На iPhone не устанавливаются приложения, удаленные из App Store через iMazing. Что делать?

На днях я купил iPhone 17 и почти сразу уперся в неприятный сюрприз. Старые приложения, которые давно выпилили из российского App Store, отказались переезжать со старого iPhone 16 Plus. Раньше это делалось за пару минут через iMazing, а теперь любая попытка заканчивается ошибкой. Недавно я подробно разбирал, какой айфон купить прямо сейчас, и сам же последовал совету, но с переносом привычного набора программ вышла целая история. Расскажу, что именно сломалось, почему так вышло и как мне все-таки удалось вернуть часть приложений на новый смартфон.



Как я переезжал на новый iPhone и где застрял

Первым делом я перенес на iPhone 17 все свое хозяйство. Фотографии, переписки, заметки и настройки переехали без единой проблемы, я уже показывал, как перенести данные с айфона без компьютера и потери данных. С этим Apple все сделала удобно, вся миграция занимает минут двадцать. А дальше начинается интересное.

Проблема именно в приложениях, которых больше нет в App Store. Речь про привычные российские сервисы: VK, VK Видео, МАКС, банковские программы. Их официально убрали из магазина, но на старом телефоне они продолжали работать. Логичный путь тут один — вытащить их со старого устройства и поставить на новое через сторонние утилиты. Именно так многие и делали последние пару лет.

Я подключил iPhone 16 Plus, открыл iMazing и попробовал перекинуть нужные программы. И тут меня ждал облом. Установка запускалась, крутилась пару секунд и падала с ошибкой. Ни одно приложение так и не встало, хотя на старом смартфоне все они работают как ни в чем не бывало. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там я разбираю подобные ситуации сразу, как только они всплывают.

Почему приложения перестали качаться

Сначала я грешил на кривой кабель или сам iMazing. Переустановил программу, сменил USB-порт, перезагрузил оба телефона — без толку. Тогда я полез читать и понял, что проблема массовая. Восстановление приложений сломалось примерно в начале августа, и не только в iMazing. То же самое творится в 3uTools и других похожих утилитах. Программы просто не скачиваются, и точка.

Ошибка везде одинаковая. В окне вылетает Сбой операции, а в логах видно обращение к серверу buy.itunes.apple.com с ответом 403. Это код отказа в доступе. Проще говоря, сервер Apple видит запрос от сторонней утилиты и вежливо отправляет его лесом. Еще недавно все получалось по инструкции, как вернуть удаленные из App Store приложения, а теперь та же схема упирается в глухую стену.

Похоже, Apple просто подкрутила что-то на своей стороне и прикрыла лазейку, которой годами пользовались подобные программы. Разработчики iMazing это фактически подтвердили: на своей странице поддержки они пишут, что Apple внесла изменения на серверах, и обещают вернуть функцию, если получится. Я на всякий случай попробовал еще и отдельные IPA-качалки. С ними история не лучше, там все ломается уже на этапе авторизации в Apple ID, до самой загрузки дело просто не доходит. Не смогли повторить шаги или что-то идет не так? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся быстрее.

Что удалось вернуть, а что нет

Тут все зависит от везения. Единственное приложение, которое я вернул нормальным способом, это мессенджер МАКС. Просто потому, что его установочный IPA-файл заранее лежал у меня на компьютере. Я поставил его вручную, и он спокойно завелся. Мораль простая: держите IPA важных программ под рукой, пока сторонние способы еще хоть как-то работают. eSIM, кстати, переехала без единой заминки, я отдельно объяснял, как правильно перенести eSIM с айфона, так что связь на новом телефоне поднялась сразу.

А вот с VK, VK Видео и Сбером вышло сложнее, их IPA у меня не было. Сбер в итоге спасло приложение Верни Сбер, через него банковский клиент снова встал на место, официальную версию так можно вернуть буквально в пару шагов. А VK и VK Видео я решил не мучить и оставил в виде веб-версий, добавив их прямо на рабочий стол. Получилось, честно говоря, не хуже полноценных приложений, разницу в повседневном использовании я почти не замечаю. Кстати, если любите ловить скидки на технику и гаджеты, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно выходят свежие подборки.

Как добавить веб-версию сайта на рабочий стол iPhone

Способ рабочий и подходит для любого сайта, у которого нет приложения в App Store. Иконка ляжет на рабочий стол и будет открываться почти как обычная программа. Вот что нужно сделать:

Откройте нужный сайт в Safari. Для ВК это vk.ru, для VK Видео — vkvideo.ru. Авторизуйтесь под своим аккаунтом, чтобы потом не вводить логин при каждом заходе. Нажмите кнопку Поделиться внизу экрана, это квадрат со стрелкой вверх. Пролистайте меню вниз и выберите пункт На экран Домой. При желании переименуйте ярлык покороче и нажмите Добавить.

Готово, иконка появится на рабочем столе и откроет сайт в полноэкранном виде. Такой ярлык почти не отличается от приложения: открывается в отдельном окне, без адресной строки и лишних кнопок браузера. Для VK Видео этого хватает с головой, а ВК в вебе умеет почти все то же самое, что и родной клиент. То же самое я потом проделал и на смартфоне жены. Кстати, недавно я купил жене iPhone 17 Pro Max и подробно объяснял, почему сделал это именно сейчас.

Пока Apple держит лазейку закрытой, надежных вариантов остается два: заранее хранить IPA-файлы нужных программ или переводить сервисы в веб. Если ситуация изменится и утилиты снова начнут качать приложения, я обязательно об этом расскажу.