Что нового в iOS 26.6 beta 2 для разработчиков и стоит ли обновляться

Apple продолжает доводить до ума текущую систему перед осенним релизом iOS 27, об отличиях которой мы уже рассказывали. Вторая бета iOS 26.6 и iPadOS 26.6 вышла для разработчиков. Да, пока это только тестовая версия и обычным пользователям её ставить рано, но это не главное. Главное, что нужно понять сразу: революции от обновления ждать не стоит, но пару полезных мелочей разработчики всё же завезли.



Бета iOS 26.6 и iPadOS 26.6 для разработчиков

Apple раздала разработчикам вторые бета-версии iOS 26.6 и iPadOS 26.6, как и в случае с прошлыми бетами, новинка предназначена для тестирования, а не для повседневного использования.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Но интересно тут вот что. Вторая бета вышла спустя три недели после первой, что для тестового цикла Apple довольно большой перерыв. Обычно это признак того, что серьёзных изменений в обновлении нет и компания просто полирует мелочи.

Что нового в iOS 26.6

iOS 27 выйдет в сентябре, и сейчас Apple фактически закрывает работу над линейкой iOS 26. Это значит, что силы компании уже переключены на следующую систему, которая уже начала получать весьма ценные нововведения, а текущие обновления идут по остаточному принципу.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

По имеющимся данным, iOS 26.6 сосредоточена на исправлении ошибок и улучшении стабильности работы. Новых громких возможностей в ней не ждут — это типичное «техническое» обновление в конце жизненного цикла системы. Если вы рассчитывали на что-то яркое, придётся дождаться осени. Но, если вам уже не терпится — подпишитесь на наш канал в MAX, там много интересного.

Какие изменения заметили в новой бете iOS 26.6

Несколько мелких, но заметных правок в обновлении всё же есть.

Новое уведомление о лимите заблокированных контактов — теперь система прямо сообщит, когда вы превысили максимальное число номеров в чёрном списке. Раньше об этом было непонятно.

— теперь система прямо сообщит, когда вы превысили максимальное число номеров в чёрном списке. Раньше об этом было непонятно. Возможная защита от выхватывания iPhone из рук — функция, которая блокирует смартфон, если его резко выдёргивают из руки. Это может пригодиться против уличных краж.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТ В MAX, ТАМ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ РЕШИТЬ ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ТЕХНИКОЙ APPLE

Стоит подчеркнуть: защита от выхватывания пока не подтверждена окончательно. Её заметили в коде, но появится ли она в финальной версии iOS 26.6 — вопрос открытый. Подавать это как готовую функцию рано. А знаете, что делать не рано? Покупать лучшие товары с высоким рейтингом, которые мы отобрали и выложили в канале Сундук Али-Бабы. Подписывайтесь!

Стоит ли устанавливать бету iOS 26.6

Короткий ответ — нет. Бета-версии для разработчиков предназначены для тестирования, а не для основного телефона. На таких сборках бывают сбои, повышенный расход батареи и проблемы с приложениями.

Если вам хочется попробовать новинки раньше всех, разумнее дождаться публичной беты или стабильного релиза. Кстати, ранее Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26 и для широкого круга тестеров — это более безопасный способ заглянуть в будущее системы.

Однако главный вывод простой: iOS 26.6 — это шлифовка, а не апгрейд. Самое интересное — уведомление о лимите блокировок и потенциальная защита от краж, и обе мелочи доедут до всех в обычном обновлении автоматически. Спокойно дожидайтесь финальной версии и не рискуйте основным устройством ради тестовой сборки.