iPhone Duo уже подержали в руках: первые отзывы о раскладном айфоне

Apple наконец показала свой первый складной смартфон, и он получил имя iPhone Duo. Сразу после презентации новинку дали подержать в руках десяткам журналистов и блогеров, так что живые впечатления посыпались быстрее, чем можно было ожидать. Вопрос у всех был примерно один: видна ли на большом экране та самая складка, которая годами портит настроение владельцам складных Android. Прямо после анонса Apple ответила про складку экрана, но с одной важной оговоркой. Ниже собрал все, что уже успели рассказать те, кто держал Duo вживую, и отдельно разобрал оценку Маркуса Браунли.



Как складной iPhone выглядит вживую

Первое, что отмечают почти все, кто подержал новинку: вживую она смотрится даже эффектнее, чем на кадрах с презентации. Ощущение футуристичной, почти инженерной игрушки, к которой хочется прикасаться. Если пропустили сам анонс, мы подробно разобрали, что Apple показала на презентации, со всеми новинками разом. А тут сосредоточимся именно на складном смартфоне.

Внутренний экран у Duo диагональю 7,6 дюйма, внешний — 5,4 дюйма. Оба дисплея на 120 Гц, с пиковой яркостью около 3000 нит, так что на солнце проблем быть не должно. Внутренний экран прикрыт матовым нанотекстурным покрытием, и именно оно, судя по всему, делает главную работу по маскировке сгиба. В сложенном виде толщина около 11 мм, в раскрытом смартфон превращается в тонкую пластину примерно 5,2 мм. Весит аппарат заметно больше обычного айфона — 254 грамма, и это чувствуется в руке.

Отдельно хвалят шарнир. Он собран из сотни с лишним деталей, держит любой угол раскрытия и ощущается плотным, без люфта. Открыть и закрыть Duo одной рукой получается не у всех, а вот двумя — легко и с приятным механическим откликом. Но больше всего восторгов достается не железу, а мелочи в софте: когда вы разворачиваете смартфон, картинка плавно перетекает с внешнего экрана на внутренний через мягкое размытие. Эта анимация набрала миллионы просмотров в соцсетях, и даже пользователи Android признают, что именно такие детали и отличают продукты Apple.

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Что в итоге со складкой на экране

Самое интересное. С первым складным iPhone Duo вышла показательная история: Apple в своей маркетинговой формулировке аккуратно обошла прямой вопрос про сгиб. На странице устройства сказано про идеально гладкую поверхность с нанотекстурой, которая минимизирует видимость складки, но нигде не заявлено, что складки нет вовсе. И это честно, потому что физику пока никто не обманул.

На практике впечатления обзорщиков разделились. Одни в полном восторге и говорят, что при взгляде прямо на экран сгиб буквально не разглядеть: пальцем нащупать можно, а глазами — нет. Матовое покрытие рассеивает свет и прячет ту самую канавку, которая на глянцевых складных так бросается в глаза. Другие честно предупреждают: стоит наклонить аппарат под определенным углом или поймать боковой свет, и складка снова проявляется. То есть Apple ее не убрала, а грамотно замаскировала.

Если сравнивать с конкурентами, то у Duo есть небольшое преимущество перед актуальными складными Samsung и другими Android. Под дисплеем спрятана титановая пластина и пара слоев гибкого стекла, которые снижают натяжение в месте сгиба. Но есть и отрезвляющий момент. У свежих складных Android в первые дни складка тоже почти незаметна, а проявляется она сильнее уже после пары недель ежедневного использования. Так что настоящую проверку Duo пройдет не на презентационном столе, а через месяц-другой в кармане реальных владельцев.

Как новинку оценил Маркус Браунли

Отдельно стоит остановиться на видео Маркуса Браунли, одного из самых известных техноблогеров в мире. Общий вердикт у него теплый: складной iPhone получился по-настоящему живым и веселым устройством, из тех, что хочется вертеть в руках. По его словам, по качеству сборки, отделке и анимациям Duo уделывает складные Samsung, а сам сгиб на экране действительно почти не замечаешь. Приятно удивила и цена: несмотря на пугающие 1999 долларов, аппарат вышел даже дешевле, чем он ожидал. Раскрытый внутренний экран по ощущениям сопоставим с небольшим планшетом, будто держишь iPad mini.

Но без придирок не обошлось, и они по делу. Самая заметная, по мнению блогера, чисто визуальная: внешний экран с одной стороны скруглен, а с другой обрезан ровной прямой линией, и на функциональность это не влияет, но кое-кого такая асимметрия будет раздражать. Дальше про удобство: складной iPhone заметно менее дружелюбен к левшам, в док помещается всего четыре иконки, а фронтальная камера под экраном снимает откровенно посредственно. Итоговая мысль звучит так: аппарат не идеальный, но плюсов у него куда больше, и это отличный вариант для тех, кто давно засматривался на складные смартфоны, но не хотел уходить с айфона.

Хорошо ложатся сюда и впечатления рядовых пользователей из соцсетей. Мнения раскололись примерно поровну, и упирается все в один старый вопрос: а нужен ли вообще телефон, который складывается. Сторонники в восторге и радуются, что у складного наконец появились внятные сценарии, а не просто чуть больший экран для видео. Многим зашел док в стиле CarPlay, который появляется на сложенном аппарате. Скептики же по привычке крутят пальцем у виска и называют формат бесполезным. Истина, как обычно, где-то посередине, и покажет ее только реальная эксплуатация.

А пока присматриваетесь к складному айфону, самое время подобрать к нему аксессуары. Годные варианты с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно попадается что-то стоящее по адекватной цене. Складной iPhone Duo получился не идеальным, но точно самым интересным айфоном за последние годы, и главную проверку он пройдет уже в руках первых владельцев.

Сколько стоит и когда ждать в России

Теперь про деньги и сроки. В США iPhone Duo стартует с отметки 1999 долларов за версию на 256 ГБ, а на максималке с 2 ТБ памяти ценник добирается до 3199 долларов. Подробнее о том, сколько стоит iPhone Duo в России, мы разобрали отдельно, но уже понятно, что дешевым удовольствие не будет. Предзаказ за рубежом открывается 16 октября, официальный старт продаж назначен на 23 октября.

Есть нюанс, который важен именно нашему читателю. Duo сделали чисто под eSIM по всему миру, без лотка для физической симки. Сделано это ради батареи: место под лоток отдали аккумулятору, и автономность у складного получилась приличная для этого класса.

Ну а привозить новинку к нам, как обычно, будут через параллельный или серый импорт. Первые партии традиционно улетают дорого, в рублях ценник в первые недели будет кусаться особенно сильно, а к зиме цены на маркетплейсах обычно оседают до более вменяемого уровня. Совет прежний: если не горит похвастаться складным айфоном раньше всех, спешить в первые дни смысла мало.

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