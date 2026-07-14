Apple выпустила iOS 26.6 beta 5: что нового и когда релиз

Apple продолжает готовить iOS 26.6, хотя главным героем лета уже стала iOS 27. На днях компания выпустила пятую бету iOS 26.6 для разработчиков, а следом подъехала и свежая публичная сборка. Тестирование идёт с конца мая, поэтому до финала осталось совсем немного. И ждут это обновление многие: текущая версия iOS 26.5.2 разряжает батарею и перегревает iPhone, а мириться с этим уже не хочется.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Новые функции и исправления в iOS 26.6

Сразу скажу главное: больших нововведений тут нет. Apple приберегла всё вкусное для iOS 27, а шестое обновление ветки iOS 26 получилось скорее техническим. Но пару любопытных деталей в бете всё же откопали, и обе достойны внимания.

Первое — работа с блокировкой контактов. Теперь система показывает предупреждение, когда вы пытаетесь заблокировать слишком много номеров. Раньше лимит существовал, но о нём почти никто не знал. Если вы активно чистите телефон от спамеров, назойливых рекламщиков и банковских автообзвонов, упереться в невидимый потолок можно было внезапно и без всякого объяснения. Теперь хотя бы понятно, что происходит и почему очередной номер не блокируется.

Второе изменение куда важнее, хоть и незаметно на первый взгляд. iOS 26.6 готовит поисковый индекс Spotlight, на который позже будет опираться умный ассистент. Звучит как скучная техническая деталь, но смысл простой: система заранее раскладывает по полочкам ваши заметки, сообщения, письма и файлы. Всё это нужно, чтобы потом вы могли пользоваться Siri AI на русском без задержек и промахов. Идея в том, что умный ассистент сможет искать по всему содержимому телефона: попросите найти фото с прошлого отпуска или письмо от коллеги, и Siri выдаст результат мгновенно. Проще говоря, Apple тихо стелет соломку под будущий апдейт, чтобы новая функция заработала быстро с первого дня.

Защита iPhone от кражи и быстрого доступа к экрану

А вот это уже по-настоящему интересно. В коде iOS 26.6 нашли следы новой защиты от краж. Речь про неприятный сценарий, когда смартфон вырывают прямо из рук на улице или в метро. Apple работает над механизмом, который в такой момент автоматически блокирует устройство, не давая злоумышленнику воспользоваться разблокированным экраном.

Идея не совсем новая, но важная. У Apple уже есть защита украденного iPhone, которая появилась ещё в iOS 17.3 и требует Face ID для важных действий вдали от дома. Новая же функция работает на опережение: она ловит сам момент рывка и мгновенно закрывает доступ. Для крупных городов, где выхватить телефон на ходу — обычное дело, вещь по-настоящему нужная. Ведь чаще всего вор рассчитывает именно на те несколько секунд, пока экран ещё активен.

Пока функция сырая и спрятана глубоко в системе, поэтому окончательных выводов делать рано. Но если Apple доведёт её до ума, украденный смартфон превратится в бесполезный кирпич ещё до того, как воришка скроется за углом. Хотите первыми узнавать про такие фишки? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы разбираем всё самое важное про iPhone простым языком.

Когда выйдет финальная версия iOS 26.6

Пятая бета — хороший сигнал. Обычно на этом этапе до релиза рукой подать. По прогнозам, финальная iOS 26.6 доберётся до пользователей уже в конце июля. Сначала Apple, скорее всего, выпустит релиз-кандидат с описанием изменений, а спустя примерно неделю раздаст публичную версию для всех.

Любопытно, что в этом году Apple идёт с небольшим опережением графика. В прошлом сезоне похожая промежуточная бета вышла заметно позже относительно старта тестирования новой системы. Так что финальную сборку мы можем получить чуть раньше привычного — приятная мелочь для тех, кто ждёт стабильности и исправления багов.

Тем временем в тестирование уже ушла и следующая крупная система. Если не хочется ждать осени, первая публичная бета iOS 27 уже доступна, и поставить её может любой желающий. Только помните про золотое правило: бета есть бета, и на основном устройстве с ней лучше быть осторожнее, чтобы не остаться без рабочего телефона.

iOS 26.6 или iOS 27: какое обновление установить

Как ни крути, iOS 26.6 — это промежуточная остановка. Настоящий праздник ждёт нас осенью вместе с iOS 27. Именно туда Apple вложила все силы: обновлённая Siri с искусственным интеллектом, расширенный Apple Intelligence, свежий дизайн Liquid Glass, переработанный CarPlay и обновленная камера.

Кстати, о съёмке. Изменений тут действительно много, и мы уже подробно разобрали, что за камера iPhone в iOS 27 нас ждёт и как ей пользоваться. Если коротко — Apple неплохо постаралась, и апгрейд чувствуется даже на не самых новых моделях, а не только на свежих флагманах.

Официальный релиз iOS 27 состоится в сентябре, а до этого нас ждёт целое лето бета-версий. По слухам, следующая тестовая сборка для разработчиков выйдет уже на будущей неделе, так что обкатка идёт полным ходом. Тем, кто не рискует связываться со сборками для разработчиков, придётся набраться терпения: сейчас актуальна iOS 26.5, а iOS 26.6 станет той самой версией, что доведёт большинство пользователей до сентябрьской премьеры. Так что не спешите гнаться за бетами — иногда стабильность важнее новых функций.

А если хочется пощупать iOS 26.6 прямо сейчас, поставить бету несложно — вот короткая инструкция:

Зайдите на developer.apple.com под своим Apple ID и примите условия программы. На устройстве откройте «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО». В разделе «Бета-обновления» выберите Общедоступная бета-версия iOS 26 или Бета-версия iOS 26 для разработчиков. Дождитесь появления апдейта и установите его как обычное обновление.

Уже поставили бету и хотите поделиться впечатлениями? Залетайте в наш чат в Telegram или МАКС — вместе разберём все баги и находки.