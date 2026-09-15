iPhone предлагает установить iOS 26.7 вместо iOS 27. Что делать?

Миша Королев

Открываете «Обновление ПО» в надежде поставить свежую iOS 27, а айфон вместо нее подсовывает какую-то iOS 26.7 весом меньше гигабайта. Выглядит так, будто ваш смартфон забыли и обошли стороной, хотя на деле переход на новую систему никуда не делся, он просто лежит не там, где вы привыкли его искать. У части пользователей за ним прячется еще один неочевидный нюанс, из-за которого прямая дорога к iOS 27 оказывается закрыта. Ниже объясню, откуда берется эта путаница с версиями и как все-таки поставить новую систему, даже если напрямую айфон вас к ней не пускает. А все нововведения iOS 27 собрали в отдельном материале, если хочется сначала понять, ради чего вообще затевать обновление.

iPhone, предлагающий iOS 26.7 вместо iOS 27

iPhone, предлагающий iOS 26.7 вместо iOS 27

Где найти обновление на новую ОС

Прежде чем гнаться за кнопкой, убедитесь, что вы подготовили iPhone к установке: сделали резервную копию и оставили хотя бы пару свободных гигабайт. iOS 26.7 в вашем случае это не тупик, а обычное обновление безопасности для старой ветки системы. Apple выпускает такие патчи для тех, кто пока не готов прыгать на новый релиз. Сама же iOS 27 никуда не пропала и ждет вас чуть ниже на том же экране.

Весит крупный апдейт заметно больше, около 5 гигабайт против 477 мегабайт у патча. Поэтому качать его лучше по Wi-Fi и при заряде выше половины. Сам порядок действий простой.

Переход к установке iOS 27

Переход к установке iOS 27

  1. Откройте «Настройки» и зайдите в раздел «Основные».
  2. Выберите пункт «Обновление ПО».
  3. Подождите, пока айфон свяжется с серверами Apple и подгрузит список апдейтов, в этот момент на экране крутится значок «Загрузка».
  4. Пролистайте страницу вниз до блока «Также доступно».
  5. Нажмите на строку «Обновление до iOS 27».
  6. На открывшемся экране тапните «Обновить сейчас» и введите код-пароль.
  7. Дождитесь загрузки и установки, после чего iPhone перезагрузится уже на новой системе.

Именно блок «Также доступно» чаще всего пролистывают мимо, а зря, вся соль спрятана как раз в нем. Верхнюю часть экрана с iOS 26.7 многие принимают за единственный вариант и закрывают настройки, так и не добравшись до самого важного. Разбираем такие мелочи по всем свежим прошивкам почти каждый день. Если хотите держать айфон в актуальном состоянии без лишней возни, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там первыми рассказываем, что и когда стоит ставить.

Список iPhone с поддержкой iOS 27

Бывает, что строки «Обновление до iOS 27» на экране нет вовсе. Первое, что стоит проверить в такой ситуации, тянет ли ваш смартфон новую систему в принципе. Хорошая новость: Apple в этот раз никого не бросила и сохранила поддержку всех моделей, которые работали на iOS 26. То есть если год назад вы спокойно поставили iOS 26, за совместимость можно не переживать.

По факту это iPhone 11 и новее плюс относительно свежие версии iPhone SE. Полный список выглядит так:

Линейка iPhone 11

Линейка iPhone 11

  • iPhone SE 2-го поколения и новее (модели 2020 и 2022 годов);
  • iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max;
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max;
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max;
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max;
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max;
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max и 16e;
  • iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air;
  • iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone, они идут с iOS 27 из коробки.

Если вашей модели в списке нет, дело не в сбое, смартфон просто остался за бортом обновлений. Обидно, но это скорее повод присмотреться к чему-то посвежее, чем искать несуществующую кнопку. Кстати, если задумались о замене старого айфона или просто любите ловить выгодные цены на технику, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там регулярно выкладываем годные находки с распродаж, от зарядок и кабелей до гаджетов посерьезнее.

Что делать, если нужного обновления нет

Допустим, ваш айфон есть в списке, но перехода на iOS 27 все равно не видно. Так бывает, когда вы давно не обновлялись и сидите, например, на iOS 18. Система не всегда пускает на самую свежую версию одним прыжком через несколько поколений сразу. Некоторые пользователи замечают похожую картину и на первых сборках iOS 26, устройство будто застревает между версиями и не показывает крупный апдейт.

Лечится это просто. Нужно сначала поставить iOS 26.7, а уже потом система откроет дорогу к iOS 27. Звучит как лишний круг, но по времени занимает немного.

Установка iOS 26.7

Установка iOS 26.7

  1. Зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО».
  2. Дождитесь, пока в верхней части экрана подгрузится iOS 26.7.
  3. Нажмите «Обновить сейчас» и введите код-пароль.
  4. Дайте айфону установить патч и перезагрузиться.
  5. Снова откройте «Обновление ПО» и подождите пару секунд, пока система обновит список.
  6. Теперь загрузится обновление до iOS 27.
  7. Тапните по строке, выберите «Обновить сейчас» и завершите установку.

Если после патча строка так и не появилась, попробуйте перезагрузить айфон вручную и снова зайти в раздел обновлений. Иногда список подтягивается не сразу, особенно при слабом соединении. Когда на каком-то шаге что-то пошло не так или айфон упорно прячет нужную строку, не бейтесь в одиночку. Опишите проблему в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем, в чем причина и как обойти затык.

Что даст включенное автообновление

Чтобы больше не ловить эти качели с версиями вручную, можно один раз настроить автообновление и забыть о проблеме. Опция сама скачает и поставит свежую систему ночью, пока айфон стоит на зарядке и подключен к Wi-Fi. Это, к слову, одна из тех вещей, которые логично включить сразу вместе с другими базовыми настройками нового iPhone.

Если вы, наоборот, любите держать каждый апдейт под контролем, тогда автообновление лучше оставить выключенным и ставить версии руками, как в инструкциях выше. Универсального ответа тут нет, все зависит от того, насколько вам важно оказаться на новой системе одним из первых.

Включение автообновления iOS

Включение автообновления iOS

  1. Откройте «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО».
  2. Нажмите на пункт «Автообновление» вверху экрана.
  3. Активируйте тумблеры загрузки и установки обновлений iOS.

Один раз включить автообновление, и айфон дальше сам разберется, когда пора ставить новую систему. А iOS 26.7 вместо iOS 27 в итоге оказывается не приговором, а обычной промежуточной остановкой на пути к обновлению.

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