6 функций iOS 27, которые Apple сделала специально для iPhone Duo

Кирилл Пироженко

Складной айфон вышел не просто как обычный аппарат с шарниром посередине. Apple переписала для него интерфейс так основательно, что знакомая iOS местами перестает быть собой: статус-бар уехал туда, где его не ждали, так же как и Dock с четырьмя избранными приложениями. Ниже разберем, что именно сдвинулось со своих привычных мест, зачем половину элементов управления сгребли вправо и стоит ли к этому вообще привыкать. Забегая вперед скажу, помимо своей iOS у iPhone Duo есть и другие очень интересные особенности, так что скучно точно не будет.

Специальная версия iOS 27 для iPhone Duo

Специальная версия iOS 27 для iPhone Duo

Apple собрала складному айфону отдельную iOS

Когда Apple показала iPhone Duo, стало ясно: это не тот случай, когда старую систему просто растянули на экран побольше. Компания фактически собрала для складного айфона отдельную версию iOS 27 — со своим доком, своим статус-баром и своими порядками. Интерфейс здесь перестраивается на лету: сложили аппарат — одна раскладка, разложили — другая, повернули на бок — третья. Система следит за тем, как вы держите телефон, и подстраивается под текущее положение.

iPhone Duo в раскрытом состоянии в формате планшета

iPhone Duo в раскрытом состоянии в формате планшета

Логика простая. У обычного айфона все ключевое живет сверху и снизу, потому что экран узкий и высокий. У Duo в сложенном виде экран почти квадратный, а в разложенном прямоугольный. Поэтому Apple разложила элементы иначе, а заодно переучила и системные приложения вроде почты, календаря и Safari. Даже сторонние программы вроде Zoom и Slack уже готовят к новой геометрии, чтобы они не выглядели растянутой версией телефонного приложения. Хотите первыми узнавать про такие подробности о складном айфоне? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую свежую деталь по горячим следам.

Что и куда переехало в интерфейсе

Теперь по делу. Вот полный список того, что в интерфейсе iPhone Duo стоит совсем не там, где вы привыкли за годы жизни с обычным айфоном:

  • Статус-бар уехал вбок. Время, дата и прочие индикаторы больше не тянутся полосой поверху. На складном экране они прижаты к боковой грани, чтобы не отъедать верхнюю часть контента.
    • Статус-бар, док и кнопка поиска в правой стороне экрана

    Статус-бар, док и кнопка поиска в правой стороне экрана

  • Заряд и сеть слепили в один кружок. Раньше это были отдельные значки в ряд. Теперь Wi-Fi, сигнал сотовой сети и батарея собраны в единый круглый индикатор в углу экрана — компактно и без лишней мишуры по всей ширине.
  • Док переехал к правому краю. Панель с приложениями больше не лежит внизу. Она встала вертикально у правой грани, чтобы до нее дотягивался большой палец, пока вы держите раскрытый аппарат в руке.
  • Кнопки поиска и камеры на локскрине встали друг над другом. На экране блокировки эта парочка перебралась вправо и выстроилась по вертикали, а не разъехалась по нижним углам, как на привычном айфоне.
    • Кнопки включения камеры и поиска на экране блокировки

    Кнопки включения камеры и поиска на экране блокировки

  • Поиск сполз в нижний угол. Строка Spotlight больше не выскакивает по центру экрана. Она ждет вас внизу сбоку, поближе к пальцу, а не по центру, куда еще надо тянуться.
    • Два приложения на одном экране iPhone Duo

    Два приложения на одном экране iPhone Duo

  • Два приложения на одном экране. Сюда же завезли полноценный Split View: можно держать открытыми две программы разом или два окна Safari бок о бок. Для айфона это абсолютно новая история, раньше такое умели только айпады.

Заметили закономерность? Почти все уползло вправо и вниз, к живому большому пальцу. Это не каприз дизайнеров и не попытка удивить публику на презентации, а прямое следствие того, что аппарат в раскрытом виде стал широким и высоким одновременно. Не разберетесь с новой раскладкой или что-то будет глючить и вести себя странно? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разложить все по полочкам.

Зачем половину экрана сдвинули вправо

Может показаться, что Apple просто перетасовала иконки ради красивой картинки на сцене. Но за этим переездом стоит вполне земной расчет — удобство одной руки. Именно ради него все и затевалось.

Раскрытый Duo широкий, и если оставить управление по центру и сверху, дотянуться до него большим пальцем попросту не выйдет: рука не резиновая, а держат телефон чаще всего с одного края. Мы даже сравнили размеры iPhone Duo с другими айфонами. Поэтому все, что вы трогаете постоянно — док, поиск, кнопки на локскрине — собрали в правой зоне, куда палец достает без акробатики и перехватов. По сути Apple повторила прием складных смартфонов на Android, только причесала его под свою фирменную логику и довела до ума.

Раскрытый iPhone Duo

Раскрытый iPhone Duo

Отдельная история — индикаторы в кружке и статус-бар сбоку. На почти квадратном экране классическая верхняя полоса выглядела бы как случайно забытый элемент из старой системы. Круглый индикатор в углу занимает меньше места и не мешает контенту растекаться по всей площади дисплея. А динамический остров на внешнем экране теперь вытянут вертикально, а не горизонтально, и тоже съедает заметно меньше пространства. Кстати, если приглядываете аксессуары к новинке и не хотите переплачивать, свежие скидки на них мы регулярно вылавливаем в канале «Сундук Али-Бабы».

Привыкать или пугаться

Главный вопрос, который тут напрашивается: не превратится ли привычный айфон в головоломку с новыми правилами? На практике — вряд ли. Все элементы остались на месте по смыслу, они просто переехали в новые координаты. Пара дней активного использования, и рука сама начнет тянуться вправо, а не вниз, на автомате.

Два приложения в iPhone Duo на одном экране

Два приложения в iPhone Duo на одном экране

Есть, правда, и ложка дегтя. Левшам вся эта правосторонняя логика поначалу покажется чистым издевательством: интерфейс заточен под правую руку, и переучиваться придется именно им. Apple обещает гибкость раскладки, но насколько она реально выручит левшей, станет понятно уже на живых устройствах в руках, а не на слайдах.

Стоит ли из-за одного интерфейса бежать за складным айфоном — вопрос отдельный, ведь ценник у Duo кусается вполне ощутимо. Но как эксперимент это по-настоящему любопытно: впервые за много лет iOS реально перекроили, а не просто добавили пару свежих настроек и обоев. И если Apple не свернет с этой дорожки, что-то из наработок Duo рано или поздно доедет и до обычных айфонов, которыми пользуется большинство. Так что складной айфон — это не просто телефон с шарниром посередине корпуса. Это первый айфон, ради которого систему переписали по-настоящему, а не для галочки.

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