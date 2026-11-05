Как вернуть старую иконку Apple Music на iPhone после установки iOS 27.2

Обновили iPhone до iOS 27.2 и не сразу нашли на экране «Домой» Apple Music? Красная плитка, в которую палец попадал не глядя, пропала, а на ее месте теперь строгий монохромный значок, который легко потерять среди остальных. Мы уже рассказывали, как Apple переделала Apple Music целиком, и с новым дизайном согласились далеко не все. Переключателя, который вернул бы старый цвет, в настройках нет. Зато есть обходной путь через стандартное приложение, которое многие ни разу не открывали. Ниже расскажу, как собрать красную иконку за пару минут, насколько она похожа на оригинал и где способ упирается в ограничения.



Красный цвет у Apple Music забрали без спроса

Новую иконку Apple впервые показала в iOS 27.2 beta 4 в середине октября, а 26 октября она приехала на все айфоны вместе с релизом. Вместо белой ноты на красном фоне теперь черная нота на белом в светлой теме и белая на черном в темной. Заодно в самом приложении выделение выбранной вкладки стало синим, а виджеты Музыки получили черный фон. Остальные изменения обновления мы собрали в полном списке функций iOS 27.2, и Музыка там далеко не самая крупная правка.

Иконка поменялась не только на iPhone. Тот же значок теперь стоит в iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate и tvOS 27. Логика у Apple понятная: монохром спокойнее смотрится рядом со стеклянным интерфейсом. Но красный цвет давно стал опознавательным знаком Музыки, и привычка искать его глазами никуда не делась.

Некоторые приложения Apple разрешают выбрать альтернативную иконку прямо в настройках. У Apple Music такой опции нет, и в iOS 27.2 ее не добавили. Поэтому старый вид придется собирать самим. Хорошо, что делается это за несколько касаний и без сторонних приложений.

Нужна всего одна команда из стандартного приложения

Весь трюк держится на приложении «Команды». В нем можно создать ярлык, который просто открывает Музыку, а ярлыку дать любой цвет и значок. На экране «Домой» он выглядит как обычная иконка, и отличить его на глаз почти невозможно. Сначала соберем саму команду, порядок действий такой:

Откройте приложение «Команды» и нажмите «+» в правом верхнем углу. Откроется пустая команда. В панели внизу выберите действие «Открыть приложение». Если среди подсказок его нет, найдите через поиск. Нажмите на голубое слово «Приложение» и выберите в списке «Музыка».

Имя команде iPhone дает сам, что-то вроде «Новая команда 5». Переименовывать ее здесь не обязательно. Подпись под иконкой мы зададим на следующем шаге, и на экране «Домой» будет видна именно она.

Список приложений длинный, и Музыка стоит в нем по алфавиту вперемешку со сторонними программами. Листать до буквы «М» необязательно: внизу списка есть поиск, хватит первых двух-трех букв.

Если на каком-то шаге интерфейс выглядит не так, как в списке, или команда не сохраняется, пишите в наш чат в Telegram или МАКС. Там подскажут, куда нажать.

Красную ноту выбираем прямо в «Командах»

Теперь команду нужно вынести на экран «Домой» и поставить на нее ноту. Картинки из интернета и сторонние приложения для этого не понадобятся: в «Командах» есть своя библиотека символов. Порядок действий такой:

Нажмите на название команды вверху и выберите «На экран «Домой»». Нажмите на иконку в окне предпросмотра, введите в поиске «Нот» и выберите символ музыкальной ноты. Нажмите на подпись под иконкой и введите «Музыка». Нажмите синюю галочку в правом верхнем углу.

На рабочем столе появится красная иконка с нотой. Если фон у вашей команды другого цвета, поменяйте его через пункт «Выбрать значок» в том же меню, где был «На экран «Домой»». Нажатие на нее сразу открывает Apple Music, без промежуточных экранов. В один ряд со старой иконкой ее поставить можно, но смысла в этом мало: белую иконку лучше убрать, чтобы не путаться.

Тут важно не перестараться. Нажмите на старую иконку и подержите, выберите «Удалить приложение», а затем «Удалить с экрана «Домой»». Приложение уедет в библиотеку приложений и останется на устройстве. Если удалить саму Музыку, ваша красная команда будет открывать пустоту, а скачанные треки придется загружать заново.

Копией оригинала самодельная иконка не станет. Символ ноты из «Команд» слегка отличается по форме, да и красный у команды не совпадает с фирменным один в один. Но в сетке значков разницу заметно только вблизи, а главное возвращается: глаз снова находит Музыку за долю секунды.

Ярлык заменит иконку, но не все ее возможности

У способа есть пара минусов, о которых лучше знать заранее. Первый — быстрые действия пропадут. Если зажать оригинальную иконку Музыки, появляется меню с поиском и недавними плейлистами. Ярлык из «Команд» такого меню не покажет. Хотите и красный цвет, и меню — придется держать на экране обе иконки, и тогда вся затея с порядком теряет смысл.

Второй минус касается библиотеки приложений. Там по-прежнему будет висеть монохромный значок, а в алфавитном списке Музыка появится дважды: настоящее приложение и ваша команда. Мешает это мало, но поначалу удивляет. Кстати, если после iOS 27 вас раздражает не только Музыка, загляните в разбор, как настроить Liquid Glass на iPhone, там тоже есть что подкрутить. Свежие новости о дизайне iOS выходят у нас почти каждую неделю, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если не хотите узнавать о них после обновления.

Работает способ только на iPhone и iPad. На Mac команда с иконкой в Dock старую Музыку не заменит, а на Apple TV такой ярлык вообще не создать. Так что на остальных устройствах Apple с монохромом придется жить.

Вернет ли Apple красный цвет в следующих версиях, пока непонятно. Компания не раз откатывала спорные решения в дизайне, но про Музыку она молчит. До тех пор ярлык из «Команд» остается самым простым вариантом, и удалить его можно в любой момент без последствий. А раз музыка снова под рукой, самое время обновить и то, через что вы ее слушаете: недорогие наушники и колонки периодически попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.