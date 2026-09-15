iPhone предлагает установить iOS 26.7 вместо iOS 27. Что делать?

Открываете «Обновление ПО» в надежде поставить свежую iOS 27, а айфон вместо нее подсовывает какую-то iOS 26.7 весом меньше гигабайта. Выглядит так, будто ваш смартфон забыли и обошли стороной, хотя на деле переход на новую систему никуда не делся, он просто лежит не там, где вы привыкли его искать. У части пользователей за ним прячется еще один неочевидный нюанс, из-за которого прямая дорога к iOS 27 оказывается закрыта. Ниже объясню, откуда берется эта путаница с версиями и как все-таки поставить новую систему, даже если напрямую айфон вас к ней не пускает. А все нововведения iOS 27 собрали в отдельном материале, если хочется сначала понять, ради чего вообще затевать обновление.



Где найти обновление на новую ОС

Прежде чем гнаться за кнопкой, убедитесь, что вы подготовили iPhone к установке: сделали резервную копию и оставили хотя бы пару свободных гигабайт. iOS 26.7 в вашем случае это не тупик, а обычное обновление безопасности для старой ветки системы. Apple выпускает такие патчи для тех, кто пока не готов прыгать на новый релиз. Сама же iOS 27 никуда не пропала и ждет вас чуть ниже на том же экране.

Весит крупный апдейт заметно больше, около 5 гигабайт против 477 мегабайт у патча. Поэтому качать его лучше по Wi-Fi и при заряде выше половины. Сам порядок действий простой.

Откройте «Настройки» и зайдите в раздел «Основные». Выберите пункт «Обновление ПО». Подождите, пока айфон свяжется с серверами Apple и подгрузит список апдейтов, в этот момент на экране крутится значок «Загрузка». Пролистайте страницу вниз до блока «Также доступно». Нажмите на строку «Обновление до iOS 27». На открывшемся экране тапните «Обновить сейчас» и введите код-пароль. Дождитесь загрузки и установки, после чего iPhone перезагрузится уже на новой системе.

Именно блок «Также доступно» чаще всего пролистывают мимо, а зря, вся соль спрятана как раз в нем. Верхнюю часть экрана с iOS 26.7 многие принимают за единственный вариант и закрывают настройки, так и не добравшись до самого важного. Разбираем такие мелочи по всем свежим прошивкам почти каждый день. Если хотите держать айфон в актуальном состоянии без лишней возни, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там первыми рассказываем, что и когда стоит ставить.

Список iPhone с поддержкой iOS 27

Бывает, что строки «Обновление до iOS 27» на экране нет вовсе. Первое, что стоит проверить в такой ситуации, тянет ли ваш смартфон новую систему в принципе. Хорошая новость: Apple в этот раз никого не бросила и сохранила поддержку всех моделей, которые работали на iOS 26. То есть если год назад вы спокойно поставили iOS 26, за совместимость можно не переживать.

По факту это iPhone 11 и новее плюс относительно свежие версии iPhone SE. Полный список выглядит так:

iPhone SE 2-го поколения и новее (модели 2020 и 2022 годов);

iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max;

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max и 16e;

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air;

iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone, они идут с iOS 27 из коробки.

Если вашей модели в списке нет, дело не в сбое, смартфон просто остался за бортом обновлений. Обидно, но это скорее повод присмотреться к чему-то посвежее, чем искать несуществующую кнопку. Кстати, если задумались о замене старого айфона или просто любите ловить выгодные цены на технику, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там регулярно выкладываем годные находки с распродаж, от зарядок и кабелей до гаджетов посерьезнее.

Что делать, если нужного обновления нет

Допустим, ваш айфон есть в списке, но перехода на iOS 27 все равно не видно. Так бывает, когда вы давно не обновлялись и сидите, например, на iOS 18. Система не всегда пускает на самую свежую версию одним прыжком через несколько поколений сразу. Некоторые пользователи замечают похожую картину и на первых сборках iOS 26, устройство будто застревает между версиями и не показывает крупный апдейт.

Лечится это просто. Нужно сначала поставить iOS 26.7, а уже потом система откроет дорогу к iOS 27. Звучит как лишний круг, но по времени занимает немного.

Зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО». Дождитесь, пока в верхней части экрана подгрузится iOS 26.7. Нажмите «Обновить сейчас» и введите код-пароль. Дайте айфону установить патч и перезагрузиться. Снова откройте «Обновление ПО» и подождите пару секунд, пока система обновит список. Теперь загрузится обновление до iOS 27. Тапните по строке, выберите «Обновить сейчас» и завершите установку.

Если после патча строка так и не появилась, попробуйте перезагрузить айфон вручную и снова зайти в раздел обновлений. Иногда список подтягивается не сразу, особенно при слабом соединении. Когда на каком-то шаге что-то пошло не так или айфон упорно прячет нужную строку, не бейтесь в одиночку. Опишите проблему в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем, в чем причина и как обойти затык.

Что даст включенное автообновление

Чтобы больше не ловить эти качели с версиями вручную, можно один раз настроить автообновление и забыть о проблеме. Опция сама скачает и поставит свежую систему ночью, пока айфон стоит на зарядке и подключен к Wi-Fi. Это, к слову, одна из тех вещей, которые логично включить сразу вместе с другими базовыми настройками нового iPhone.

Если вы, наоборот, любите держать каждый апдейт под контролем, тогда автообновление лучше оставить выключенным и ставить версии руками, как в инструкциях выше. Универсального ответа тут нет, все зависит от того, насколько вам важно оказаться на новой системе одним из первых.

Откройте «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО». Нажмите на пункт «Автообновление» вверху экрана. Активируйте тумблеры загрузки и установки обновлений iOS.

Один раз включить автообновление, и айфон дальше сам разберется, когда пора ставить новую систему. А iOS 26.7 вместо iOS 27 в итоге оказывается не приговором, а обычной промежуточной остановкой на пути к обновлению.