Apple выпустила iOS 27.3 beta 1. Новые функции есть, но качать ее не спешите

Не успели владельцы iPhone привыкнуть к iOS 27.2, как Apple уже выпустила следующее обновление. Кстати, если еще не обновлялись, мы недавно разбирали, что лучше установить на iPhone — iOS 27.2 или iOS 26.7.2. Теперь же вышла первая бета iOS 27.3, и на этот раз компания решила вернуться к функциям, которые обещала еще несколько месяцев назад. Причем одна из них уже появлялась в предыдущей версии системы, но исчезла буквально перед релизом. Теперь Apple снова пытается довести ее до ума. Есть и другие изменения, хотя часть нововведений пока предназначена только для определенных стран. Разбираемся, что действительно появилось в iOS 27.3 beta 1, какие функции еще могут добавить и стоит ли устанавливать обновление прямо сейчас.



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Apple обновила сразу всё, но есть нюанс

Apple начала новый цикл тестирования спустя восемь дней после выхода iOS 27.2. Первая бета уже доступна зарегистрированным разработчикам, а публичная версия для участников программы тестирования должна появиться позднее.

Одновременно компания обновила остальные операционные системы. Сейчас тестируются:

iOS 27.3 beta 1 — сборка 24C5037i;

iPadOS 27.3 beta 1 — сборка 24C5037i;

macOS 27.3 Golden Gate beta 1;

watchOS 27.3 beta 1;

tvOS 27.3 beta 1;

visionOS 27.3 beta 1.

Номера сборок остальных систем пока не будем приводить без дополнительного подтверждения. Главное, что Apple снова обновляет практически всю экосистему одновременно.

Интересно другое. iOS 27.3 может стать последним крупным обновлением iPhone в 2026 году. Компания уже подтвердила декабрьский релиз, поэтому времени на тестирование осталось немного. Именно сейчас Apple необходимо разобраться с функциями, которые не успели попасть в предыдущие версии.

Главную функцию из iOS 27.2 вернули

Самое заметное изменение связано с приложением «Здоровье». Apple показала его переработанный вариант еще во время тестирования iOS 27.2. Однако в четвертой бете неожиданно вернула старый интерфейс. Мы тогда подробно рассказывали, почему из iOS 27.2 beta 4 пропала главная новая функция и что еще изменилось перед релизом.

Теперь новое «Здоровье» снова доступно тестировщикам. Приложение получило переработанный интерфейс и дополнительные инструменты для анализа показателей организма. Среди ранее представленных возможностей:

Health Age — оценка биологического возраста на основе данных о здоровье;

Longevity — инструменты, связанные с долгосрочными показателями здоровья;

Readiness — оценка готовности организма к нагрузкам;

Insights — персонализированные выводы на основе собранной информации;

интеграция с Quest Diagnostics для записи на лабораторные исследования.

Правда, доступность отдельных возможностей зависит от региона. Например, американская лабораторная служба Quest Diagnostics не работает в России. Кроме того, возвращение приложения в бету еще не гарантирует, что Apple оставит все функции в окончательной версии.

Еще одно направление обновления — запуск Apple Intelligence в Китае. Там владельцы совместимых iPhone получают доступ к инструментам, которые в других странах появились значительно раньше. В первоначальный набор входят Writing Tools, Genmoji, удаление объектов с фотографий, интеллектуальные уведомления, Visual Intelligence и перевод разговоров. Для обработки некоторых запросов Apple договорилась использовать китайскую нейросеть Qwen от Alibaba. Для российского пользователя это обновление практически ничего не меняет: русский язык по-прежнему не входит в число поддерживаемых языков новых возможностей Siri.

Подписки, звонки и защита от опасных сайтов

В официальном описании iOS 27.3 beta 1 Apple перечислила еще несколько изменений, которые легко пропустить. Большинство из них технические, но некоторые со временем могут заметно повлиять на привычные функции iPhone. Причем речь не только об исправлении ошибок.

