В iOS 27 появилось новое приложение, но не для всех iPhone

Apple показала iOS 27 на WWDC, и вместе с обновлением на домашнем экране вашего iPhone появится иконка, которой там раньше не было. Это отдельное приложение «Сири». На первый взгляд мелочь, но за ней стоит крупная перемена в том, как голосовой помощник работает на айфоне. Причём установить iOS 27 на iPhone вы можете уже сейчас и попробовать новинку сами, если, конечно, ваш смартфон её поддерживает. Только вот появится новая иконка не у всех.



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Как выглядит новое приложение Siri в iOS 27

До iOS 27 «Сири» жила внутри системы. Вы вызывали помощника кнопкой, голосом или жестом, но отдельной иконки на домашнем экране не было. Теперь она есть. Это первый случай, когда Apple ставит «Сири» на iPhone как самостоятельное приложение, а не как функцию, спрятанную где-то в глубине настроек. Это одно из тридцати новых функций iOS 27, и далеко не самое скромное.

Приложение приходит не только на iPhone. Вместе с осенними обновлениями «Сири» получит свою иконку на Mac в macOS 27, на iPad в iPadOS 27, на Apple Watch в watchOS 27 и даже на Vision Pro в visionOS 27. Помощник становится сквозным сервисом, который выглядит и работает одинаково на всех ваших устройствах.

Главное тут не сама иконка, а то, что она открывает. Внутри вас ждёт интерфейс в стиле чата: лента прошлых разговоров с «Сири», к которым можно вернуться в любой момент. Начали диалог, отвлеклись, вернулись позже и продолжили с того же места. Всё синхронизируется через iCloud, так что разговор, начатый на iPhone, легко продолжить на Mac или iPad.

Новые функции Siri AI в iOS 27

Приложение завязано на обновлённую «Сири» с поддержкой Apple Intelligence. Это уже не тот помощник, который путался в простых командах и отправлял вас в поиск Safari. Новая «Сири» работает ближе к полноценному ИИ-ассистенту.

Она знает широкий набор общих сведений о мире, поэтому ей можно задавать обычные вопросы, как вы делали бы это в любом чат-боте. Но интереснее другое. «Сири» получила доступ к личному контексту и может опираться на ваши сообщения, письма, фотографии и другие данные, чтобы ответить именно на ваш вопрос. Спросите, во сколько выезжать на встречу, о которой шла речь в переписке, и помощник соберёт ответ из ваших же данных.

Ещё «Сири» видит, что у вас на экране. Она распознаёт содержимое и отвечает на вопросы о нём. Открыли статью или длинное письмо, спросили, о чём речь, получили краткий пересказ без лишних действий. В приложение можно загружать фотографии и документы для анализа: закинули скриншот таблицы, попросили объяснить цифры, и помощник разберёт их за вас.

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Какие iPhone получат новое приложение Siri

Вот здесь начинается неприятная часть. Новое приложение «Сири» появится не на всех айфонах. Оно работает только на устройствах с поддержкой Apple Intelligence, а это iPhone 15 Pro и новее.

Полный список iPhone, которые получат приложение «Сири»:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Если у вас обычный iPhone 15 или 15 Plus, без приставки Pro, то приложения вы не увидите, хотя смартфон ещё свежий. Причина в железе. Apple Intelligence требует более мощного чипа и большего объёма оперативной памяти, и базовые модели 2023 года под эту планку не попали. Кстати, даже у новых айфонов бывают свои ограничения по этой же причине: тут виноваты 8 ГБ оперативки. Вместе с iOS 27 владельцы старых базовых моделей получат часть нововведений, но без новой «Сири» и её иконки на домашнем экране.

Какие встроенные приложения появились в последних версиях iOS

Новая «Сири» вписывается в привычку Apple последних лет. Компания регулярно докладывает на iPhone готовые приложения по умолчанию вместе с крупными обновлениями. В iOS 18.2 в декабре 2024 года появился Image Playground для генерации картинок. В прошлогодней iOS 26 на айфоны приехали сразу два приложения: «Просмотр» для работы с PDF и изображениями и «Игры» как единый центр для всего игрового. На этом фоне понятнее, чем iOS 27 отличается от iOS 26 и насколько серьёзно компания взялась за свой ИИ.

«Сири» продолжает этот ряд, но стоит особняком. Прежние приложения закрывали конкретные задачи, а здесь Apple выносит на видное место свой ИИ-ассистент и делает его точкой входа во все возможности Apple Intelligence. Стоит ли это обновления? Если у вас iPhone 15 Pro или новее, новая «Сири» может оказаться одной из главных причин поставить iOS 27 этой осенью. Если айфон старше, иконки вы не дождётесь, и это лишний повод задуматься о замене, когда придёт время.

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