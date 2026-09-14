Apple готовит сразу несколько iPhone Duo в разных размерах. Какими будут новые модели

Складной iPhone Duo только вышел, а Марк Гурман из Bloomberg уже рассуждает о том, что за ним последует не одна модель, а целое семейство. В свежих утечках он объясняет, почему Apple выбрала название Duo, а не Ultra, и как эта буквенная логика открывает дорогу сразу нескольким версиям. Ниже разберем, какие модели он называет, почему их появление выглядит логичным, и что из этого реально может выйти, а что просто сотрясание воздуха. Samsung уже выпускает Fold в нескольких размерах и мы их даже сравнили с iPhone Duo, так почему бы этого не сделать и Apple.



Почему Duo, а не Ultra

За несколько месяцев до анонса складного iPhone внутри самой Apple устройство успели прозвать «iPhone Ultra». По данным Bloomberg, сотрудники подхватили название под влиянием прессы и слухов от инсайдеров. В итоге компания выбрала суффикс из трех букв — Duo, который встает в один ряд с Air и Pro. И это не просто про эстетику: название Ultra почти не оставляло бы места для дальнейших приставок, а вот к Duo их можно приклеить сколько угодно.

Именно в этой детали и прячется главный намек. Название выбрано на вырост — оно допускает знакомые суффиксы, которые Apple уже годами вешает на свои устройства. Ultra Max или Ultra SE звучали бы странно, а Duo Max, Duo mini и Duo SE ложатся в привычную схему без всякого сопротивления. Гурман прямо говорит, что рано или поздно у Apple будет «семейство складных iPhone», как это уже случилось у конкурентов. Хотите первыми узнавать про новые модели iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждый слух по косточкам.

Какие модели называет Гурман

Тут важно сразу расставить точки. Насколько большой iPhone Duo на самом деле — вопрос, который стоит держать в голове, потому что все прогнозы Гурмана крутятся вокруг размеров и форматов. Есть сразу несколько названий и форм-факторов, которые Apple может выпустить:

iPhone Duo Max — вариант с еще более крупным внутренним дисплеем, для видео, игр и многозадачности

— вариант с еще более крупным внутренним дисплеем, для видео, игр и многозадачности iPhone Duo SE — удешевленная модель с урезанными характеристиками, чтобы опустить складной iPhone ниже стартовых 1999 долларов

— удешевленная модель с урезанными характеристиками, чтобы опустить складной iPhone ниже стартовых 1999 долларов iPhone Duo mini — компактная раскладушка в стиле Galaxy Flip и старых классических ракушек, где ставка сделана на портативность

Из этих трех самой любопытной выглядит ракушка. Именно такой формат в свое время затащил обычных покупателей в мир складных телефонов — он меньше, дешевле и не пугает ценой. У Apple сейчас нет ничего, что можно было бы противопоставить этому сегменту, и если mini действительно появится, это будет самое заметное пополнение линейки.

Удобнее всего смотреть на это через Samsung. У корейцев уже целая полка складных: более широкий Galaxy Z Fold 8, вытянутый Fold 8 Ultra и раскладушка Z Flip 8. У Apple пока ровно один складной аппарат и вообще никакого ответа на Flip. То есть логика, по которой Гурман достраивает линейку, не с потолка взята — конкурент буквально показывает, как этот рынок принято делить по размерам и форм-факторам. Не нашли ответа на свой вопрос про новинки? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, обсудим вместе.

От каких цифр отталкиваться сейчас

Раз про будущие диагонали конкретики нет, полезно понять, от чего Apple будет плясать. У первого iPhone Duo внутренний экран — 7,58 дюйма по диагонали (Apple округляет до 7,6), внешний — 5,36 дюйма (округленно 5,4). При этом главная цифра, которой хвастается компания, — на 50 процентов больше площади, чем у iPhone 18 Pro Max.

И вот тут важный нюанс, который многие упускают. Пятьдесят процентов — это про площадь, а не про диагональ. Сами диагонали различаются всего на 0,7 дюйма: 7,6 против 6,9 у 18 Pro Max. Просто раскрытый Duo имеет почти квадратный формат, ближе к маленькому планшету, поэтому по площади прирост получается куда заметнее, чем можно подумать по одной только цифре диагонали.

Отдельная история — внешний экран. У нынешнего Duo это 5,36 дюйма, и Apple заявляет, что он покрывает больше 90 процентов площади дисплея iPhone 18 Pro, да еще и с более высокой плотностью пикселей. Именно этот экран работает, пока телефон сложен, и через него же идет съемка на основные камеры. Если Apple будет разводить линейку по размерам, играть можно не только внутренней диагональю, но и внешней панелью, шарниром, набором камер и поддержкой аксессуаров — способов нарезать модели тут хватает.

Что это значит для гипотетического Duo Max? Если Apple захочет сделать экран еще крупнее, ей придется либо растягивать диагональ, либо менять пропорции в сторону еще большей планшетности. И то, и другое упирается в габариты и вес — нынешний Duo и так весит 254 грамма, а в сложенном виде это довольно широкий брусок 84,1 мм. Так что «больше» здесь не просто так, и любой Max неизбежно станет компромиссом между площадью экрана и удобством в кармане. Любите копаться в характеристиках так же, как мы? Тогда вам точно зайдет наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС.

Стоит ли верить в целое семейство

Гурман настроен более чем оптимистично. Он ожидает, что iPhone Duo станет доминирующим складным телефоном на рынке — за счет программных доработок, качественного железа и надежности на фоне других раскладных аппаратов. По его словам, устройство настолько удачное, что превратит складные телефоны в новую норму.

Аргумент у него простой и не лишен логики. Главный барьер сейчас — цена. Duo стартует с 1999 долларов, и Apple не обещает, что категория быстро подешевеет. Но Гурман смотрит вдаль: Apple создает спрос, конкуренты вкладываются активнее, а стоимость компонентов падает по мере роста производства. Примерно так же в свое время сработал первый iPhone — он не обязан был продаваться лучше всех, чтобы задать направление всей индустрии.

При этом стоит держать здоровый скепсис. Названия Max, mini и SE — это допустимые примеры от Гурмана, а не подтвержденные продукты. Apple анонсировала ровно одну модель и не публиковала ни дорожной карты, ни цен, ни дат для второго Duo. Так что читать это правильнее так: пространство для маневра есть, а вот что именно Apple выпустит и когда — вопрос открытый. Пока у нас один складной iPhone и очень много ожиданий вокруг него.