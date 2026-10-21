Apple показала, как выглядят ее приложения на iPhone Duo. Это почти iPad

До старта продаж iPhone Duo осталось два дня, а самое интересное Apple до сих пор держала при себе. Железо и цены давно разобрали, а вот как на огромном раскрытом экране поведут себя привычные программы, оставалось загадкой. Теперь Apple сама показала их на скриншотах, причем без всякой презентации. Часть интерфейса переехала туда, где его на айфоне никто не ждал, а одна привычная деталь на внутреннем экране почти исчезла. Ниже разберем, что поменялось в стандартных приложениях, зачем Apple так сделала и чего на картинках пока не видно. А если вы уже думаете о покупке, мы недавно пытались заказать iPhone Duo в России.



Половина приложений теперь выглядит как iPad

Скриншоты нашлись в карточках стандартных приложений Apple в App Store, первым на них обратил внимание пользователь X под ником Alireza. Мы уже рассказывали, какие функции iOS 27 сделали специально для Duo, но тогда речь шла о системе в целом. Сейчас впервые видно, как выглядят конкретные программы на 7,6-дюймовом внутреннем экране.

И вот тут сразу узнается iPad. Многие приложения в горизонтальном положении получили боковую панель слева, как на планшете. Нагляднее всего это в Контактах: слева идет список имен, а справа открыта карточка человека, которую можно сразу редактировать.

Отдельно переделали Siri. Слева теперь висят плитки с прошлыми разговорами, а справа открыт текущий диалог целиком. Выглядит как обычный чат-бот на компьютере, и на большом экране это логично.

В разговор можно подкинуть фото, файл или снимок с камеры, меню для этого всплывает прямо над строкой ввода. В примере Apple Siri по просьбе собирает заметку со списком вещей для забега на 5 км.

В Здоровье боковая панель тоже на месте. Слева список категорий, справа сводка, где крупно выведена оценка сна и графики за ночь.

Некоторые окна открываются поверх боковой панели, как карточки на iPad. Так выглядит запись настроения: зеленое окно занимает почти всю ширину, а список категорий выглядывает сбоку.

В Часах в боковую панель переехали таймеры. Можно запустить сразу несколько и переключаться между ними, а справа крупно идет обратный отсчет выбранного.

Мировое время на широком экране превратилось в карту с городами, а циферблаты выстроились внизу в ряд. На обычном айфоне это просто список.

Календарь от большого экрана, кажется, выиграл больше всех. В горизонтальном положении он показывает неделю целиком, с событиями по часам, как на iPad или Mac.

Если присмотреться, на большинстве этих скриншотов справа стоит узкая колонка с кнопками. Она тут не случайно, и о ней стоит сказать отдельно.

Кнопки навигации уехали на правый край

Самое непривычное на скриншотах — панель навигации. На всех айфонах она живет внизу экрана, а на Duo стоит вертикально справа, причем и на внешнем экране, и на раскрытом внутреннем. Вниз она возвращается, только если держать раскрытый смартфон вертикально, как iPad в портретной ориентации.

Apple объясняет это просто. Вертикальное положение компания советует для приложений, где много набирают текст, и для чтения сайтов в Safari. В остальных случаях кнопки справа оказываются ровно под большим пальцем, когда держишь смартфон двумя руками. Еще одна деталь: панель навигации можно спрятать одним касанием, если она мешает смотреть контент.

Хорошо это видно в Просмотре. Документ занимает почти весь экран, инструменты разметки висят палитрой внизу, кнопки идут столбиком справа, а слева остаются миниатюры страниц PDF.

С фотографиями то же самое. Палитра с кистями внизу, кнопки сбоку, и сам снимок почти ничем не перекрыт.

А вот в вертикальном положении все возвращается на привычные места. В приложении Apple TV панель вкладок снова стоит внизу, сверху крупная афиша, ниже ряды с сериалами.

Отдельно Apple подчеркивает, что кнопки не прыгают по экрану при открытии и закрытии смартфона. Сложили Duo, разложили — нужная кнопка там же, где и была. Проще всего убедиться в этом на Файлах: на внешнем экране кнопки идут столбиком справа.

