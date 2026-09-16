Почему нужно срочно обновить iPhone на iOS 27 или iOS 26.7

Apple в один день выкатила сразу два обновления с патчами безопасности — iOS 27 и iOS 26.7, и теперь перед владельцами iPhone стоит выбор, который лучше не игнорировать. Оба апдейта закрывают дыры, через которые чужое приложение или удаленный злоумышленник могут добраться до ваших данных, но списки исправлений у этих версий разные, да и последствия установки отличаются. Ниже разберемся, сколько уязвимостей закрыли в каждой прошивке, какие из них по-настоящему опасны, почему одно из обновлений придется поставить в любом случае и какую версию выбрать, если для вас важна нормальная работа мессенджера МАКС.



Почему апдейт лучше не откладывать

Обновления безопасности — это не про новые обои и иконки. Apple намеренно не раскрывает детали уязвимостей до выхода патча: описание дыры в чужих руках слишком быстро превращается в готовую инструкцию для атаки. Как только исправление опубликовано, механика проблемы становится известна широкому кругу, и старая версия системы автоматически оказывается удобной мишенью. Поэтому тянуть с установкой — значит какое-то время носить в кармане смартфон с уже описанными слабыми местами.

Причины откладывать у людей, конечно, есть. Кто-то боится, что после апдейта устройство начнет тормозить или садиться быстрее обычного, и такие жалобы действительно встречаются. Если после перехода на новую систему ваш iPhone греется и быстро разряжается, это отдельная тема со своими решениями. Но с точки зрения защиты все просто: непропатченный телефон уязвим, обновленный — нет.

Среди закрытых проблем хватает по-настоящему неприятных сценариев. Часть уязвимостей позволяет постороннему приложению читать данные, к которым у него не должно быть доступа. Другая часть открывает дорогу к выполнению произвольного кода — в том числе с правами ядра или root, а это фактически полный контроль над устройством. Есть и дыры, которые срабатывают удаленно, без вашего участия, когда атакующий находится рядом в радиусе действия сигнала. Именно такие вещи и латают сегодняшние патчи.

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Что закрыли в iOS 27

В iOS 27 и iPadOS 27 Apple перечислила больше 120 исправлений, и это самый крупный из двух списков. Полный перечень с номерами CVE лежит на странице поддержки Apple. Пройдусь по пунктам, которые я бы отнес к самым серьезным.

Сразу цепляет уязвимость в Bluetooth (CVE-2026-65414): удаленный злоумышленник мог вызвать аварийное завершение приложения или выполнить произвольный код. Рядом стоит связка проблем в Baseband, которая касается только iPhone, — атакующий в радиусе действия сигнала мог подвесить систему или устроить отказ в обслуживании. Отдельно отмечу дыру в AVEVideoEncoder (CVE-2026-84607): через нее приложение из песочницы могло выполнить код с правами ядра. Плюс целый ворох исправлений в самом ядре, включая сценарий, где вредоносная программа дотягивалась до root-прав.

Не обошлось и без классики жанра. Обработка специально собранного изображения в CoreMedia могла привести к выполнению кода, а в WebKit закрыли уязвимость, позволявшую провести универсальный межсайтовый скриптинг при открытии подготовленного веб-архива. Сюда же добавьте возможность подсмотреть пароли Wi-Fi при физическом доступе к разблокированному устройству и перехват трафика через обход IPSec-аутентификации. Набор, прямо скажем, внушительный.

Многих на iOS 27 в первую очередь волнуют не номера CVE, а совместимость. Если нужно понять, какие санкционные приложения работают на новой системе, у нас есть подробный разбор по Сберонлайн, Т-Банку, МАКС и VK. Сомневаетесь, стоит ли обновляться в вашем случае? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС — подскажем по конкретной модели.

Дыры, которые латает iOS 26.7

iOS 26.7 и iPadOS 26.7 — это апдейт для тех, кто пока остается на прошлом поколении системы. Исправлений тут меньше, около 80, но пугаться цифры не стоит: основная масса критичных патчей совпадает с iOS 27. Полный список так же выложен на сайте поддержки Apple. И если вам вообще не пришло обновление на iOS 27, это штатная ситуация, мы уже объясняли, как с ней быть.

Есть нюанс, который многие упускают: в 26.7 попали несколько заплаток, которых в списке iOS 27 попросту нет. Это дополнительные дыры в ImageIO, ядре, IOGPUFamily, компоненте CoreMedia Video Toolbox и WebKit. Они вели к повреждению памяти, неожиданному завершению приложений и другим сбоям. То есть 26.7 — не урезанная версия: по ряду компонентов она закрывает даже то, что в релиз iOS 27 не вошло.

Из общего с новой системой здесь та же удаленная уязвимость Bluetooth, тот же сценарий с выполнением кода из песочницы через AVEVideoEncoder, те же исправления в ядре с получением root-прав. Так что по уровню защиты человек на 26.7 не остается в проигрыше — он получает практически тот же набор заплаток, просто без новых функций свежей прошивки.

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Какое обновление ставить именно вам

Теперь к главному. Поставить нужно что-то одно из двух — других способов закрыть перечисленные уязвимости у вас нет. Остаться на старой непропатченной прошивке — самое неудачное решение из возможных, потому что все описанные выше дыры на ней так и останутся открытыми.

Дальше выбор упирается в одну деталь. Если для вас важна стабильная работа мессенджера МАКС, берите iOS 26.7 — на этой версии он ведет себя предсказуемо, а весь пакет критичных патчей вы все равно получаете. Если же МАКС не принципиален, а хочется новых функций, смело ставьте iOS 27: по безопасности она не уступает, а сверху дает все, ради чего затевали поколение 27.

Если совсем коротко, вопрос давно не в том, обновляться или нет, а в том, какую из двух версий выбрать под свой сценарий. Оба апдейта делают одно дело — убирают из смартфона уже описанные и потому особенно опасные слабые места. Откладывать это на потом смысла нет: чем дольше тянете, тем дольше телефон остается легкой целью.