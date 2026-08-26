На iPhone не устанавливаются приложения, удаленные из App Store через iMazing. Что делать?

Кирилл Пироженко

На днях я купил iPhone 17 и почти сразу уперся в неприятный сюрприз. Старые приложения, которые давно выпилили из российского App Store, отказались переезжать со старого iPhone 16 Plus. Раньше это делалось за пару минут через iMazing, а теперь любая попытка заканчивается ошибкой. Недавно я подробно разбирал, какой айфон купить прямо сейчас, и сам же последовал совету, но с переносом привычного набора программ вышла целая история. Расскажу, что именно сломалось, почему так вышло и как мне все-таки удалось вернуть часть приложений на новый смартфон.

При попытке поставить удаленное из App Store приложение все заканчивается ошибкой. Фото.

При попытке поставить удаленное из App Store приложение все заканчивается ошибкой

Как я переезжал на новый iPhone и где застрял

Первым делом я перенес на iPhone 17 все свое хозяйство. Фотографии, переписки, заметки и настройки переехали без единой проблемы, я уже показывал, как перенести данные с айфона без компьютера и потери данных. С этим Apple все сделала удобно, вся миграция занимает минут двадцать. А дальше начинается интересное.

Как я переезжал на новый iPhone и где застрял. Перешел с iPhone 16 Plus на iPhone 17. Фото.

Перешел с iPhone 16 Plus на iPhone 17

Проблема именно в приложениях, которых больше нет в App Store. Речь про привычные российские сервисы: VK, VK Видео, МАКС, банковские программы. Их официально убрали из магазина, но на старом телефоне они продолжали работать. Логичный путь тут один — вытащить их со старого устройства и поставить на новое через сторонние утилиты. Именно так многие и делали последние пару лет.

Я подключил iPhone 16 Plus, открыл iMazing и попробовал перекинуть нужные программы. И тут меня ждал облом. Установка запускалась, крутилась пару секунд и падала с ошибкой. Ни одно приложение так и не встало, хотя на старом смартфоне все они работают как ни в чем не бывало. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там я разбираю подобные ситуации сразу, как только они всплывают.

Почему приложения перестали качаться

Сначала я грешил на кривой кабель или сам iMazing. Переустановил программу, сменил USB-порт, перезагрузил оба телефона — без толку. Тогда я полез читать и понял, что проблема массовая. Восстановление приложений сломалось примерно в начале августа, и не только в iMazing. То же самое творится в 3uTools и других похожих утилитах. Программы просто не скачиваются, и точка.

Почему приложения перестали качаться. В iMazing ошибка выглядит так. Фото.

В iMazing ошибка выглядит так

Ошибка везде одинаковая. В окне вылетает Сбой операции, а в логах видно обращение к серверу buy.itunes.apple.com с ответом 403. Это код отказа в доступе. Проще говоря, сервер Apple видит запрос от сторонней утилиты и вежливо отправляет его лесом. Еще недавно все получалось по инструкции, как вернуть удаленные из App Store приложения, а теперь та же схема упирается в глухую стену.

Похоже, Apple просто подкрутила что-то на своей стороне и прикрыла лазейку, которой годами пользовались подобные программы. Разработчики iMazing это фактически подтвердили: на своей странице поддержки они пишут, что Apple внесла изменения на серверах, и обещают вернуть функцию, если получится. Я на всякий случай попробовал еще и отдельные IPA-качалки. С ними история не лучше, там все ломается уже на этапе авторизации в Apple ID, до самой загрузки дело просто не доходит. Не смогли повторить шаги или что-то идет не так? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся быстрее.

Что удалось вернуть, а что нет

Тут все зависит от везения. Единственное приложение, которое я вернул нормальным способом, это мессенджер МАКС. Просто потому, что его установочный IPA-файл заранее лежал у меня на компьютере. Я поставил его вручную, и он спокойно завелся. Мораль простая: держите IPA важных программ под рукой, пока сторонние способы еще хоть как-то работают. eSIM, кстати, переехала без единой заминки, я отдельно объяснял, как правильно перенести eSIM с айфона, так что связь на новом телефоне поднялась сразу.

Что удалось вернуть, а что нет. Без танцев с бубном получилось вернуть только МАКС. Фото.

Без танцев с бубном получилось вернуть только МАКС

А вот с VK, VK Видео и Сбером вышло сложнее, их IPA у меня не было. Сбер в итоге спасло приложение Верни Сбер, через него банковский клиент снова встал на место, официальную версию так можно вернуть буквально в пару шагов. А VK и VK Видео я решил не мучить и оставил в виде веб-версий, добавив их прямо на рабочий стол. Получилось, честно говоря, не хуже полноценных приложений, разницу в повседневном использовании я почти не замечаю. Кстати, если любите ловить скидки на технику и гаджеты, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно выходят свежие подборки.

Как добавить веб-версию сайта на рабочий стол iPhone

Способ рабочий и подходит для любого сайта, у которого нет приложения в App Store. Иконка ляжет на рабочий стол и будет открываться почти как обычная программа. Вот что нужно сделать:

Как добавить веб-версию сайта на рабочий стол iPhone. PWA достигли такого уровня, что почти не отличаются от обычных приложений. Фото.

PWA достигли такого уровня, что почти не отличаются от обычных приложений

  1. Откройте нужный сайт в Safari. Для ВК это vk.ru, для VK Видео — vkvideo.ru.
  2. Авторизуйтесь под своим аккаунтом, чтобы потом не вводить логин при каждом заходе.
  3. Нажмите кнопку Поделиться внизу экрана, это квадрат со стрелкой вверх.
  4. Пролистайте меню вниз и выберите пункт На экран Домой.
  5. При желании переименуйте ярлык покороче и нажмите Добавить.

Готово, иконка появится на рабочем столе и откроет сайт в полноэкранном виде. Такой ярлык почти не отличается от приложения: открывается в отдельном окне, без адресной строки и лишних кнопок браузера. Для VK Видео этого хватает с головой, а ВК в вебе умеет почти все то же самое, что и родной клиент. То же самое я потом проделал и на смартфоне жены. Кстати, недавно я купил жене iPhone 17 Pro Max и подробно объяснял, почему сделал это именно сейчас.

Пока Apple держит лазейку закрытой, надежных вариантов остается два: заранее хранить IPA-файлы нужных программ или переводить сервисы в веб. Если ситуация изменится и утилиты снова начнут качать приложения, я обязательно об этом расскажу.

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