Раскрыли смартфон, и столбик остался на том же месте, только папок теперь помещается в разы больше. Меню, которые всплывают по долгому нажатию, на большом экране не раздувают, поэтому места они занимают даже меньше, чем на обычных айфонах.

Калькулятор Apple тоже показала на обоих экранах. На внешнем это привычный инженерный калькулятор айфона, только вытянутый по высоте.

На внутреннем все кнопки помещаются в один экран, а сверху работает конвертер: на скриншоте Apple 799 долларов переводятся в евро.

Ни на одном скриншоте интерфейс не выглядит растянутой копией маленького айфона. Видно, что его собирали под складной экран отдельно, а не просто увеличили масштаб.

Dynamic Island на большом экране почти не видно

Главный сюрприз прячется на рабочем столе. На внутреннем экране нет постоянного Dynamic Island, к которому все привыкли с iPhone 14 Pro. Объяснение простое: Face ID в Duo нет, а фронтальная камера спрятана под экраном, поэтому вырез просто не нужен. Похоже, островок с самого начала был не дизайнерской идеей, а способом спрятать датчики, и как только датчики ушли, исчез и он.

Совсем островок при этом не пропал. Когда приходит уведомление или работает Live Activity (например, таймер или доставка), Dynamic Island выезжает сбоку экрана и снова прячется. На внешнем дисплее все иначе: там островок маленький, вертикальный, и в него встроен вырез камеры.

Сам рабочий стол внутреннего экрана тоже перестроили. Слева висит раздел «Сегодня» с виджетами, справа сетка иконок. Строка состояния переехала в правый верхний угол, а кнопки фонарика и камеры на экране блокировки — в правый нижний. Для первой версии складного интерфейса выглядит на удивление собранно. Первые обзоры и живые фото Duo появятся уже в среду, и чтобы не искать их по всему интернету, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Duo можно поставить палаткой и держать как книгу

Apple заодно показала, в каких положениях вообще задуман смартфон. Вариантов набралось пять, и не все из них очевидны:

полностью раскрытый, как маленький планшет;

закрытый, как обычный айфон с 5,4-дюймовым экраном;

полураскрытый «ноутбуком» на столе, например для видео;

«палаткой» на ребре, когда виден внешний экран;

приоткрытый и в руках, как книга.

Режим ноутбука выглядит самым полезным. Поставили Duo на стол, верхняя половина показывает видео или собеседника в FaceTime, и держать ничего не нужно. «Палатка» пригодится, чтобы смотреть ролик на внешнем экране, например на кухне. Под такой сценарий многим захочется подставку или чехол с упором, и подобные вещи для смартфонов регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

С книжным хватом вопросов больше всего. Apple показала само положение, но не объяснила, как в нем ведут себя приложения. Ответ дадут первые обзоры, которые ждут в среду, за два дня до начала продаж.

Самого полезного на скриншотах как раз нет

На картинках нет двух вещей, ради которых большой экран обычно и покупают. Это два приложения рядом и несколько окон одной программы, например два окна Safari. Обе функции в Duo есть, просто Apple не стала показывать их в карточках App Store. Кстати, на форумах одним из самых популярных стал комментарий о том, что Safari на Duo нужно еще сильно дорабатывать.

С приложениями сторонних разработчиков картина пока неясная. Apple начала принимать программы, оптимизированные под Duo, еще 5 октября. Для этого их нужно собрать в Xcode 27.1, и тогда в App Store у приложения появится специальный значок. Все, что не пересобрали, на внутреннем экране будет показываться с черными полями по краям. А с апреля 2027 года скриншоты для Duo станут обязательными для всех новых приложений.

Так что в пятницу владельцы Duo получат аккуратные программы Apple и, скорее всего, пестрый набор всего остального. Банкам, мессенджерам и прочим программам, которые в России и так ставят в обход App Store, адаптация под складной экран, мягко говоря, не в приоритете. Если вы уже решаете, стоит ли брать Duo ради большого экрана, и не уверены насчет конкретных приложений, спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут, кто уже обновился.

Если коротко, Apple не стала изобретать новый интерфейс, а взяла готовые наработки с iPad и аккуратно уложила их в смартфон. Для первого складного айфона это разумный ход. Остается посмотреть, как все это поведет себя в руках, а не на красивых картинках из App Store.