Apple рассказала, почему Safari на iPhone лучше других браузеров

Кирилл Пироженко

Через несколько дней Apple покажет iOS 27 — и почти все ее фишки уже утекли в сеть. Видимо, поэтому компания решила сменить пластинку и напомнить, кто задаёт тон в разговорах о приватности. 3 июня вышел новый ролик про Safari, который метит прямо в Chrome, почти не скрывая иронии. Шпионы-трекеры в видео расхаживают в хромированных костюмах и ходят за героем по пятам, пока он листает сайты. Стоит открыть Safari — и преследователи рассыпаются облаком серебристых блёсток. Разбираемся, какие доводы Apple приводит в пользу своего браузера и почему Safari на iPhone действительно устроен иначе.

Apple позиционирует Safari как полностью защищенный от слежки в интернете. Фото.

Apple позиционирует Safari как полностью защищенный от слежки в интернете

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Новая реклама Safari про защиту от слежки

Кампания «Privacy. That’s iPhone» идёт уже несколько лет, и Apple раз за разом находит для неё новый визуальный язык. В 2024 году по экрану летали жутковатые механические птицы с камерами вместо голов — намёк на слежку, снятый почти в духе Хичкока. Свежий короткометражный ролик называется «Safari helps block data trackers» и подаёт ту же мысль через комедию.

Новая реклама Safari про защиту от слежки. Тонкий троллинг в сторону Google Chrome. Фото.

Тонкий троллинг в сторону Google Chrome

Идея простая. Онлайн-трекеры показаны как назойливые персонажи, которые буквально заглядывают вам через плечо во время сёрфинга. Костюмы у них хромированные, и это не случайность: один из героев прямо обращает внимание на хромированный гардероб окружающих. Намёк на Chrome здесь куда прямее, чем в прошлых роликах Apple.

К финалу пользователь переключается на Safari, и фигуры-трекеры исчезают, превращаясь в серебристые блёстки. Слоган звучит коротко: «Safari. Браузер, который действительно приватный». Кампания не ограничивается видео — Apple запускает ещё и цифровую рекламу. Мы тоже любим разбирать такие ролики и новинки Apple. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Функции приватности в Safari на iPhone

За яркой картинкой стоят вполне конкретные технологии. Safari стал первым крупным браузером, который начал блокировать все сторонние cookie по умолчанию — ещё в 2019 году, без всяких настроек со стороны пользователя. С тех пор Apple только наращивала защиту, и сегодня в браузере прямо из коробки работает целый набор инструментов.

  • Интеллектуальная защита от слежки — машинное обучение прямо на устройстве распознаёт трекеры и блокирует их, при этом сайты продолжают нормально работать.
  • Отчёт о конфиденциальности — показывает, какие межсайтовые трекеры были заблокированы; открыть его можно с панели инструментов и со стартовой страницы Safari.
  • Защита от цифрового отпечатка — браузер отдаёт сайтам упрощённую информацию о системе, чтобы устройства выглядели одинаково и вас было сложнее вычислить. Работает по умолчанию, делать ничего не нужно.
  • Контроль расширений — доступ к данным можно выдать на один день, только для текущего сайта или насовсем.
  • Приватный узел iCloud Private Relay скрывает ваш IP-адрес, разбивая трафик на два этапа, и сайты не видят, откуда вы заходите.

Звучит как маркетинг, но именно отчёт о конфиденциальности легко проверить самому. Откройте любой новостной сайт, загляните в отчёт — и увидите список доменов, которые пытались за вами проследить. Иногда их там десятки на одной странице. Кстати, помимо защиты от трекеров, в Safari спрятано несколько секретов, о которых знают далеко не все владельцы iPhone.

Чем частный доступ Safari отличается от инкогнито в Chrome

Apple отдельно подчёркивает, что приватный просмотр в Safari устроен глубже обычного инкогнито в других браузерах. Разница не только в том, что история не сохраняется. К привычному режиму добавляется несколько слоёв защиты.

  1. Защита от слежки в ссылках вырезает трекинговые «хвосты» из URL — те самые длинные параметры в конце адреса, по которым вас опознают рекламодатели.
    2. Чем частный доступ Safari отличается от инкогнито в Chrome. Частный доступ по умолчанию закрывается биометрией. Фото.

    Частный доступ по умолчанию закрывается биометрией

  2. Приватные вкладки можно закрыть за Face ID или Touch ID: если телефон возьмёт кто-то другой, до них он не доберётся.
  3. Контроль расширений действует и в приватном режиме, так что назойливые дополнения не подсматривают за тем, что вы вводите.

Именно эту связку — блокировку cookie, защиту от отпечатка и обрезку ссылок — Apple и противопоставляет Chrome. В обычном инкогнито у конкурента многое из этого либо отсутствует, либо включается только вручную. А ведь это ещё не всё: судя по утечкам, Safari ждёт заметное обновление интерфейса.

Как приватность Apple связана с новыми функциями iOS 27

Как приватность Apple связана с новыми функциями iOS 27. Думаю, что на WWDC 2026 нам расскажут про приватность еще больше. Фото.

Думаю, что на WWDC 2026 нам расскажут про приватность еще больше

Время для ролика выбрано неслучайно. WWDC 2026 стартует 8 июня, и приватность почти наверняка станет одной из главных тем презентации — особенно на фоне Apple Intelligence. Чем активнее компания продвигает ИИ-функции, тем громче звучат вопросы о том, что происходит с пользовательскими данными. Во время презентации iOS 27 Apple точно придется об этом говорить, потому что у пользователей явно будут вопросы. Свежая кампания заранее задаёт нужный тон: мол, приватность встроена в систему, а не прикручена сбоку.

Стоит ли из-за одного ролика бросать привычный браузер — решать вам. Но заглянуть в отчёт о конфиденциальности Safari и проверить настройки приватного режима точно не помешает: это пара минут, а понимание, кто и как за вами следит, останется с вами надолго. Не нашли нужную настройку или с приватным режимом возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

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