Одна подписка для нескольких человек. В App Store появилась техническая поддержка подписок с несколькими местами. Разработчики смогут продавать одну подписку сразу нескольким пользователям, а покупатель — приглашать других людей. Это не то же самое, что семейный доступ Apple: новая возможность позволит разработчикам самостоятельно предлагать групповые тарифы.

Изменения в определении неизвестных номеров. Apple доработала механизм Live Caller ID Lookup, который позволяет приложениям определять звонящих с неизвестных номеров. Система теперь автоматически обрабатывает дополнительные ключи для защищенных запросов. Это изменение в первую очередь касается надежности работы сервисов определения номеров, а не появления новой кнопки в настройках.

Обновление фильтрации интернет-адресов. Изменился механизм NEURLFilter, который могут использовать приложения для проверки посещаемых сайтов и ограничения доступа к определенным адресам. Apple обновила обработку защищенных запросов и ужесточила требования к настройке таких сервисов. Разработчикам некоторых фильтров придется адаптировать приложения под новые правила.

Есть и неприятный момент. Apple признает, что Siri AI пока работает неидеально. В некоторых случаях ассистент может показать информацию из приложения, не запросив предварительную разблокировку iPhone, хотя разработчик предусмотрел такую защиту. Ошибка пока числится среди известных проблем и еще не исправлена. Впрочем, не стоит ждать, что все перечисленное заработает сразу после установки обновления.

Самое интересное пока оставили за кадром

Помимо уже обнаруженных изменений, у iOS 27.3 есть несколько потенциальных нововведений. Одно из наиболее интересных касается приложения «Пароли». Apple ранее обещала научить его автоматически менять небезопасные пароли. Сейчас система умеет предупреждать о скомпрометированных и повторяющихся комбинациях, но обновлять их обычно приходится самостоятельно. Новая возможность должна упростить этот процесс на совместимых сайтах и в приложениях.

Вторая ожидаемая новинка связана с Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Для этих часов компания готовит Audio Intelligence — новые возможности обработки звука, которые должны работать совместно с iPhone. Для их запуска потребуется обновление не только watchOS, но и iOS. Поэтому новые функции могут появиться одновременно в следующих бета-версиях обеих систем. Пока это именно ожидания, а не список уже работающих возможностей. Apple вполне может добавить их в следующих сборках или перенести на более поздний срок.

Установить можно, но лучше не торопиться

Если хочется попробовать обновление раньше остальных, понадобится Apple ID, зарегистрированный в программе разработчиков. Платная подписка для установки бета-версий не обязательна.

Дальше порядок действий простой:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «Основные». Выберите «Обновление ПО». Откройте пункт «Бета-обновления». Установите вариант iOS 27 Developer Beta. Вернитесь назад, дождитесь появления iOS 27.3 beta 1 и запустите установку.

Перед этим обязательно создайте резервную копию. Первая бета может содержать ошибки, которые затронут автономность, уведомления и работу приложений. Особенно неприятно столкнуться с проблемами банковского софта на единственном iPhone. Да и с батареей не все так однозначно: мы недавно сравнили автономность iPhone на iOS 27.2, iOS 27.0.1 и iOS 26.2, и результаты оказались неожиданными.

Когда обновление выйдет для всех

Что касается сроков, Apple обещает выпустить iOS 27.3 в декабре 2026 года, но точную дату пока не назвала. Если ориентироваться на предыдущие годы, наиболее вероятный период — середина декабря.

Есть и еще один нюанс. Параллельно Apple уже готовит небольшое обновление iOS 27.2.1, которое должно исправить ошибки и уязвимости нынешней стабильной системы. Мы отдельно разобрали, что известно об iOS 27.2.1 и кому стоит ждать ее сильнее остальных. Поэтому обычные пользователи могут получить исправления еще до выхода iOS 27.3.

ОБСУДИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ МОЖНО В НАШИХ ЧАТАХ В ТЕЛЕГРАМ И МАКС

Я бы пока не спешил с установкой первой беты. Возвращение нового «Здоровья» выглядит интересно, но большая часть остальных изменений либо касается Китая, либо еще находится в разработке. Гораздо разумнее дождаться следующих тестовых сборок, когда станет понятно, какие из обещанных возможностей Apple действительно успеет закончить до конца года.