10 настроек iOS 27, которые нужно изменить сразу после обновления

Обновление ставится за пару минут, но самое интересное Apple по традиции прячет в глубине настроек. iOS 27 спокойно работает и без ручной подкрутки, вот только половина свежих мелочей так и останется где-то в меню, о которых вы даже не узнаете. Мы отобрали десять вещей, которые стоит сделать в первый же день: настраиваются они за минуту, а заметны каждый раз, когда берете iPhone в руки. Все нововведения iOS 27 мы уже разбирали в большом обзоре, а здесь речь только про то, что действительно стоит включить руками.



Разведите громкость звонка, будильника и уведомлений

Раньше рингтон, будильники и системные звуки сидели на одном ползунке. Убавил вечером звонок, а утром рискуешь просто не услышать будильник. В iOS 27 это наконец развели по разным дорожкам, и схема стала гораздо гибче.

Откройте «Настройки» — «Звуки и вибрация». Выставьте отдельно уровень для звонка и рингтона. Для регулировки громкости будильников и таймеров отключите тумблер «Согласование с громкостью рингтона» в соответствующем разделе и подвиньте ползунок громкости. Для регулировки громкости уведомлений отключите тумблер «Согласование с громкостью рингтона» в соответствующем разделе и подвиньте ползунок громкости. Задайте свой уровень для уведомлений и системных звуков.

Для старта логично сделать будильник громче всего остального, уведомления приглушить, а звонок оставить где-то посередине. Если старая связка вас устраивала больше, уровни можно снова объединить одним движением. Так что раздельная громкость тут не обязаловка, а именно опция под ваш сценарий.

Включите новую Siri AI и напишите ей по-русски

Самая интересная функция — это обновленная Siri AI, ради которой многие и ставят iOS 27. Ассистент стал заметно сообразительнее: держит контекст разговора, понимает уточнения и разбирается в том, что происходит на экране. Полную инструкцию, как включить Siri Ai на iPhone, мы рассказывали отдельно, а сейчас покажем, как пользоваться ей на русском:

Вызовите Siri любым удобным способом. Потяните переливающуюся волну с Siri вниз для открытия поля для ввода текста. Переключитесь на русскую раскладку и напишите «Отвечай всегда на русском языке». Как только Сири согласится, задайте ей любой интересующий вас вопрос.

Для России есть важная оговорка. Голосом на русском с Siri AI пока не поболтаешь: языка ассистента в наших краях официально нет. Зато работает обходной путь. Можно печатать запросы на русском прямо с клавиатуры, и отвечать она будет тоже по-русски. Мы подробно расписывали, как пользоваться Siri на русском и что для этого переключить в настройках.

Работает это бодрее, чем кажется на бумаге. Ассистент не только отвечает на вопросы, но и правит текст, помогает с формулировками и подсказывает по мелочи. Про то, что еще умеет новая Siri, у нас вышел отдельный разбор с живыми примерами.

Сделайте часы на локскрине компактными

В iOS 26 Apple разрешила растягивать часы почти на всю высоту экрана. В iOS 27 добавили обратный вариант — компактный режим часов. Особенно выручает, если на обоях стоит фотография: большие цифры больше не перекрывают лицо, пейзаж или главный объект кадра.

Зажмите экран блокировки и нажмите «Настроить». Выберите нужный локскрин и тапните по часам. В панели «Шрифт и цвет» нажмите значок с двумя горизонтальными полосками справа вверху. Выберите компактный вариант — при желании свой для каждого локскрина.

Кстати, все свежие фишки iOS мы разбираем не только на сайте. Если любите такие мелкие настройки, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропускать новые разборы.

Поставьте виджет на всю страницу

К привычным размерам виджетов добавился еще один — сверхбольшой, почти на всю страницу домашнего экрана. Формат уже поддерживают системные «Календарь», «Погода», «Фото» и «Музыка», а со временем к ним подтянутся и сторонние приложения.

Зажмите пустое место на домашнем экране. Откройте меню добавления виджетов через «плюс». Выберите приложение — «Погода», «Календарь», «Фото» или «Музыка». Пролистайте размеры до самого крупного и поставьте виджет на отдельную страницу.

Один свайп — и перед глазами подробный прогноз, расписание на день или вся медиатека сразу. Старый виджет тоже можно увеличить через режим редактирования, если приложение уже освоило новый размер. Не нашли большой вариант в списке — значит, разработчик его пока просто не добавил.

