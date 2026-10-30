Когда выйдет iOS 27.3: дата первой беты, релиза для всех и что появится на iPhone

Если вы уже поставили iOS 27.2, то наверняка заметили, что пары обещанных Apple вещей в ней так и не оказалось. Мы подробно разбирали, что поменялось в iOS 27.2 и какие ее функции работают в России, но для части владельцев айфонов главное в этом апдейте как раз то, чего в нем нет. Долго ждать, судя по всему, не придется. Следующая версия уже на подходе, только номер у нее выглядит странно, и у этой странности есть простое объяснение. Ниже разберем, когда выйдет первая бета iOS 27.3, к какому числу ждать релиз для всех и что Apple уже пообещала туда положить.



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Одна версия iOS 27 досталась только складному айфону

Обычно схема у Apple простая: осенью выходит x.0, следом x.1 с исправлениями, а в декабре x.2 с порцией новых функций. В этом году цепочку сломал iPhone Duo. Под него Apple выпустила отдельную iOS 27.1, которая не выходила ни для одного другого айфона и даже не проходила открытое бета-тестирование. Владельцы Duo ставили ее сразу после распаковки, а остальные пропустили этот номер целиком.

Отсюда и сдвиг. iOS 27.2, вышедшая на этой неделе, по сути сыграла роль обычной x.1, а iOS 27.3 займет место привычного декабрьского x.2. Сами сроки Apple, по данным 9to5Mac, при этом не поменяла: просто к каждой версии до конца цикла теперь стоит мысленно прибавлять единицу.

Сбиться с толку тут легко. Если в декабре вы увидите заголовки про iOS 27.3, это не какой-то внеплановый апдейт, а то самое предновогоднее обновление, которое приходит на айфоны каждый год.

Первую бету ждем уже в начале ноября

Пока iOS 27.3 не появилась даже у разработчиков. Но портал 9to5Mac ожидает первую бету в ближайшие дни, а самой вероятной датой называет понедельник, 2 ноября. Apple любит выкатывать сборки для разработчиков именно в начале недели, так что прогноз выглядит разумно. Публичная бета обычно появляется на несколько дней позже.

Сразу после релиза беты мы разберем, что в ней нашлось. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы список изменений iOS 27.3 оказался у вас в ленте в тот же день.

Если хочется попробовать все первым, поставить бету можно прямо с айфона. Для сборки для разработчиков хватит обычного Apple Account, платить за программу не нужно. Порядок действий такой:

Сделайте резервную копию в iCloud или на компьютере. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Нажмите «Бета-обновления» и выберите iOS 27 Developer Beta. Вернитесь назад и дождитесь, пока в списке появится iOS 27.3 beta 1. Нажмите «Обновить» и не отключайте айфон от зарядки.

Сам я бы на основной смартфон первую бету не ставил. В ней регулярно отваливаются банковские приложения, а откатиться обратно без компьютера не выйдет. Если после установки что-то перестало работать или обновление зависло, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, как вернуться на стабильную версию.

Декабрь Apple не пропускает уже несколько лет

Точную дату релиза Apple заранее не называет никогда. Зато у компании есть привычка, которая повторяется из года в год с разницей буквально в один-два дня. Вот когда выходили последние три декабрьских обновления:

Версия Дата выхода День недели iOS 17.2 11 декабря 2023 понедельник iOS 18.2 11 декабря 2024 среда iOS 26.2 12 декабря 2025 пятница iOS 27.3 середина декабря 2026 прогноз

День недели гуляет, а число почти не меняется. Поэтому iOS 27.3 стоит ждать во второй неделе декабря. В этом году 11 декабря выпадает на пятницу, и я бы ориентировался на период с 7 по 11 число. Это моя оценка по прошлым годам, а не слова Apple.

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Причина у такой пунктуальности приземленная. Перед праздниками сотрудники Apple в США уходят на каникулы, и выпускать крупный апдейт за пару дней до Рождества компании невыгодно. Если что-то сломается, чинить будет некому. Вот Apple и оставляет себе запас в пару недель: успеть выпустить заплатку, если после релиза всплывет серьезная проблема.

Новое Здоровье вернется после неудачной попытки

Главная причина ждать iOS 27.3 — переделанное приложение Здоровье. Оно появилось еще в первой бете iOS 27.2, его успели пощупать тестировщики, а потом компания молча убрала приложение из сборки. Мы писали, что iOS 27.2 beta 4 вышла без главной функции, и в итоговой версии оно так и не появилось.

При этом от идеи Apple не отказалась. По данным Macworld, обновленное Здоровье по-прежнему должно выйти до конца года, и самый вероятный кандидат как раз iOS 27.3. В новой версии приложение строится вокруг трех вкладок: аналитика, долголетие и обзор всех данных.

Почему функцию сняли в последний момент, Apple не объясняет. Остается гадать: то ли не успели доделать синхронизацию с часами, то ли всплыли ошибки в данных, а с медицинскими показателями компания рисковать не любит. Если в первой бете Здоровья не окажется, это еще не повод паниковать: в прошлые годы функции иногда добавлялись только во второй или третьей сборке.

Кстати, если новое Здоровье — повод наконец носить часы каждый день, недорогие ремешки и зарядки для Apple Watch можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Siri AI заговорит еще на четырех языках, но не на русском

Вторая обещанная вещь касается Siri. До iOS 27.2 обновленный ассистент с искусственным интеллектом понимал только английский, а с последним апдейтом выучил французский, испанский, португальский, японский и корейский. Если вы уже настраивали его у себя, у нас есть отдельный разбор того, как Siri AI пишет сообщения по-русски, хотя сам интерфейс ассистента остается англоязычным.

На этой неделе Apple пообещала добавить до конца года еще четыре языка: традиционный китайский, норвежский, турецкий и вьетнамский. Дату компания не назвала, но под «до конца года» почти наверняка подразумевается именно iOS 27.3. Русского в списке снова нет, и надеяться на него в декабре, если честно, не стоит. Работает Siri AI только на iPhone 15 Pro и новее, а на части аппаратов ее до сих пор включают через лист ожидания.

Что в итоге делать прямо сейчас? Если iOS 27.2 у вас работает нормально, просто живите на ней: до декабря ничего критичного вы не пропустите. А если вы ждете новое Здоровье, держите в голове вторую неделю декабря. Ну а первые подробности о том, что еще Apple положит в iOS 27.3, появятся уже в понедельник, если прогноз сбудется.