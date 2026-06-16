iOS 26.5.2: когда выйдет обновление и что в нём исправят

Внимание сейчас постепенно смещается к крупным релизам iOS 26.6 и iOS 27, но Apple, судя по всему, готовит и небольшое промежуточное обновление. Вместе с выходом второй беты iOS 26.6 для разработчиков поползли слухи, что скоро до пользователей доберётся и iOS 26.5.2. Сборка уже тестируется внутри компании и, вероятно, выйдет для всех в ближайшее время. Это не громкая новинка с функциями, а служебная заплатка, но именно такие апдейты обычному владельцу iPhone и нужны чаще всего.



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Когда выйдет iOS 26.5.2 для iPhone

Данные пока косвенные, и сразу оговоримся: официального анонса от Apple ещё не было. О подготовке iOS 26.5.2 говорит аналитика сайтов, которые отслеживают активность устройств Apple. По данным 9to5Mac, сотрудники компании уже гоняют сборку внутри Apple. Первые такие устройства заметили около недели назад, и со временем их становится всё больше.

Похожие следы в своей статистике увидело и издание MacRumors. Так обычно и выглядит подготовка небольшого обновления: сначала система массово тестируется на устройствах сотрудников, а спустя несколько дней или недель доходит до обычных пользователей. Чтобы не пропустить официальный релиз, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что нового в iOS 26.5.2 для iPhone

Точного списка изменений пока нет, но если судить по предыдущим релизам, iOS 26.5.2 станет обновлением с исправлениями ошибок и мелкими доработками, а не с новыми возможностями. Чтобы прикинуть масштаб, достаточно взглянуть на свежую историю версий iOS 26:

iOS 26.5 вышла в прошлом месяце и принесла сквозное шифрование для сообщений RCS (защита переписки, при которой прочитать её можете только вы и собеседник), новые обои Pride Luminance и функцию «Предлагаемые места» в Apple Maps

вышла в прошлом месяце и принесла сквозное шифрование для сообщений RCS (защита переписки, при которой прочитать её можете только вы и собеседник), новые обои Pride Luminance и функцию «Предлагаемые места» в Apple Maps iOS 26.5.1 вышла в начале месяца и устранила проблему с зарядкой на моделях iPhone Air и iPhone 17. Это было точечное исправление под конкретный сбой

вышла в начале месяца и устранила проблему с зарядкой на моделях iPhone Air и iPhone 17. Это было точечное исправление под конкретный сбой iOS 26.5.2, скорее всего, продолжит этот ряд и закроет оставшиеся ошибки и шероховатости

Подробнее о предыдущей заплатке мы рассказывали в материале о том, как Apple готовит iOS 26.5.1. Новую версию логично воспринимать как её прямое продолжение.

Стоит ли устанавливать обновление iOS 26.5.2 сразу после выхода

Если коротко, то да, но без спешки. Обновления с исправлениями ошибок ставить стоит: они закрывают сбои и нередко приносят заплатки по безопасности, а риск сломать привычную работу системы у них минимальный. В отличие от крупных релизов, интерфейс и поведение функций они почти не трогают.

Если вы из тех, кто не любит ставить апдейты в первый же день, тут можно выдохнуть и действовать спокойно: подождите день-два, убедитесь, что жалоб не появилось, и обновляйтесь. Особой выгоды от установки в первые часы после релиза нет. А если после обновления что-то всё же пойдёт не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Когда выйдет iOS 26.6 и публичная бета iOS 27

Помимо мелкой заплатки, Apple ведёт сразу несколько линий разработки. iOS 26.6 уже тестируется, для разработчиков вышла вторая бета, и это следующее по-настоящему функциональное обновление ветки iOS 26.

Отдельно идёт раннее тестирование iOS 27, большого осеннего обновления. Публичная бета iOS 27 ожидается в июле, а вторая бета для разработчиков может появиться уже на следующей неделе. Бета остаётся незавершённой версией для энтузиастов, в ней возможны сбои, и на основной iPhone её ставить не стоит. Кстати, в новой системе уже нашли кое-что любопытное: например, новое приложение в iOS 27 досталось не всем моделям iPhone. Полноценный релиз состоится позже в сентябре.

Кому нужно устанавливать iOS 26.5.2 в первую очередь

iOS 26.5.2 пригодится всем, кто сидит на iOS 26 и хочет, чтобы система работала без мелких сбоев. Особенно полезной она может оказаться владельцам iPhone Air и iPhone 17, у которых раньше были вопросы к зарядке: служебные заплатки часто добивают то, что не закрыли предыдущие.

Если вы уже сидите на бетах iOS 26.6 или присматриваетесь к публичной бете iOS 27, отдельно гнаться за iOS 26.5.2 смысла нет: эти исправления почти наверняка перейдут в более поздние версии. А если хочется понять, ради чего вообще ждать осеннего апдейта, мы подробно разобрали, чем iOS 27 отличается от iOS 26. Всем остальным совет простой: когда обновление официально появится в настройках, поставьте его, но без лишней спешки.