Чем отличается iOS 27 от iOS 26 — что Apple реально изменила за год

Нам в редакцию пришёл вопрос от читателя: чем iOS 27 отличается от iOS 26 и стоит ли ради этого обновляться. Вопрос хороший, потому что со стороны кажется, будто Apple каждый год меняет только циферку в названии. Если коротко, iOS 26 была про дизайн, а новая iOS 27 — про искусственный интеллект и скорость. Подробный разбор всех новинок системы мы уже собирали в отдельном материале, а здесь я объясню разницу простыми словами.



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Главное отличие iOS 27 от iOS 26

Самое крупное изменение, ради которого многие и ждали обновление, это новая Siri AI. Помните, Apple обещала по-настоящему умного ассистента ещё два года назад? Так вот, теперь обещание наконец выполнено, и Siri перестала быть той, что путалась в простейших командах. Во-первых, теперь она сделана в виде отдельного приложенияю

Часть нейросетевых функций работает в связке с Google Gemini. При этом простые запросы обрабатываются прямо на устройстве с упором на приватность, а сложные уходят в облако. На бумаге звучит технично, на деле ассистент просто стал понимать вас нормально. Все перечислять не будем, изменений реально много, просто они мелкие. Вот здесь собраны все функции iOS 27.

Но скажу честно: не все вертится вокруг Siri. В iOS 27 хватает вещей, которыми вы будете пользоваться чаще, чем ассистентом. Мы даже собрали 9 функций iOS 27, которые оказались полезнее новой Siri AI.

Apple Intelligence — новые функции в iOS 27

В iOS 26 функции Apple Intelligence только нащупывали почву, а в iOS 27 их разогнали. Появилась генеративная обработка фото, новые умные инструменты в системных приложениях, плюс общее ускорение всего ИИ-блока. Пока не все идеально, но на то операционка и вышла пока в бета-версии.

Но тут есть важная оговорка. Сам iOS 27 ставится даже на старые айфоны, а вот фирменные ИИ-фишки работают только на iPhone 15 Pro и новее. Самые продвинутые возможности Siri и вовсе требуют iPhone 17 Pro или iPhone Air. Так что если у вас модель попроще, ИИ-магии вы не увидите.

Если хотите охватить картину целиком, у нас есть большой разбор 30 функций iOS 27, которые меняют привычный Айфон. Кстати, свежие разборы по системе мы дублируем и в нашем канале в MAX, заходите, если сидите там.

Как изменился дизайн в iOS 27

Тут буду честен, чтобы вы не ждали лишнего. Фирменный Liquid Glass, который Apple завезла ещё в iOS 26, в новой версии лишь слегка докрутили. Революции по интерфейсу нет, экран после обновления выглядит почти так же. Apple в этот раз делала ставку на внутренние изменения, а не на новую обёртку. Можно, конечно, долго всматриваться — только тогда найдете изменения.

Но если серьезно: главное изменение — ползунок для настройки Liquid Glass. Идея, чтобы его добавили, появилась год назад после неудачи в первых бета-версиях, когда все жаловались на дизайн. Помимо этого, освежить картинку можно хотя бы своими руками вам помогут новые обои из iOS 27 и macOS 27 Golden Gate. мы показали в отдельной подборке, ставится за минуту и настроение уже другое.

Будет ли Айфон работать быстрее с iOS 27

А вот это вы почувствуете сразу. Система в целом стала шустрее, а AirDrop работает примерно на 69% быстрее, чем в iOS 26. Например, передача файлов между айфонами теперь не повод сходить за кофе. Ну а запуск приложений стал на 30% быстрее благодаря изменениям в работе ОС.

Из мелочей, которые давно бесили: появилась раздельная громкость для звонков, будильников и уведомлений, раньше всем рулил один ползунок. В приложении «Фото» можно сохранить любой кадр из видео отдельной картинкой прямо внутри, без сторонних программ.

Если сразу после обновления заметите надпись Indexing in progress и лёгкие подтормаживания, не пугайтесь, это нормально, система переиндексирует данные. Что это такое и как ускорить процесс, разобрали в отдельной заметке.

Какие Айфоны получат iOS 27

Список поддержки на удивление широкий. iOS 27 можно поставить даже на iPhone 11, который уже считается ветераном. Без обновления остаются только iPhone XS, XS Max, XR и всё, что старше, они в своё время не получили и iOS 26.

Повторюсь, базовый iOS 27 на старичках поставится, но без Apple Intelligence. Получите новый интерфейс и скорость, а вот умные функции пройдут мимо. При этом список поддерживаемых устройств у iOS 27 тот же, что и год назад у iOS 26. Вот вам еще одно сходство двух систем.

Стоит ли скачивать iOS 27 сейчас

Если у вас iPhone 15 Pro или новее, обновление будет серьезным и полезным: новая Siri, генеративные инструменты, ускорение. Для более старых моделей iOS 27 это скорее косметика плюс приятная прибавка к скорости. Но лучше повременить. А если не хотите быть подопытным сами, мой коллега Кирилл Пироженко уже установил iOS 27 за вас и честно рассказал, стоит ли обновляться, его впечатления хорошо дополняют этот разбор.

Торопиться, кстати, некуда. Бета для разработчиков уже доступна, публичная бета выйдет в июле, а финальный релиз iOS 27 для всех состоится осенью 2026 года, ориентировочно в сентябре вместе с новыми iPhone. Так что есть время спокойно решить. А если уже обновились и хочется поделиться впечатлениями, заходите в наш чат в MAX, там как раз обсуждаем, у кого как встала система.