отдельно подчёркивает, что приватный просмотр в Safari устроен глубже обычного инкогнито в других браузерах. Разница не только в том, что история не сохраняется. К привычному режиму добавляется несколько слоёв защиты.

Защита от слежки в ссылках вырезает трекинговые «хвосты» из URL — те самые длинные параметры в конце адреса, по которым вас опознают рекламодатели. Приватные вкладки можно закрыть за Face ID или Touch ID: если телефон возьмёт кто-то другой, до них он не доберётся. Контроль расширений действует и в приватном режиме, так что назойливые дополнения не подсматривают за тем, что вы вводите.

Именно эту связку — блокировку cookie, защиту от отпечатка и обрезку ссылок — Apple и противопоставляет Chrome. В обычном инкогнито у конкурента многое из этого либо отсутствует, либо включается только вручную. А ведь это ещё не всё: судя по утечкам, Safari ждёт заметное обновление интерфейса.

Как приватность Apple связана с новыми функциями iOS 27

Время для ролика выбрано неслучайно. WWDC 2026 стартует 8 июня, и приватность почти наверняка станет одной из главных тем презентации — особенно на фоне Apple Intelligence. Чем активнее компания продвигает ИИ-функции, тем громче звучат вопросы о том, что происходит с пользовательскими данными. Во время презентации iOS 27 Apple точно придется об этом говорить, потому что у пользователей явно будут вопросы. Свежая кампания заранее задаёт нужный тон: мол, приватность встроена в систему, а не прикручена сбоку.

Стоит ли из-за одного ролика бросать привычный браузер — решать вам. Но заглянуть в отчёт о конфиденциальности Safari и проверить настройки приватного режима точно не помешает: это пара минут, а понимание, кто и как за вами следит, останется с вами надолго. Не нашли нужную настройку или с приватным режимом возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.