12 неожиданных фактов об iPhone Duo, которые вы могли пропустить

Apple наконец показала свой первый складной айфон, и вокруг него уже гора вопросов. Крупные фишки понятны сразу: два экрана, шарнир, солидные камеры и хорошая автономность. Но самое интересное прячется в мелочах, о которых на сцене почти не говорили, а всплыли они уже на сайте Apple и в характеристиках. Мы собрали неочевидные детали, которые легко пропустить за красивыми рендерами. Кстати, мы уже разобрали первые отзывы про iPhone Duo, и там есть чему удивиться, так что после этой подборки загляните и туда.



Камеры, которых у iPhone еще не было

Начнем с самого любопытного. Внутренний экран прячет фронтальную камеру под дисплеем, и для айфона это дебют. Никакого выреза и никакой «таблетки» на складном экране больше нет, картинка идет от края до края. Если вы пропустили сам анонс, мы подробно разобрали, что Apple показала на презентации, вместе со всеми новинками разом.

Дальше начинается интересная асимметрия. Селфи-камер тут по сути две, и они совсем разные по возможностям. Та, что спрятана под внутренним экраном, снимает заметно скромнее камеры Center Stage на внешнем дисплее. Вывод простой: для качественных селфи и видеозвонков разумнее раскрыть аппарат и снимать на внешнюю камеру, а подэкранную оставить для случаев, когда так удобнее.

Основная камера тоже приготовила пару сюрпризов. Модуль на 48 Мп Dual Fusion внешне выглядит так же, как основная камера iPhone 17, но точную версию сенсора мы узнаем только после разборки. При этом у iPhone Duo нет переменной диафрагмы, которая есть у iPhone 18 Pro, так что по гибкости съемки старший Pro пока впереди. Зато Duo достались фирменные программные фишки: Smart Take, Kid Cue и Duo Preview, заточенные под форм-фактор с двумя экранами.

А вот с профессиональным видео скромнее. Несмотря на пару камер, Duo не умеет снимать пространственные фото для Vision Pro. Из списка выпали ProRAW, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock и Apple Reference Image. Для большинства это неважно, но фотографы и видеографы разницу с линейкой Pro почувствуют сразу. Хотите узнать про камеры iPhone еще больше и не пропускать разборы новинок? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все самое интересное из мира техники.

Ни Face ID, ни кнопки Действия

Идем к управлению, и тут Apple удивляет сразу двумя решениями. Впервые за несколько лет в айфоне нет Face ID. Разблокировка вернулась к сканеру Touch ID, встроенному в кнопку питания, как это уже сделано в паре моделей iPad. Для складного корпуса это логично: разместить блок Face ID на тонкой рамке трудно, а датчик в кнопке решает вопрос без лишних компромиссов.

Второй сюрприз касается боковых клавиш. Привычной кнопки Действия, которая появилась пару лет назад, у iPhone Duo нет. Зато на месте Контроллер камеры, так что быстрый доступ к съемке никуда не делся. Приятная мелочь для тех, кто много снимает на ходу.

Есть и еще одна деталь в духе iPad. Кнопки громкости здесь умные и подстраиваются под ориентацию корпуса. То есть в зависимости от того, как вы держите раскрытый аппарат, они сами определяют, где верх и где низ, и прибавляют или убавляют звук правильно. Мелочь, но именно из таких мелочей и складывается ощущение, что перед вами не совсем обычный айфон. Запутались в кнопках и новых фишках или что-то не работает как надо? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут разобраться.

Экран без глянца, вес как у Pro Max

Теперь про дисплеи, и первый нюанс неожиданный. Внутренний экран идет только с нанотекстурным покрытием, глянцевый вариант выбрать нельзя. Это отличает его от iPad и Mac, где выбор есть. Внешний дисплей, наоборот, глянцевый, и камера там не спрятана под экран. А если вас волнует главный страх всех складных смартфонов, мы отдельно разобрали, видно ли складку на экране, и что об этом ответила сама Apple.

