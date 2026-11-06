Вышла первая публичная бета iOS 27.3. Столько нового, что хочется рискнуть и обновиться

Apple открыла доступ к iOS 27.3 Public Beta 1. Теперь попробовать следующее обновление iPhone могут не только разработчики, но и все желающие. Мы уже разбирали первую бету iOS 27.3 и ее особенности, но за прошедшие дни выяснилось кое-что интересное. В системе обнаружили гораздо больше изменений, чем ожидалось, причем некоторые из них пригодятся даже владельцам старых айфонов. Правда, публичная бета не гарантирует стабильности, и торопиться с установкой по-прежнему рискованно. Разбираемся, чем она отличается от версии для разработчиков, что нового появилось и когда обновление можно будет скачать без лишних опасений.



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Теперь обновление доступно всем желающим

До сих пор iOS 27.3 могли установить участники программы Apple Developer и разработчики. Теперь компания запустила публичное тестирование, рассчитанное на обычных пользователей. Главное отличие заключается в подходе к тестированию. Developer Beta выходит первой и позволяет разработчикам заранее проверить совместимость приложений. Публичную версию выпускают позднее, когда Apple получает первоначальные отчеты об ошибках и оценивает состояние системы.

Впрочем, не стоит путать это с полноценным исправлением всех проблем. Иногда разработчики и публичные тестировщики получают практически одинаковые сборки с одним номером. Поэтому Public Beta безопаснее прежде всего за счет дополнительной проверки, а не гарантированного отсутствия ошибок.

Для установки нужно зарегистрироваться на сайте программы Apple Beta Software Program, используя свой Apple ID. Затем выполните следующие действия:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в «Основные» — «Обновление ПО». Нажмите «Бета-обновления». Выберите iOS 27 Public Beta. Вернитесь назад и установите доступную iOS 27.3 Public Beta 1.

Если пункт с публичными бетами отсутствует, проверьте, что используете тот же Apple ID, который зарегистрирован в программе тестирования.

В iPhone поменялось гораздо больше, чем ожидали

После выхода версии для разработчиков энтузиасты обнаружили сразу несколько десятков изменений. Мы уже собрали полный список новых функций iOS 27.3 beta 1, но для большинства владельцев iPhone интерес представляют лишь некоторые из них.

В первую очередь, отметим, что Safari получил вертикальные вкладки, автоматическое затемнение сайтов без темной темы и настройку Global Privacy Control для ограничения передачи данных. Также обратить внимание стоит на следующие моменты.

Режим StandBy теперь доступен на всех iPhone с iOS 27. Появились дополнительные варианты часов, календарь, прогноз погоды и обновленное оформление фотографий.

В приложение «Здоровье» вернулись вкладки Insights и Longevity. Они помогают анализировать показатели организма, а функция Health Age оценивает биологический возраст.

На внешнем экране iPhone Duo появился новый жест «Удобного доступа». Заодно Apple изменила расположение кнопок клавиатуры.

Переключатель VPN в Пункте управления научился выбирать между несколькими подключениями, а не просто активировать последнее использованное.

Apple Music получила Selfie Sing для записи караоке-видео, а приложение «Погода» — обновленные элементы интерфейса.

Есть изменения и в Siri AI. Ассистент получил дополнительные действия в 14 стандартных приложениях, включая Почту, Safari, Фото и Календарь. Правда, русский язык по-прежнему не поддерживается, поэтому оценить эти возможности в привычном режиме не получится.

Apple исправляет то, что незаметно снаружи

Не все изменения можно обнаружить в настройках. В официальной документации Apple перечислены доработки системных механизмов, которыми пользуются сторонние приложения. Например, появилась поддержка групповых подписок в App Store. Разработчики смогут продавать доступ сразу нескольким пользователям и приглашать их в одну подписку.

Другие изменения затрагивают определение неизвестных номеров и фильтрацию интернет-адресов. Apple пересмотрела обработку защищенных запросов, чтобы сторонние сервисы могли использовать обновленные механизмы системы. Но остались и недоработки. В частности, Siri AI иногда может показать информацию из приложения, не запросив разблокировку iPhone, хотя разработчик установил соответствующее ограничение. Apple уже знает о проблеме, но пока не сообщает о ее исправлении.

Кое-что интересное еще может появиться

Несмотря на внушительный список изменений, у Apple остались незавершенные функции. Одна из них — автоматическая замена небезопасных паролей. Предполагается, что iPhone сможет самостоятельно обновлять скомпрометированные комбинации на совместимых сайтах.

Еще одно направление связано с расширением Apple Intelligence в Китае. Там постепенно становятся доступны функции обработки текста, фотографий и уведомлений, но полноценная Siri AI пока остается за пределами первоначального запуска.

ОБСУДИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ МОЖНО В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

При этом состав обновления еще может измениться. Достаточно вспомнить, как Apple неожиданно убрала переработанное «Здоровье» из четвертой беты iOS 27.2. Поэтому наличие функции в тестовой версии пока не обещает ее появления в релизе.

Стоит ли скачивать iOS 27.3 прямо сейчас

По сравнению с Developer Beta публичная версия обычно предпочтительнее для обычных владельцев iPhone. Apple выпускает ее после начального этапа тестирования, поэтому вероятность столкнуться с серьезной проблемой потенциально ниже. Однако первая публичная бета остается тестовой и может вести себя непредсказуемо.

Особенно осторожно стоит относиться к автономности. Мы уже сравнивали время работы iPhone на разных версиях iOS и убедились, что обновления могут заметно влиять на расход аккумулятора. В тестовой системе подобные проблемы встречаются еще чаще.

Сейчас я бы рекомендовал устанавливать iOS 27.3 Public Beta 1 только на запасной iPhone. Если другого устройства нет, лучше остаться на стабильной прошивке. Тем более Apple уже готовит iOS 27.2.1 с исправлениями ошибок. Финальный релиз iOS 27.3 ожидается в декабре 2026 года — ждать не так долго!