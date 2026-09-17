Чем камера iPhone Duo отличается от iPhone 18 Pro

Если вы приглядываетесь к iPhone Duo и пытаетесь понять, что раскладной корпус реально дает для съемки, а что остается красивым описанием на слайде, вопрос закономерный. Apple зашила в камеру несколько приемов, которые на обычном моноблоке просто невозможны, и часть из них меняет привычный сценарий съемки сильнее, чем кажется по названию. Ниже расскажу, какие функции есть только у складного айфона, где тут настоящая польза, а где нюанс, и заодно посмотрю, чем этот блок объективов проигрывает старшим Pro. Если хочется сразу охватить всю новинку целиком, у нас уже вышли 12 неожиданных фактов об iPhone Duo, а здесь сосредоточимся на камере.



Групповое фото, где в кадре все и вы тоже

Знакомая ситуация: собрались компанией, кто-то держит телефон, ставит таймер, бежит на свое место и все равно не попадает в кадр. Smart Take эту суету убирает. Функция сама, с помощью ИИ, понимает, когда все в группе готовы, включая владельца айфона, и делает снимок в нужный момент. Никаких таймеров и никого, кто вынужденно остается за кадром ради фотографии.

Работает это в связке со складным корпусом. Вы раскрываете iPhone Duo наполовину, ставите его на стол, спокойно встаете в кадр вместе со всеми и ждете. Айфон снимает сам, когда лица собрались и все смотрят куда надо. На обычном моноблоке так не выйдет: там нужен либо штатив, либо доброволец с вытянутой рукой.

Именно умный групповой кадр кажется мне самой недооцененной из новых фишек. Ее оценят семьи, большие компании и все, кто устал от снимков, где вечно не хватает одного человека.

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Анимации, на которые ребенок точно посмотрит

Любой родитель знает, как тяжело поймать ребенка в кадр: он вертится, отворачивается и смотрит куда угодно, только не в объектив. Kid Cue решает эту задачу через игру. На внешнем экране появляются маленькие анимации с героями Peanuts, и ребенок невольно поднимает взгляд туда, где стоит камера.

Секрет как раз в двух экранах. Пока вы снимаете на основную камеру с одной стороны, малыш видит веселую картинку на дисплее с другой и смотрит прямо в кадр. На обычном айфоне отвлекать ребенка приходится вручную, размахивая игрушкой над телефоном, и это редко совпадает с моментом съемки. Мелочь, но очень человеческая функция. Она превращает мучительную охоту за удачным детским фото в пару спокойных секунд.

Тот, кого снимают, видит кадр заранее

Обычно человек по ту сторону камеры снимает вслепую: позу, наклон головы, свет он оценивает уже потом, по готовому фото. Duo Preview меняет расклад. Камера показывает живое превью кадра сразу на обоих экранах, так что и фотограф, и тот, кого снимают, видят одну и ту же картинку.

Это удобнее, чем звучит. Модель может сама поправить прическу, повернуться выгоднее или улыбнуться ровно тогда, когда нужно, не переспрашивая по десять раз, как получилось. По сути внешний дисплей работает зеркалом для позирования, которого у моноблока просто нет.

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Двое в одном звонке FaceTime без тесноты

Видеозвонок вдвоем с одного айфона обычно выглядит так: две головы жмутся к маленькому фронтальному объективу и мешают друг другу. Duo FaceTime убирает этот дискомфорт. Человек рядом с вами подключается к тому же звонку через внешний экран, пока вы смотрите на собеседника на внутреннем дисплее. Каждый видит свою картинку, и телефон не приходится передавать из рук в руки.

Тут важно не путать функцию с Dual Capture, где айфон одновременно пишет видео на фронтальную и основную камеры. Duo FaceTime работает на звонки, а не на запись: он именно задействует внешний дисплей, чтобы к разговору присоединился кто-то из тех, кто рядом. На моноблоке максимум, что можно сделать, это тесниться в кадре вдвоем. Складной корпус тут дает то, чего у плоского айфона по определению не бывает.

Селфи на главную камеру и встроенный штатив

Сама конструкция раскладного корпуса это тоже функция камеры, просто не такая очевидная. Если вам интересно, как складка ощущается в руке и что с ней не так, у нас есть отдельный текст про первые впечатления от складного айфона. А здесь по существу: за счет шарнира iPhone Duo умеет то, что моноблоку недоступно.

Во-первых, он стоит сам. Раскройте его наполовину, и получится готовая подставка для видеозвонков и съемки видео без штатива и без вытянутой руки. Тот же шарнир выручает на длинных выдержках, где любое дрожание смазывает кадр.

Во-вторых, и это главное, можно снимать селфи на основную 48-Мп камеру, а внешний экран использовать как видоискатель. То есть ваше лицо попадает не на скромный фронтальный модуль, а на нормальную тыловую оптику. Именно селфи на главную камеру тот случай, когда складной формат дает прямую прибавку к качеству, а не просто удобство.

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Чего в камере Duo как раз нет

Раскладной корпус дает уникальные трюки, но по железу камера Duo ближе к обычному iPhone 17, а не к 17 Pro. И если вы гадаете, почему в Duo нет Face ID и части профессиональных возможностей, ответ один: Apple сознательно поставила сюда упрощенный модуль. Вот чего тут не хватает по сравнению с iPhone 18 Pro и Pro Max:

телеобъектива, из-за чего оптический зум ограничен двукратным, а дальше идет только цифровой до 10x

профессиональных ручных настроек и Apple Reference Image

переменной диафрагмы

стабилизации сдвигом матрицы второго поколения

адаптивной вспышки True Tone

пространственных фото и видео

форматов ProRAW, ProRes и ProRes RAW

Genlock и записи в Apple Log 2

студийного массива из четырех микрофонов

Есть и уступки помельче. Внешняя фронтальная камера здесь на 12 Мп, а не на 18 Мп, как у iPhone 17 и 18 Pro. Внутренний экран прячет под собой 1080p-камеру для FaceTime. Стабилизация присутствует, но не второго поколения, а спатиал-фото и ProRAW отсутствуют вовсе.

При этом база крепкая: 48-Мп основная камера дает кадры 24 Мп на 26 мм и 12-Мп снимки с двукратным приближением на 52 мм, а сверхширокий модуль на 48 Мп умеет в макро. Для повседневной съемки этого хватает с запасом, а вот тем, кто снимает всерьез, стоит заранее понимать, за что именно они здесь не доплатили.