Samsung зарабатывает на каждом iPhone Duo. За что Apple платит конкуренту

Миша Королев

Apple представила складной iPhone Duo, и самое любопытное в нем спрятано не снаружи, а внутри. Значительную часть начинки новинки собрал прямой конкурент Apple — компания Samsung. Причем это не пара второстепенных деталей, а компоненты, которые определяют и цену телефона, и саму его способность складываться. За таким раскладом стоит своя логика и очень крупный счет, который Apple теперь платит сопернику. Ниже разберем, какие узлы iPhone Duo родом из Samsung, почему в Купертино пошли на это и сколько за все приходится отдавать.

iPhone Duo в раскрытом виде рядом с логотипом Samsung

iPhone Duo в раскрытом виде рядом с логотипом Samsung

Почему самое сложное Apple доверила сопернику

Ирония в том, что Apple и Samsung годами делят один и тот же рынок, но именно у соперника Купертино берет самое трудное в производстве. Складные экраны Samsung выпускает дольше почти всех, и по качеству гибких панелей при нужных Apple объемах ей пока мало кто ровня. Кстати, мы уже сравнили новинку с раскладушками Samsung и показали, где iPhone Duo обходит Galaxy Z Fold, а где заметно уступает.

На старте продаж Samsung Display остается единственным поставщиком складных OLED-панелей для iPhone Duo. По данным отраслевых источников, соглашение заключено на три года, и первое время выбора у Apple попросту нет: LG Display и BOE пока не готовы дать такое же качество при таком тираже. Обычно Apple специально закупает важные детали сразу у нескольких производителей, чтобы сбивать цену. Со складным экраном такой роскоши нет — подходящий поставщик по сути один.

Внутренний матовый экран iPhone Duo от Самсунг

Внутренний матовый экран iPhone Duo от Самсунг

Панель тут непростая. В ней используется новый набор материалов Samsung, а привычный поляризатор заменен технологией с фильтром прямо в структуре экрана. Это делает складную матрицу тоньше и живучее на сгибе, и как раз такие вещи объясняют, почему замены Samsung пока не нашлось. По площади панелей для iPhone Duo нужно примерно столько же, сколько ушло бы на 24 миллиона обычных смартфонов — объемы огромные.

Насколько дорого это обходится, хорошо видно по цифрам. За стандартную панель для привычного iPhone Apple отдает около 70 долларов, а за складной экран — примерно 250 долларов. Это больше чем втрое, и на один только дисплей приходится свыше 10 процентов итоговой розничной цены телефона. Отсюда во многом и вырастает ценник новинки. Хотите первыми узнавать про начинку новых устройств Apple и разборы поставщиков? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие вещи регулярно.

Что в iPhone Duo родом из Samsung

Теперь по пунктам, что именно в новом складном айфоне сделано руками конкурента. Список получился внушительный — это не одна деталь, а целый набор ключевых узлов.

  • Внутренний складной экран — главный дисплей на 7,6 дюйма, ради которого телефон и затевался. Именно гибкую OLED-панель Samsung умеет делать в нужном объеме и с нужной надежностью, поэтому здесь она безальтернативна.
  • Внешний дисплей — экран на 5,4 дюйма на обложке, которым пользуются, когда телефон сложен. Его тоже поставляет Samsung, и это ожидаемо: панели для айфонов Apple берет у корейцев уже много лет.
    • Внешний экран iPhone Duo, который производит Самсунг

    Внешний экран iPhone Duo, который производит Самсунг

  • Оперативная память — в iPhone Duo стоит 12 ГБ. Значительную часть модулей LPDDR5 поставляют Samsung и SK hynix. Мы отдельно расписали, сколько оперативной памяти в новинке и других моделях этого года.
  • Флеш-память — встроенная память для хранения данных тоже частично собрана на корейских чипах NAND. Тут Samsung делит поставки с SK hynix, но без корейских заводов дело не обходится.
  • Подложки для корпусов микросхем — те самые платы-основания, на которых крепятся чипы внутри телефона. Их выпуск — еще одна статья расходов, где Apple опирается на корейских партнеров.

Если смотреть на память детальнее, картина такая: из 12 ГБ оперативки на корейцев приходится около 70 процентов, примерно 37 у Samsung и 33 у SK hynix, а остаток закрывает американская Micron. По флеш-памяти доля корейских заводов держится в районе 45 процентов. То есть даже там, где у Apple формально есть выбор, значимый кусок все равно уходит Samsung и ее соседям по региону. Выходит, конкурент причастен чуть ли не к половине самого дорогого айфона в истории. Появились вопросы по начинке или хотите поделиться впечатлением о складном айфоне? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда живое обсуждение.

Во сколько складной айфон обходится Apple

Складной экран — самая дорогая деталь, но не единственная причина высокого ценника. По оценкам аналитиков, себестоимость комплектующих базового iPhone Duo подобралась к 950 долларам. Для сравнения, у iPhone 17 Pro Max этот показатель оценивали примерно в 410 долларов. То есть по одной только начинке новинка более чем вдвое дороже прошлогоднего флагмана.

iPhone Duo, собранные частично из деталей Samsung

iPhone Duo, собранные частично из деталей Samsung

Свою роль играет и подорожавшая память. Из-за дефицита на рынке цена модулей заметно поднялась за последний год, а в складном телефоне памяти много. В рознице iPhone Duo стартует с 1999 долларов, и теперь понятно, из чего складывается эта сумма: дорогой гибкий экран, недешевая память и целый пул поставщиков, часть из которых — прямые конкуренты Apple. К такому телефону быстро захочется чехол и аксессуары, а брать их по адекватной цене удобнее с распродаж. Хорошие варианты мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Стоит ли переживать из-за чужих деталей

Здесь важно не путать поставщика и владельца бренда. Да, физически многие узлы сделаны на заводах Samsung, но спроектированы они под требования Apple, и телефоном все равно управляют ее софт и процессор. На то, как устройство ощущается в руке и в работе, происхождение деталей влияет мало — о наших первых впечатлениях от iPhone Duo мы уже рассказывали отдельно.

Внешний экран iPhone Duo, сделанный Самсунг

Внешний экран iPhone Duo, сделанный Самсунг

Для Samsung, как ни странно, выход складного айфона тоже скорее плюс. Прямой конкурент зарабатывает на каждой проданной новинке, а сам сегмент раскладушек пока занимает лишь около 2 процентов рынка смартфонов. Если Apple своим приходом раскачает спрос на складные телефоны в целом, выиграют обе стороны — и Купертино с продаж, и Samsung как крупнейший игрок в этом формате.

Для покупателя вывод простой. Детали от конкурента — это не повод переживать за качество, а во многом гарантия того, что экран и память в вашем складном айфоне сделаны теми, кто умеет это лучше остальных. Куда важнее решить для себя другое: готовы ли вы платить за первое поколение складного iPhone премиальный ценник или разумнее дождаться вторую версию.

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