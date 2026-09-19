6 функций iOS 27, которые Apple сделала специально для iPhone Duo

Складной айфон вышел не просто как обычный аппарат с шарниром посередине. Apple переписала для него интерфейс так основательно, что знакомая iOS местами перестает быть собой: статус-бар уехал туда, где его не ждали, так же как и Dock с четырьмя избранными приложениями. Ниже разберем, что именно сдвинулось со своих привычных мест, зачем половину элементов управления сгребли вправо и стоит ли к этому вообще привыкать. Забегая вперед скажу, помимо своей iOS у iPhone Duo есть и другие очень интересные особенности, так что скучно точно не будет.



Apple собрала складному айфону отдельную iOS

Когда Apple показала iPhone Duo, стало ясно: это не тот случай, когда старую систему просто растянули на экран побольше. Компания фактически собрала для складного айфона отдельную версию iOS 27 — со своим доком, своим статус-баром и своими порядками. Интерфейс здесь перестраивается на лету: сложили аппарат — одна раскладка, разложили — другая, повернули на бок — третья. Система следит за тем, как вы держите телефон, и подстраивается под текущее положение.

Логика простая. У обычного айфона все ключевое живет сверху и снизу, потому что экран узкий и высокий. У Duo в сложенном виде экран почти квадратный, а в разложенном прямоугольный. Поэтому Apple разложила элементы иначе, а заодно переучила и системные приложения вроде почты, календаря и Safari. Даже сторонние программы вроде Zoom и Slack уже готовят к новой геометрии, чтобы они не выглядели растянутой версией телефонного приложения. Хотите первыми узнавать про такие подробности о складном айфоне? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую свежую деталь по горячим следам.

Что и куда переехало в интерфейсе

Теперь по делу. Вот полный список того, что в интерфейсе iPhone Duo стоит совсем не там, где вы привыкли за годы жизни с обычным айфоном:

Статус-бар уехал вбок. Время, дата и прочие индикаторы больше не тянутся полосой поверху. На складном экране они прижаты к боковой грани, чтобы не отъедать верхнюю часть контента.

Заряд и сеть слепили в один кружок. Раньше это были отдельные значки в ряд. Теперь Wi-Fi, сигнал сотовой сети и батарея собраны в единый круглый индикатор в углу экрана — компактно и без лишней мишуры по всей ширине.

Док переехал к правому краю. Панель с приложениями больше не лежит внизу. Она встала вертикально у правой грани, чтобы до нее дотягивался большой палец, пока вы держите раскрытый аппарат в руке.

Кнопки поиска и камеры на локскрине встали друг над другом. На экране блокировки эта парочка перебралась вправо и выстроилась по вертикали, а не разъехалась по нижним углам, как на привычном айфоне.

Поиск сполз в нижний угол. Строка Spotlight больше не выскакивает по центру экрана. Она ждет вас внизу сбоку, поближе к пальцу, а не по центру, куда еще надо тянуться.

Два приложения на одном экране. Сюда же завезли полноценный Split View: можно держать открытыми две программы разом или два окна Safari бок о бок. Для айфона это абсолютно новая история, раньше такое умели только айпады.

Заметили закономерность? Почти все уползло вправо и вниз, к живому большому пальцу. Это не каприз дизайнеров и не попытка удивить публику на презентации, а прямое следствие того, что аппарат в раскрытом виде стал широким и высоким одновременно. Не разберетесь с новой раскладкой или что-то будет глючить и вести себя странно? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разложить все по полочкам.

Зачем половину экрана сдвинули вправо

Может показаться, что Apple просто перетасовала иконки ради красивой картинки на сцене. Но за этим переездом стоит вполне земной расчет — удобство одной руки. Именно ради него все и затевалось.

Раскрытый Duo широкий, и если оставить управление по центру и сверху, дотянуться до него большим пальцем попросту не выйдет: рука не резиновая, а держат телефон чаще всего с одного края. Мы даже сравнили размеры iPhone Duo с другими айфонами. Поэтому все, что вы трогаете постоянно — док, поиск, кнопки на локскрине — собрали в правой зоне, куда палец достает без акробатики и перехватов. По сути Apple повторила прием складных смартфонов на Android, только причесала его под свою фирменную логику и довела до ума.

Отдельная история — индикаторы в кружке и статус-бар сбоку. На почти квадратном экране классическая верхняя полоса выглядела бы как случайно забытый элемент из старой системы. Круглый индикатор в углу занимает меньше места и не мешает контенту растекаться по всей площади дисплея. А динамический остров на внешнем экране теперь вытянут вертикально, а не горизонтально, и тоже съедает заметно меньше пространства. Кстати, если приглядываете аксессуары к новинке и не хотите переплачивать, свежие скидки на них мы регулярно вылавливаем в канале «Сундук Али-Бабы».

Привыкать или пугаться

Главный вопрос, который тут напрашивается: не превратится ли привычный айфон в головоломку с новыми правилами? На практике — вряд ли. Все элементы остались на месте по смыслу, они просто переехали в новые координаты. Пара дней активного использования, и рука сама начнет тянуться вправо, а не вниз, на автомате.

Есть, правда, и ложка дегтя. Левшам вся эта правосторонняя логика поначалу покажется чистым издевательством: интерфейс заточен под правую руку, и переучиваться придется именно им. Apple обещает гибкость раскладки, но насколько она реально выручит левшей, станет понятно уже на живых устройствах в руках, а не на слайдах.

Стоит ли из-за одного интерфейса бежать за складным айфоном — вопрос отдельный, ведь ценник у Duo кусается вполне ощутимо. Но как эксперимент это по-настоящему любопытно: впервые за много лет iOS реально перекроили, а не просто добавили пару свежих настроек и обоев. И если Apple не свернет с этой дорожки, что-то из наработок Duo рано или поздно доедет и до обычных айфонов, которыми пользуется большинство. Так что складной айфон — это не просто телефон с шарниром посередине корпуса. Это первый айфон, ради которого систему переписали по-настоящему, а не для галочки.