Приятно удивляет защита. iPhone Duo получил пыле- и влагозащиту по стандарту IP68, а это редкость для складных смартфонов на рынке. Обычно производители на шарнирном корпусе экономят именно на защите от воды и пыли, так что тут Apple выделяется на общем фоне.

С габаритами тоже вышло любопытно. В разложенном виде толщина составляет 5,2 мм, а не 4,5 мм, как гуляло в слухах. В сложенном состоянии это уже 11,3 мм. Для сравнения, iPhone Air имеет 5,64 мм, то есть раскрытый Duo даже тоньше самого тонкого айфона. Весит новинка 254 грамма, это практически как у iPhone 18 Pro Max с его 250 граммами. Складной корпус, а по массе почти как обычный флагман, что для такого форм-фактора совсем неплохо.

Только eSIM, спутник и быстрая зарядка

Связь у iPhone Duo устроена радикально. Никакого лотка для симки, поддерживается только eSIM, и так во всем мире, включая Китай, где физические симкарты по-прежнему любят. Ради продажи eSIM-версии в Китае Apple пришлось отдельно согласовывать сертификацию с местными властями, и это одна из причин сдвига старта продаж. Заодно есть спутниковая связь для сообщений и экстренных вызовов, а бесплатный доступ к ней Apple продлила для всех айфонов еще на год.

С аксессуарами не все гладко. Магниты MagSafe внутри есть, но фирменные кошельки Wallet на MagSafe не поддерживаются, они просто налезают на камеру. А вот с зарядкой полный порядок. iPhone Duo умеет заряжаться до 50 процентов за 20 минут, если взять адаптер на 60 Вт с динамической мощностью. Речь про Apple 40W Dynamic Power Adapter с пиком до 60 Вт.

Кстати, под быструю зарядку нужен подходящий адаптер, а еще пригодятся чехол и другие мелочи. Годные варианты с AliExpress мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там часто попадается что-то стоящее по адекватной цене.

И последняя приятная деталь этого блока. В отличие от iPhone Air, у более тонкого складного Duo порт USB-C 3 умеет в DisplayPort, то есть картинку можно выводить на внешний экран напрямую. Возможно, эта же функция достанется будущему iPhone Air 2, но пока это только предположение.

Когда выйдет и почему так поздно

Со сроками у Duo своя история, и она заметно отличается от обычных айфонов. Из коробки устройство работает на iOS 27.1, релиз которой ожидается к 22 октября. Правда, часть функций подъедет позже, отдельными обновлениями системы. Так же и с поддержкой Apple Pencil: сначала заработает только простой Pencil на USB-C, а Apple Pencil Pro пока за бортом. Если же вас в первую очередь волнует ценник, мы отдельно посчитали, сколько стоит iPhone Duo в России, вместе с новыми Pro.

Теперь про даты. Предзаказ на iPhone Duo открывается 16 октября, а на руки покупатели получат его неделей позже, 23 октября. Это заметно позже старта обычных 18 Pro, и задержка объясняется сразу тремя причинами. Первая чисто производственная: складной корпус сложнее в изготовлении, и Apple нужно время, чтобы наделать достаточный запас к старту. Вторая связана с разработчиками, им дали время адаптировать приложения под непривычный форм-фактор с двумя экранами. Третья, то самое согласование eSIM-версии с китайскими регуляторами, ведь рынок Китая Apple считает для этого устройства одним из ключевых.

Если собрать все вместе, iPhone Duo выходит устройством из мелочей, а не только из громких фишек. Где-то Apple добавила то, чего в айфонах еще не было, вроде камеры под экраном и защиты IP68. А где-то, наоборот, убрала привычное, будь то Face ID, кнопка Действия или лоток для симки. Именно эти детали и определяют, подойдет ли вам первый складной айфон, так что перед покупкой присмотритесь к ним внимательнее, чем к красивым рендерам.