Когда выйдет iOS 27.3: дата первой беты, релиза для всех и что появится на iPhone
Если вы уже поставили iOS 27.2, то наверняка заметили, что пары обещанных Apple вещей в ней так и не оказалось. Мы подробно разбирали, что поменялось в iOS 27.2 и какие ее функции работают в России, но для части владельцев айфонов главное в этом апдейте как раз то, чего в нем нет. Долго ждать, судя по всему, не придется. Следующая версия уже на подходе, только номер у нее выглядит странно, и у этой странности есть простое объяснение. Ниже разберем, когда выйдет первая бета iOS 27.3, к какому числу ждать релиз для всех и что Apple уже пообещала туда положить.
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Одна версия iOS 27 досталась только складному айфону
Обычно схема у Apple простая: осенью выходит x.0, следом x.1 с исправлениями, а в декабре x.2 с порцией новых функций. В этом году цепочку сломал iPhone Duo. Под него Apple выпустила отдельную iOS 27.1, которая не выходила ни для одного другого айфона и даже не проходила открытое бета-тестирование. Владельцы Duo ставили ее сразу после распаковки, а остальные пропустили этот номер целиком.
Отсюда и сдвиг. iOS 27.2, вышедшая на этой неделе, по сути сыграла роль обычной x.1, а iOS 27.3 займет место привычного декабрьского x.2. Сами сроки Apple, по данным 9to5Mac, при этом не поменяла: просто к каждой версии до конца цикла теперь стоит мысленно прибавлять единицу.
Сбиться с толку тут легко. Если в декабре вы увидите заголовки про iOS 27.3, это не какой-то внеплановый апдейт, а то самое предновогоднее обновление, которое приходит на айфоны каждый год.
Первую бету ждем уже в начале ноября
Пока iOS 27.3 не появилась даже у разработчиков. Но портал 9to5Mac ожидает первую бету в ближайшие дни, а самой вероятной датой называет понедельник, 2 ноября. Apple любит выкатывать сборки для разработчиков именно в начале недели, так что прогноз выглядит разумно. Публичная бета обычно появляется на несколько дней позже.
Сразу после релиза беты мы разберем, что в ней нашлось. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы список изменений iOS 27.3 оказался у вас в ленте в тот же день.
Если хочется попробовать все первым, поставить бету можно прямо с айфона. Для сборки для разработчиков хватит обычного Apple Account, платить за программу не нужно. Порядок действий такой:
- Сделайте резервную копию в iCloud или на компьютере.
- Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО.
- Нажмите «Бета-обновления» и выберите iOS 27 Developer Beta.
- Вернитесь назад и дождитесь, пока в списке появится iOS 27.3 beta 1.
- Нажмите «Обновить» и не отключайте айфон от зарядки.
Сам я бы на основной смартфон первую бету не ставил. В ней регулярно отваливаются банковские приложения, а откатиться обратно без компьютера не выйдет. Если после установки что-то перестало работать или обновление зависло, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, как вернуться на стабильную версию.
Декабрь Apple не пропускает уже несколько лет
Точную дату релиза Apple заранее не называет никогда. Зато у компании есть привычка, которая повторяется из года в год с разницей буквально в один-два дня. Вот когда выходили последние три декабрьских обновления:
|Версия
|Дата выхода
|День недели
|iOS 17.2
|11 декабря 2023
|понедельник
|iOS 18.2
|11 декабря 2024
|среда
|iOS 26.2
|12 декабря 2025
|пятница
|iOS 27.3
|середина декабря 2026
|прогноз
День недели гуляет, а число почти не меняется. Поэтому iOS 27.3 стоит ждать во второй неделе декабря. В этом году 11 декабря выпадает на пятницу, и я бы ориентировался на период с 7 по 11 число. Это моя оценка по прошлым годам, а не слова Apple.
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Причина у такой пунктуальности приземленная. Перед праздниками сотрудники Apple в США уходят на каникулы, и выпускать крупный апдейт за пару дней до Рождества компании невыгодно. Если что-то сломается, чинить будет некому. Вот Apple и оставляет себе запас в пару недель: успеть выпустить заплатку, если после релиза всплывет серьезная проблема.
Новое Здоровье вернется после неудачной попытки
Главная причина ждать iOS 27.3 — переделанное приложение Здоровье. Оно появилось еще в первой бете iOS 27.2, его успели пощупать тестировщики, а потом компания молча убрала приложение из сборки. Мы писали, что iOS 27.2 beta 4 вышла без главной функции, и в итоговой версии оно так и не появилось.
При этом от идеи Apple не отказалась. По данным Macworld, обновленное Здоровье по-прежнему должно выйти до конца года, и самый вероятный кандидат как раз iOS 27.3. В новой версии приложение строится вокруг трех вкладок: аналитика, долголетие и обзор всех данных.
Почему функцию сняли в последний момент, Apple не объясняет. Остается гадать: то ли не успели доделать синхронизацию с часами, то ли всплыли ошибки в данных, а с медицинскими показателями компания рисковать не любит. Если в первой бете Здоровья не окажется, это еще не повод паниковать: в прошлые годы функции иногда добавлялись только во второй или третьей сборке.
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Siri AI заговорит еще на четырех языках, но не на русском
Вторая обещанная вещь касается Siri. До iOS 27.2 обновленный ассистент с искусственным интеллектом понимал только английский, а с последним апдейтом выучил французский, испанский, португальский, японский и корейский. Если вы уже настраивали его у себя, у нас есть отдельный разбор того, как Siri AI пишет сообщения по-русски, хотя сам интерфейс ассистента остается англоязычным.
На этой неделе Apple пообещала добавить до конца года еще четыре языка: традиционный китайский, норвежский, турецкий и вьетнамский. Дату компания не назвала, но под «до конца года» почти наверняка подразумевается именно iOS 27.3. Русского в списке снова нет, и надеяться на него в декабре, если честно, не стоит. Работает Siri AI только на iPhone 15 Pro и новее, а на части аппаратов ее до сих пор включают через лист ожидания.
Что в итоге делать прямо сейчас? Если iOS 27.2 у вас работает нормально, просто живите на ней: до декабря ничего критичного вы не пропустите. А если вы ждете новое Здоровье, держите в голове вторую неделю декабря. Ну а первые подробности о том, что еще Apple положит в iOS 27.3, появятся уже в понедельник, если прогноз сбудется.