Samsung зарабатывает на каждом iPhone Duo. За что Apple платит конкуренту

Apple представила складной iPhone Duo, и самое любопытное в нем спрятано не снаружи, а внутри. Значительную часть начинки новинки собрал прямой конкурент Apple — компания Samsung. Причем это не пара второстепенных деталей, а компоненты, которые определяют и цену телефона, и саму его способность складываться. За таким раскладом стоит своя логика и очень крупный счет, который Apple теперь платит сопернику. Ниже разберем, какие узлы iPhone Duo родом из Samsung, почему в Купертино пошли на это и сколько за все приходится отдавать.



Почему самое сложное Apple доверила сопернику

Ирония в том, что Apple и Samsung годами делят один и тот же рынок, но именно у соперника Купертино берет самое трудное в производстве. Складные экраны Samsung выпускает дольше почти всех, и по качеству гибких панелей при нужных Apple объемах ей пока мало кто ровня. Кстати, мы уже сравнили новинку с раскладушками Samsung и показали, где iPhone Duo обходит Galaxy Z Fold, а где заметно уступает.

На старте продаж Samsung Display остается единственным поставщиком складных OLED-панелей для iPhone Duo. По данным отраслевых источников, соглашение заключено на три года, и первое время выбора у Apple попросту нет: LG Display и BOE пока не готовы дать такое же качество при таком тираже. Обычно Apple специально закупает важные детали сразу у нескольких производителей, чтобы сбивать цену. Со складным экраном такой роскоши нет — подходящий поставщик по сути один.

Панель тут непростая. В ней используется новый набор материалов Samsung, а привычный поляризатор заменен технологией с фильтром прямо в структуре экрана. Это делает складную матрицу тоньше и живучее на сгибе, и как раз такие вещи объясняют, почему замены Samsung пока не нашлось. По площади панелей для iPhone Duo нужно примерно столько же, сколько ушло бы на 24 миллиона обычных смартфонов — объемы огромные.

Насколько дорого это обходится, хорошо видно по цифрам. За стандартную панель для привычного iPhone Apple отдает около 70 долларов, а за складной экран — примерно 250 долларов. Это больше чем втрое, и на один только дисплей приходится свыше 10 процентов итоговой розничной цены телефона. Отсюда во многом и вырастает ценник новинки. Хотите первыми узнавать про начинку новых устройств Apple и разборы поставщиков? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие вещи регулярно.

Что в iPhone Duo родом из Samsung

Теперь по пунктам, что именно в новом складном айфоне сделано руками конкурента. Список получился внушительный — это не одна деталь, а целый набор ключевых узлов.

Внутренний складной экран — главный дисплей на 7,6 дюйма, ради которого телефон и затевался. Именно гибкую OLED-панель Samsung умеет делать в нужном объеме и с нужной надежностью, поэтому здесь она безальтернативна.

Внешний дисплей — экран на 5,4 дюйма на обложке, которым пользуются, когда телефон сложен. Его тоже поставляет Samsung, и это ожидаемо: панели для айфонов Apple берет у корейцев уже много лет.

Оперативная память — в iPhone Duo стоит 12 ГБ. Значительную часть модулей LPDDR5 поставляют Samsung и SK hynix. Мы отдельно расписали, сколько оперативной памяти в новинке и других моделях этого года.

Флеш-память — встроенная память для хранения данных тоже частично собрана на корейских чипах NAND. Тут Samsung делит поставки с SK hynix, но без корейских заводов дело не обходится.

Подложки для корпусов микросхем — те самые платы-основания, на которых крепятся чипы внутри телефона. Их выпуск — еще одна статья расходов, где Apple опирается на корейских партнеров.

Если смотреть на память детальнее, картина такая: из 12 ГБ оперативки на корейцев приходится около 70 процентов, примерно 37 у Samsung и 33 у SK hynix, а остаток закрывает американская Micron. По флеш-памяти доля корейских заводов держится в районе 45 процентов. То есть даже там, где у Apple формально есть выбор, значимый кусок все равно уходит Samsung и ее соседям по региону. Выходит, конкурент причастен чуть ли не к половине самого дорогого айфона в истории. Появились вопросы по начинке или хотите поделиться впечатлением о складном айфоне? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда живое обсуждение.

Во сколько складной айфон обходится Apple

Складной экран — самая дорогая деталь, но не единственная причина высокого ценника. По оценкам аналитиков, себестоимость комплектующих базового iPhone Duo подобралась к 950 долларам. Для сравнения, у iPhone 17 Pro Max этот показатель оценивали примерно в 410 долларов. То есть по одной только начинке новинка более чем вдвое дороже прошлогоднего флагмана.

Свою роль играет и подорожавшая память. Из-за дефицита на рынке цена модулей заметно поднялась за последний год, а в складном телефоне памяти много. В рознице iPhone Duo стартует с 1999 долларов, и теперь понятно, из чего складывается эта сумма: дорогой гибкий экран, недешевая память и целый пул поставщиков, часть из которых — прямые конкуренты Apple. К такому телефону быстро захочется чехол и аксессуары, а брать их по адекватной цене удобнее с распродаж. Хорошие варианты мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Стоит ли переживать из-за чужих деталей

Здесь важно не путать поставщика и владельца бренда. Да, физически многие узлы сделаны на заводах Samsung, но спроектированы они под требования Apple, и телефоном все равно управляют ее софт и процессор. На то, как устройство ощущается в руке и в работе, происхождение деталей влияет мало — о наших первых впечатлениях от iPhone Duo мы уже рассказывали отдельно.

Для Samsung, как ни странно, выход складного айфона тоже скорее плюс. Прямой конкурент зарабатывает на каждой проданной новинке, а сам сегмент раскладушек пока занимает лишь около 2 процентов рынка смартфонов. Если Apple своим приходом раскачает спрос на складные телефоны в целом, выиграют обе стороны — и Купертино с продаж, и Samsung как крупнейший игрок в этом формате.

Для покупателя вывод простой. Детали от конкурента — это не повод переживать за качество, а во многом гарантия того, что экран и память в вашем складном айфоне сделаны теми, кто умеет это лучше остальных. Куда важнее решить для себя другое: готовы ли вы платить за первое поколение складного iPhone премиальный ценник или разумнее дождаться вторую версию.