Подберите прозрачность Liquid Glass под свои обои

Liquid Glass появился еще в iOS 26, но регулировать его прозрачность толком не давали. В iOS 27 для этого завезли полноценный ползунок: можно оставить максимально прозрачное «стекло», уплотнить элементы или выбрать что-то среднее.

Откройте «Настройки» — «Оформление» — Liquid Glass. Двигайте ползунок прозрачности при активных обоях. Прибавьте плотности, если хуже читаются подписи и кнопки. Оставьте прозрачнее, если хотите сильнее подчеркнуть эффект стекла.

Настраивать лучше сразу с теми обоями, которыми реально пользуетесь. Одно и то же значение может отлично лечь на темный однотонный фон и заметно испортить читаемость на фотографии.

Верните звездные оценки в «Фото»

В «Фото» вернули нормальные рейтинги: снимкам и видео можно ставить от одной до пяти звезд. Для разбора медиатеки это куда удобнее сердечка «Избранного», особенно когда нужно не просто отделить хорошее от плохого, а расставить кадры по местам.

Откройте настройки приложения «Фото». Перейдите в раздел «Параметры вида». Включите показ элементов рейтинга. Проставьте снимкам от одной до пяти звезд прямо в медиатеке.

Сценарий простой: пять звезд — то, что точно пойдет в альбом или печать, четыре — хорошие дубли, три — оставить на всякий случай. После отпуска, когда за вечер надо разгрести несколько сотен фотографий, разница чувствуется сразу.

Дорисуйте обои нейросетью

Инструмент Extend в iOS 27 умеет дорисовывать картинку за ее исходными краями. Причем не только внутри «Фото»: функцию можно вызвать прямо при настройке экрана блокировки, если снимок слишком узкий или главный объект приходится обрезать ради пропорций дисплея.

Откройте редактор экрана блокировки. Выберите фотографию для обоев. Нажмите «Расширить» (Extend). Дайте iPhone дорисовать фон и сохраните результат.

iPhone анализирует границы кадра и дорисовывает недостающий фон, чтобы снимок естественно заполнил экран без грубого увеличения. И отдельный момент для России: на русскоязычном iPhone это тоже работает. Мы проверили в редакции — функция срабатывает даже там, где полноценный Apple Intelligence в настройках недоступен.

Настройте «Помощь Wi-Fi» для нужных сетей

Функция Wi-Fi Assist получила развитие: iPhone может подключать мобильный интернет, когда Wi-Fi начинает капризничать. И теперь это поведение настраивается для конкретных сетей, а не сразу для всех.

Откройте «Настройки» — Wi-Fi — «Помощь Wi-Fi» и включите главный переключатель. Вернитесь к списку сетей и тапните по нужной точке доступа. В ее параметрах включите использование мобильных данных с этой сетью. Пройдитесь так по двум-трем сетям, которыми пользуетесь постоянно.

Смысл не в том, чтобы врубить подстраховку везде. Дома с нормальным безлимитом она полезна, а для рабочей сети с локальными сервисами или на урезанном мобильном тарифе — скорее вредна. Не смогли найти нужную настройку или что-то пошло не так — пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Соберите свой эквалайзер в AirPods

Если у вас совместимые наушники, после iOS 27 стоит заглянуть в их настройки хотя бы ради нового эквалайзера. Apple наконец разрешила вручную крутить частоты вместо готовых профилей — отдельно низкие, средние и высокие.

Подключите совместимые AirPods. Откройте «Настройки» — ваши наушники — «Аудио и вывод». Зайдите в «Эквалайзер» и выберите «Пользовательский». Настройте низкие, средние и высокие частоты под себя.

Настройка работает на уровне системы, а не только в Apple Music, поэтому изменения слышны и в других сервисах, видео и звонках. Доступно это на моделях с чипом H2: AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 и AirPods Max 2. А если присматриваете новые наушники или аксессуары подешевле, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» — там регулярно выходят подборки годных находок с AliExpress.

Проверьте, кому вы отдали геопозицию

В «Локаторе» стало больше контроля над передачей местоположения. Раньше iPhone предлагал пару фиксированных вариантов вроде часа, до конца дня или бессрочно. Теперь срок можно задать точнее, вплоть до конкретной даты и времени.

Откройте «Локатор» — «Люди». Посмотрите, с кем уже включена передача геопозиции. Для новой передачи задайте ограниченный срок вместо бессрочного. При необходимости поставьте паузу для человека до конца дня.

Ставьте ограниченный срок доступа под конкретный повод — поездку, фестиваль или пару выходных. Пересмотреть список после обновления полезно хотя бы разово: бессрочная геопозиция частенько остается включенной спустя месяцы после того, как перестала быть нужна.