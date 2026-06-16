iOS 26.5.2: когда выйдет обновление и что в нём исправят

Миша Королев

Внимание сейчас постепенно смещается к крупным релизам iOS 26.6 и iOS 27, но Apple, судя по всему, готовит и небольшое промежуточное обновление. Вместе с выходом второй беты iOS 26.6 для разработчиков поползли слухи, что скоро до пользователей доберётся и iOS 26.5.2. Сборка уже тестируется внутри компании и, вероятно, выйдет для всех в ближайшее время. Это не громкая новинка с функциями, а служебная заплатка, но именно такие апдейты обычному владельцу iPhone и нужны чаще всего.

Apple проводит внутреннее тестирование новой версии iOS. Фото.

Apple проводит внутреннее тестирование новой версии iOS

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Когда выйдет iOS 26.5.2 для iPhone

Данные пока косвенные, и сразу оговоримся: официального анонса от Apple ещё не было. О подготовке iOS 26.5.2 говорит аналитика сайтов, которые отслеживают активность устройств Apple. По данным 9to5Mac, сотрудники компании уже гоняют сборку внутри Apple. Первые такие устройства заметили около недели назад, и со временем их становится всё больше.

Когда выйдет iOS 26.5.2 для iPhone. Новых функций в апдейте не будет, зато прокачают стабильность. Фото.

Новых функций в апдейте не будет, зато прокачают стабильность

Похожие следы в своей статистике увидело и издание MacRumors. Так обычно и выглядит подготовка небольшого обновления: сначала система массово тестируется на устройствах сотрудников, а спустя несколько дней или недель доходит до обычных пользователей. Чтобы не пропустить официальный релиз, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что нового в iOS 26.5.2 для iPhone

Точного списка изменений пока нет, но если судить по предыдущим релизам, iOS 26.5.2 станет обновлением с исправлениями ошибок и мелкими доработками, а не с новыми возможностями. Чтобы прикинуть масштаб, достаточно взглянуть на свежую историю версий iOS 26:

  • iOS 26.5 вышла в прошлом месяце и принесла сквозное шифрование для сообщений RCS (защита переписки, при которой прочитать её можете только вы и собеседник), новые обои Pride Luminance и функцию «Предлагаемые места» в Apple Maps
  • iOS 26.5.1 вышла в начале месяца и устранила проблему с зарядкой на моделях iPhone Air и iPhone 17. Это было точечное исправление под конкретный сбой
  • iOS 26.5.2, скорее всего, продолжит этот ряд и закроет оставшиеся ошибки и шероховатости

Подробнее о предыдущей заплатке мы рассказывали в материале о том, как Apple готовит iOS 26.5.1. Новую версию логично воспринимать как её прямое продолжение.

Стоит ли устанавливать обновление iOS 26.5.2 сразу после выхода

Стоит ли устанавливать обновление iOS 26.5.2 сразу после выхода. Я всегда советую не тянуть с обновлениями. Apple выпускает их не просто так, особенно мелкие. Фото.

Я всегда советую не тянуть с обновлениями. Apple выпускает их не просто так, особенно мелкие

Если коротко, то да, но без спешки. Обновления с исправлениями ошибок ставить стоит: они закрывают сбои и нередко приносят заплатки по безопасности, а риск сломать привычную работу системы у них минимальный. В отличие от крупных релизов, интерфейс и поведение функций они почти не трогают.

Если вы из тех, кто не любит ставить апдейты в первый же день, тут можно выдохнуть и действовать спокойно: подождите день-два, убедитесь, что жалоб не появилось, и обновляйтесь. Особой выгоды от установки в первые часы после релиза нет. А если после обновления что-то всё же пойдёт не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Когда выйдет iOS 26.6 и публичная бета iOS 27

Помимо мелкой заплатки, Apple ведёт сразу несколько линий разработки. iOS 26.6 уже тестируется, для разработчиков вышла вторая бета, и это следующее по-настоящему функциональное обновление ветки iOS 26.

Когда выйдет iOS 26.6 и публичная бета iOS 27. Параллельно компания тестирует iOS 26.6 и iOS 27. Фото.

Параллельно компания тестирует iOS 26.6 и iOS 27

Отдельно идёт раннее тестирование iOS 27, большого осеннего обновления. Публичная бета iOS 27 ожидается в июле, а вторая бета для разработчиков может появиться уже на следующей неделе. Бета остаётся незавершённой версией для энтузиастов, в ней возможны сбои, и на основной iPhone её ставить не стоит. Кстати, в новой системе уже нашли кое-что любопытное: например, новое приложение в iOS 27 досталось не всем моделям iPhone. Полноценный релиз состоится позже в сентябре.

Кому нужно устанавливать iOS 26.5.2 в первую очередь

iOS 26.5.2 пригодится всем, кто сидит на iOS 26 и хочет, чтобы система работала без мелких сбоев. Особенно полезной она может оказаться владельцам iPhone Air и iPhone 17, у которых раньше были вопросы к зарядке: служебные заплатки часто добивают то, что не закрыли предыдущие.

Если вы уже сидите на бетах iOS 26.6 или присматриваетесь к публичной бете iOS 27, отдельно гнаться за iOS 26.5.2 смысла нет: эти исправления почти наверняка перейдут в более поздние версии. А если хочется понять, ради чего вообще ждать осеннего апдейта, мы подробно разобрали, чем iOS 27 отличается от iOS 26. Всем остальным совет простой: когда обновление официально появится в настройках, поставьте его, но без лишней спешки.

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