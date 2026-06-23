8 новых функций Safari в iOS 27, из-за которых я перестал пользоваться Google Chrome

В iOS 27 Apple обновила Safari сразу по нескольким направлениям. Главное изменение касается не одной громкой функции, а множества мелких раздражителей, которые годами мешали в браузере: запутанные кнопки, спрятанные закладки и хаос из вкладок. Часть нововведений работает у всех, остальные только на устройствах с Apple Intelligence. В iOS 27 появилось много новых функций, и часть из них добралась до Safari. Ниже смотрим, что меняется в повседневном использовании и кому стоит ждать обновления.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Где находятся закладки в Safari на iOS 27

Раньше, чтобы добраться до закладок, списка для чтения или истории, нужно было лезть в отдельное меню. В iOS 27 при открытии новой вкладки вверху экрана появляется переключатель между разделами. Это быстрее и удобнее, чем прошлый вариант, особенно если вы часто возвращаетесь к сохраненным страницам.

Одна оговорка: на момент анонса функция доступна только на iPhone и iPad, на Mac ее пока нет. Возможно, она появится там позже, но пока этой фишки нет и это надо иметь в виду.

Где находится кнопка вкладок в Safari iOS 27

Apple перетасовала кнопки в компактном режиме браузера. Кнопку «Еще» справа заменили на кнопку «Вкладки». Раньше переключиться к обзору вкладок можно было свайпом вверх по адресной строке, но этот жест не был очевидным. Теперь действие на виду.

Есть и минус: кнопку «Поделиться» стало сложнее найти. Чтобы добраться до нее, нужно нажать на меню страницы слева от адресной строки либо нажать и удерживать саму строку. А если зажать кнопку «Вкладки», откроется меню для переключения между группами вкладок.

Тем, кому новая раскладка неудобна, можно вернуть полноразмерную панель в настройках: откройте «Настройки», затем раздел «Приложения», затем «Safari». Не смогли найти нужные настройки или с ними что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как создать расширение для Safari на iPhone

Это одна из самых интересных новинок, но работает она только на устройствах с Apple Intelligence: это iPhone 15 Pro и новее, а также iPhone 16 и новее. Расширение, по сути, небольшая надстройка, которая добавляет браузеру новые возможности на сайтах.

Теперь такое расширение можно создать прямо в Safari, просто описав словами, что вам нужно. Для этого нажмите на меню страницы слева от адресной строки и выберите пункт «Describe Extension». Автор оригинала, например, сделал расширение, которое добавляет кнопку «Открыть в Apple News» на статьях The Verge, The Washington Post и The Wall Street Journal: удобный способ читать материалы по подписке Apple News+.

Звучит мощно, но на деле пользу это принесет в первую очередь тем, у кого есть конкретная повторяющаяся задача на сайтах. Большинству эта функция вряд ли понадобится. Кстати, не все новинки iOS 27 одинаково новые: часть из них давно знакома пользователям Android.

Уведомления об изменениях на странице в Safari на iPhone

Иногда нужно дождаться, пока товар вернется в наличие или откроется продажа билетов. Раньше ради этого приходилось вручную обновлять страницу. В iOS 27 Safari может сам следить за изменениями и присылать уведомление: функция называется «Notify Me» и работает также в macOS 27.

Чтобы включить отслеживание, нажмите на меню страницы слева от адресной строки и выберите «Notify Me», а затем опишите словами, чего вы ждете: например, «когда товар снова появится в наличии» или «когда выйдет новый выпуск подкаста». Эта функция тоже требует Apple Intelligence, так что на старых iPhone ее не будет.

Хотите узнать про возможности iOS 27 еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем все самое важное.

Автоматическая сортировка вкладок в Safari

Если у вас вечно открыты десятки вкладок, эта функция для вас. Safari в iOS 27 сам группирует вкладки по темам, и это еще одна возможность на базе Apple Intelligence. На тех же технологиях работает и новый ИИ-редактор фото в iOS 27. На стартовой странице браузер группирует по темам даже вкладки из iCloud, открытые на других устройствах.

Смысл простой: нужную страницу проще найти, когда можно нажать на категорию, а не пролистывать длинный список из десятков вкладок. Реальную пользу это дает «коллекционерам вкладок»: если вы держите открытыми две-три страницы, разницы почти не заметите.

Что изменилось в меню Safari на iPhone

Красивая всплывающая панель меню страницы в iOS 27 исчезла. Вместо нее появилось обычное контекстное меню с прокруткой, как при долгом нажатии на иконку приложения. Раньше Apple показывала тут аккуратную плитку с крупными кнопками, теперь это вертикальный список пунктов. Выглядит менее наглядно и более плотно, чем прежде, и к новому виду придется привыкнуть.

Зато у такого решения есть практический плюс: все элементы управления доступны сразу. Перевод в режим чтения, отслеживание изменений страницы, создание расширения и прочие пункты лежат в одном списке, и ничего не спрятано за вторым меню. Раньше до части настроек приходилось делать лишний тап, теперь хватает одного. Для кого-то это шаг назад по эстетике, но по удобству скорее выигрыш, особенно если вы пользуетесь меню часто.

Почему Safari больше не выключает музыку при просмотре сайтов

Знакомая ситуация: слушаете подкаст или музыку, заходите на сайт, а короткий звук с него обрывает воспроизведение. В iOS 27 Safari умеет накладывать небольшой звук поверх вашего, не останавливая прослушивание.

Это наследие ранних iPhone, когда не было ни Dynamic Island, ни Пункта управления, ни многозадачности, и Apple не хотела, чтобы пользователь застрял с двумя одновременно играющими звуками без понятной кнопки паузы. Спустя двадцать крупных версий системы компания решила, что вы сами разберетесь, когда нажать паузу.

Скорость работы Safari в iOS 27

Apple заметно поработала над скоростью браузера. Эту часть обновления оценят вообще все, кто перейдет на iOS 27, без привязки к модели iPhone. Кстати, разницу в быстродействии хорошо видно, если сравнить скорость работы iPhone на iOS 27 и iOS 26. По заявлению Apple, улучшения такие:

более плавные прокрутка, анимации и графика, а также быстрее работают веб-приложения

ускорена обработка скриптов на страницах (то, что отвечает за интерактивные элементы сайтов)

стартовая страница загружается быстрее и лучше подстраивается при изменении размера

Конкретных цифр прироста в источнике нет, так что речь о заявленных улучшениях, а не о замеренных результатах.

Кому стоит ждать обновления Safari в iOS 27

Обновленный Safari полезен почти всем: новая стартовая страница, перекомпонованные кнопки, отсутствие обрыва звука и общий прирост скорости работают на любом совместимом iPhone. А вот самые умные функции, то есть создание расширений, уведомления об изменениях страницы и автоматическая сортировка вкладок, доступны только на iPhone 15 Pro и новее, а также iPhone 16 и новее.

Если у вас более старая модель, основная часть удобств все равно достанется, а «умные» возможности пройдут мимо. Отдельно ради Safari обновляться не обязательно, но как часть iOS 27 эти изменения делают браузер заметно приятнее. А если хотите выжать из обновления максимум, посмотрите подборку функций, которые полезнее новой Siri.