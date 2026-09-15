Работает ли Сбербанк Онлайн, Т-Банк, Альфа-Банк, МАКС и VK на iPhone с iOS 27

После крупного обновления первый вопрос у большинства российских пользователей одинаковый: не отвалится ли то, что уже давно нельзя скачать из App Store. Банки, VK, MAX, оплата по Bluetooth, видеосервисы: если хоть что-то из этого перестанет открываться, ставить свежую систему сразу расхочется. Мы прогнали все самое ходовое на актуальной прошивке и готовы рассказать, как работают популярные приложения. Без пары сюрпризов, конечно, не обошлось, и один из них заметно портит впечатление. Ниже пройдемся по каждому приложению и покажем, где все гладко, а где пришлось повозиться. А все новые функции iOS 27 можно посмотреть отдельно, если вы пока только присматриваетесь к обновлению.



Что проверяем в первую очередь

Если вы уже решились ставить систему, есть смысл заранее подготовить свой iPhone к установке, чтобы не ловить лишние сбои на ровном месте. Дальше только практика: мы открыли каждое приложение, попробовали основные сценарии и записали результат. Вот короткая сводка по самому важному, а подробности с нюансами идут сразу после нее.

VK (версия 8.183): открывается и работает исправно, вылетов и глюков нет.

(версия 8.183): открывается и работает исправно, вылетов и глюков нет. VK Видео (версия 8.183): запускается и крутит ролики без сбоев.

(версия 8.183): запускается и крутит ролики без сбоев. MAX (версия 26.17.3): работает, но есть неприятный баг с контекстным меню.

(версия 26.17.3): работает, но есть неприятный баг с контекстным меню. Альфа-Банк (Холдер) : заработал не с первого раза, подробности ниже.

: заработал не с первого раза, подробности ниже. Альфа-Банк (Апгрейд) : работает без нареканий, платежи по Bluetooth проходят.

: работает без нареканий, платежи по Bluetooth проходят. Т-Банк (8PRO) : открывается, работает, оплата по Bluetooth на месте.

: открывается, работает, оплата по Bluetooth на месте. Яндекс Пэй : открывается и работает без проблем.

: открывается и работает без проблем. Сбербанк Онлайн (Онлайн, версия 17.6.1) : все в порядке, оплата через Вжух работает.

: все в порядке, оплата через Вжух работает. YPLACES : открывается и работает как раньше.

: открывается и работает как раньше. RuTube (Slicing Dices): работает без сбоев и пока доступен в App Store.

Как видите, картина в целом спокойная: почти все на месте, а критичных потерь нет. Но два блока заслуживают отдельного разговора, поэтому дальше разберем соцсети с видео и банковские приложения по очереди, с деталями и оговорками.

Соцсети и видео после обновления

Здесь новостей мало, и это как раз хорошо. VK на версии 8.183 ведет себя ровно: лента листается, сообщения отправляются и приходят, ничего не вылетает даже при активном пролистывании. VK Видео той же версии тоже без претензий, ролики открываются и играют так же, как и до обновления, качество и перемотка на месте. Сервис для записи YPLACES запустился без сюрпризов, вся привычная механика на своих местах. Отдельно порадовал RuTube: он не только работает без сбоев, но и до сих пор лежит в App Store, так что при желании переустановить его проще всего из перечисленных.

А вот MAX подкинул ложку дегтя. Само приложение версии 26.17.3 открывается и в целом функционирует: переписка идет, звонки на месте, лента чатов грузится нормально. Но стоит зажать сообщение долгим нажатием, чтобы вызвать контекстное меню, как приложение намертво зависает. Экран просто перестает реагировать, и вернуть управление помогает только принудительное закрытие через меню многозадачности и повторный запуск. Баг воспроизводится стабильно, а не время от времени, так что списать его на случайность не выйдет. Пользоваться приложением можно, но привычные действия вроде ответа на конкретное сообщение, копирования текста или пересылки через долгое нажатие временно недоступны.

Если вы поймали тот же затык или заметили что-то свое, расскажите, мы собираем обратную связь и делимся находками в наших каналах в Telegram и МАКС. Так намного проще понять, массовая это проблема или единичный случай на отдельных устройствах.

Банки и оплата, что волнует больше всего

Для многих именно этот блок решает, обновляться вообще или нет, ведь без рабочей оплаты смартфон резко теряет в удобстве. Начнем с Альфа-Банка. Приложение Холдер повело себя капризно: авторизацию оно прошло нормально, но после ввода кода наотрез отказывалось открываться дальше. Помогло обычное терпение, оно заработало само собой примерно после десяти-пятнадцати попыток закрыть и открыть его заново. Неприятно, конечно, но в итоге все встало на свои места без переустановки и танцев с бубном.

Второе приложение Альфы, Апгрейд, никаких капризов не показало: открывается сразу, работает стабильно, а платежи по Bluetooth проходят без осечек. Похожая картина у 8PRO от Т-Банка: запускается, работает как надо, оплата по Bluetooth тоже на месте. Яндекс Пэй открылся и заработал вообще без замечаний, тут все ровно.

Сбербанк Онлайн версии 17.6.1 держится молодцом, приложение работает как обычно, а оплата через Вжух проходит штатно, без задержек и ошибок.

Отдельно отмечу, что оплата по Bluetooth в Апгрейде и 8PRO работает именно так, как и должна: подносите телефон к терминалу, приложение ловит связь и списывает сумму, никаких дополнительных плясок после обновления не появилось. А именно на бесконтактной оплате такие приложения обычно и спотыкаются после обновлений, так что тут можно спокойно выдохнуть. Итого по деньгам ситуация рабочая: единственный, кто заставил понервничать, это Холдер, да и тот в итоге починился сам, без вмешательства. Если у вас похожая история или, наоборот, что-то не завелось совсем, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся с проблемой заметно быстрее.

Обновляться сейчас или немного подождать

Если коротко, серьезных поводов бояться установки нет. Из всего проверенного по-настоящему мешает жить только зависание MAX при вызове контекстного меню, все остальное либо работает идеально, либо лечится за пару минут возней с перезапуском. При этом торопиться никто не заставляет, и здесь я обычно советую держать процесс под контролем: вот почему я отключил автообновление iOS и советую сделать так же, чтобы система не встала на установку в самый неподходящий момент.

Мое личное мнение простое: если вы плотно завязаны на MAX и постоянно вызываете контекстное меню в переписке, есть смысл выждать ближайшее обновление самого приложения. Всем остальным можно обновляться спокойно, банки и оплата работают, соцсети и видео тоже. А дальше решать только вам, ведь сценарии использования у каждого свои, и то, что критично одному, второй даже не заметит. Ну а если помимо техники вас интересуют выгодные находки и скидки с AliExpress, заглядывайте в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там мы собираем самое интересное по адекватным ценам и без накруток.