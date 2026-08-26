Чем Айфон 20 будет похож на Android-смартфоны: что показали утечки

Apple готовит юбилейный Айфон к 2027 году, и первые рендеры уже разошлись по сети. Судя по утечке, компанию ждёт смелый редизайн: изогнутое по краям стекло, горизонтальный блок камер и вырез под селфи, который мы давно привыкли видеть у Android-смартфонов. О том, как может выглядеть iPhone 20, мы рассказывали ранее, а теперь к текстовым прогнозам добавились и первые картинки.



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Каким показали Айфон 20 на рендерах

Изображения опубликовал известный инсайдер Yogesh Brar, показав будущий смартфон сразу с нескольких ракурсов, включая боковые грани. На рендерах Айфон получил экран, изогнутый по всем четырём краям, и такое же гнутое стекло на задней крышке. Две основные камеры сзади разместили горизонтально, а не вертикально, как на нынешнем iPhone 17. Габариты и точную диагональ по утечке не назвать, но общий силуэт получился заметно более обтекаемым, чем у актуальной линейки.

Для Apple это ощутимый отход от привычки: последние поколения делают ставку на плоские рёбра и ровные грани. Курс на округлые формы, впрочем, наметился давно. Ещё раньше в сеть сливали дизайн полностью стеклянного Айфона почти за год до вероятной презентации, так что новые рендеры выглядят логичным продолжением той истории.

Вырез под селфи вместо Dynamic Island

Больше всего вопросов вызывает фронтальная камера. По рендерам Apple может отказаться от «Динамического острова», той самой вытянутой области вокруг селфи-камеры, и вернуться к обычному круглому вырезу прямо в экране. Для Айфона это революция, а вот для Android обыденность: производители смартфонов на этой системе используют такой вырез уже много лет.

Десяток Android-аппаратов, которые не стыдно взять вместо Айфона, мы недавно собирали, и «дырка» под фронталку там давно считается нормой. Если Apple всё же решится на такой вырез, получится любопытный разворот: обычно именно Android подсматривает удачные решения у Айфона, а не наоборот.

Правда, куда компания при таком раскладе спрячет датчики Face ID, по картинкам понять невозможно. В идеале Apple наверняка хотела бы убрать камеру вовсе под экран, но зрелой технологии для этого пока нет ни у кого на рынке. Учитывая, сколько сил вложено в «Динамический остров» со времён iPhone 14 Pro, полный отказ от него стал бы по-настоящему неожиданным шагом.

Почему к рендерам стоит относиться осторожно

Верить утечке на сто процентов точно не стоит. С изображений куда-то пропала кнопка Camera Control, отвечающая за быстрое управление камерой, зато слева появилась непонятная клавиша. При этом ни качельки громкости, ни кнопки действия на своих местах не видно, а это уже серьёзные нестыковки для готового дизайна.

Здесь полезно вспомнить, что ранее вообще ходил слух про iPhone 20 совсем без физических кнопок. Не исключено, что авторы рендеров просто смешали в кучу разные предположения. Судя по всему, изображения могли сгенерировать нейросетью по короткому описанию от источников в цепочке поставок, так что перед нами скорее вольная фантазия на тему, чем финальный облик смартфона. Подтвердить подлинность картинок мы не можем, поэтому относимся к ним как к одному из ранних вбросов.

Apple может пропустить iPhone 19 и прыгнуть к Айфону 20

Ещё одна любопытная деталь из отчётов: к юбилею Apple способна перескочить через iPhone 19 и сразу выпустить iPhone 20. Для компании это не в новинку. В 2017 году она уже отметила десятилетие смартфона моделью iPhone X, показав её рядом с iPhone 8 и 8 Plus. Скачок через номер поколения помог бы подчеркнуть значимость релиза и отделить юбилейную модель от рядовых обновлений. Официально в Apple эти планы, само собой, не комментируют, так что пока всё остаётся на уровне разговоров аналитиков и инсайдеров.

Что покажут раньше: iPhone 18 и складной iPhone Ultra

Юбилейная модель это всё же разговор про 2027 год. А ближайшее внимание Apple приковано к осенней презентации уже в следующем месяце: там ждут новую линейку iPhone 18 и первый складной Айфон, который называют iPhone Ultra. У этой новинки хватает своих компромиссов, и пяти привычных функций в iPhone Ultra попросту не будет.

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Складной аппарат и без того обещает стать самой обсуждаемой премьерой осени, а слухи про юбилейную модель пока служат приятным десертом на будущее. До революции с гнутым стеклом и «андроидным» вырезом ещё нужно дожить, а пока Apple занята куда более приземлёнными релизами.