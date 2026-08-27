iPhone греется и садится после установки iOS 27: Apple объяснила причину и назвала решение

Apple выпустила отдельный документ поддержки про новую индексацию поиска и Siri, а заодно объяснила, почему после установки iOS 27 айфон может несколько дней приводить свой поиск в порядок. Пользователи беты уже массово натыкались на сообщение об оптимизации и не понимали, что вообще происходит и когда это закончится. Давайте разберемся, что за процесс запускается внутри устройства, сколько он реально длится и как его немного подтолкнуть. Кстати, недавно мы подробно объясняли, когда лучше обновляться на iOS 27, и этот выбор напрямую влияет на то, как быстро смартфон придет в норму после апдейта.



Что за оптимизация поиска и Siri появилась в iOS 27

Apple опубликовала свежий документ поддержки, в котором разложила по полочкам, как устроена индексация в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и остальных системах этого года. Если коротко, индексация создает и постоянно поддерживает поисковый каталог всего, что хранится на устройстве. Благодаря ему Spotlight и новая Siri мгновенно находят приложения, файлы, сообщения, фотографии, контакты, заметки, музыку и даже системные настройки. Проще говоря, это тот самый механизм, который превращает поиск из формальности в реально быстрый инструмент, а Siri учит подтягивать нужные данные без задержек. Если хочется деталей, у нас уже есть разбор о том, что такое indexing in progress и как ускорить процесс на конкретных примерах.

Важный момент: индекс хранится локально и остается приватным. Он не уходит в облако Apple и не синхронизируется между вашими устройствами. Отсюда следствие, о котором многие забывают: каждый айфон, айпад и Mac индексирует себя отдельно и заново. Обновили три устройства, значит, оптимизация пройдет на каждом из них по своему графику, и ждать общего результата бессмысленно.

Задел под это Apple начала готовить заранее. Еще в iOS 26.6 система тихо оптимизировала индекс, чтобы подготовиться к iOS 27, то есть часть работы была вынесена вперед, до крупного релиза. Так что если после недавних обновлений вы замечали фоновую активность и легкий нагрев, это была именно подготовка почвы.

В русской локализации пункт называется «Оптимизация поиска и Siri» и живет прямо в верхней части Настроек, над блоком с авиарежимом и Wi-Fi. Хотите первыми узнавать про такие фишки iOS 27 и не пропускать разборы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем подобные мелочи почти сразу после выхода бет.

Сколько длится индексация и как проверить прогресс

Здесь Apple честно предупреждает: в зависимости от объема данных индексация может идти часами или даже днями. Первый прогон самый долгий, потому что каталог собирается с нуля. А вот последующие обновления проходят заметно быстрее, ведь система дописывает только новое: свежие письма, установленные приложения, пришедшие сообщения. То есть один раз перетерпеть, дальше все происходит почти незаметно.

На айфоне и айпаде вы увидите уведомление в Настройках о том, что поиск и Siri все еще оптимизируются. На Mac ситуация нагляднее: там есть индикатор прогресса. Открыть его можно по нашей инструкции. Отдельно может напомнить о себе и Почта, если индексация писем пока не завершилась. В самом сообщении на iPhone Apple заодно успокаивает: устройством можно пользоваться как обычно, индексация начинается с самых новых данных и просто занимает некоторое время.

Если хочется точности вплоть до процентов, а не расплывчатого «идет оптимизация», есть трюк через компьютер. Мы уже показывали, как узнать процент индексирования через Mac, когда процесс словно завис и непонятно, двигается он вообще или стоит на месте. Индексация штука небыстрая, так что пока она крутится в фоне, есть время залипнуть в выгодных находках из нашего канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Три совета Apple, чтобы ускорить процесс

Самое полезное в документе это конкретные условия, при которых индексация завершается быстрее. Apple называет три момента, и все они предельно простые:

устройство не в работе, то есть вы им активно не пользуетесь;

устройство подключено к сети питания;

устройство подключено к интернету по Wi-Fi или Ethernet, чтобы при необходимости догрузить письма и другие данные для индекса.

Логика прозрачная: в состоянии покоя и на зарядке система не экономит ресурсы и спокойно перемалывает данные в фоне, не отвлекаясь на ваши тапы и открытые приложения. Идеальный сценарий: поставить айфон заряжаться на ночь сразу после обновления и утром получить уже почти готовый поиск. Насильно ускорить процесс отдельной кнопкой нельзя, зато создать ему комфортные условия вполне реально, и это единственное, что от вас требуется.

И да, iOS 27 приносит куда больше, чем переработанную индексацию. В коде беты уже нашли следы шести новых iPhone, так что оптимизация поиска это лишь верхушка айсберга среди всего, что Apple подготовила в текущем цикле.

Что делать, если поиск выдает не то

Бывает, что индексация давно закончилась, а Spotlight упорно не находит нужное или выдает странные результаты. Первое, что советует Apple, это установить свежие обновления, потому что часть багов правится именно апдейтами системы. Дальше стоит заглянуть в настройки поиска и проверить, включен ли нужный тип контента: на iPhone и iPad это Настройки, затем пункт Поиск, где перечислены все категории.

На Mac есть более мощный прием, это пересборка части индекса через раздел приватности Spotlight. Вы добавляете нужный диск или папку в список исключений, ждете пару секунд, затем убираете обратно, и система переиндексирует содержимое заново. Способ выручает, когда поиск капризничает по конкретным файлам или папкам, а не по всему устройству сразу, и не хочется сносить индекс целиком.

Если же проблемы серьезнее самого поиска и хочется вернуться назад, у нас есть инструкция о том, как откатиться с iOS 27 без потери данных, даже если резервной копии от iOS 26 под рукой не оказалось. Ну а не нашли нужные настройки или уперлись в непонятную ошибку, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по горячим следам. Почитать полный документ поддержки Apple можно на официальном сайте: помимо ускорения индексации, там расписаны и другие сценарии на случай странного поведения поиска.