Так выглядит iPhone 20 из 2027 года. И Apple придумала хитрость для его экрана

Apple умеет держать интригу. Сначала техномир облетела новость об отмене стеклянного iPhone, а через пару недель инсайдеры снова принялись раскидываться подробностями его дизайна. Получается, нас качнули: проект жив, и издание Bloomberg лично опровергло слухи о его закрытии. Разбираемся, каким выйдет юбилейный Айфон и почему его корпус собирают почти целиком из стекла.



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Apple не отменила стеклянный iPhone

По словам источников, работа над масштабным редизайном линейки iPhone Pro идёт полным ходом. Обновление приурочат к 20-летию первого Айфона, а значит ждать его стоит в 2027 году. Слухи о заморозке проекта не подтвердились: компания лишь меняла подход к конструкции, но саму идею не бросала.

Любопытно, что почву под такой корпус Apple готовит заранее. Свежий визуальный стиль системы будто специально придуман под стекло, которое играет со светом. Так что редизайн напрашивается сам собой.

Оговоримся сразу: официального анонса нет, всё это утечки. Но источник авторитетный, а детали от разных инсайдеров складываются в цельную картину. За последний год проект то хоронили, то воскрешали, так что финальный облик ещё может измениться.

Изогнутое стекло на всех гранях

Главное о конструкции. Модели 2027 года под кодовыми именами V73 и V74 получат стеклянные панели спереди и сзади. Стекло плавно загибается к боковым граням, а между двумя панелями остаётся тонкая металлическая рамка.

Есть и приятный оптический бонус. По данным из цепочки поставок, четыре изогнутые поверхности вместе с преломлением света создают эффект визуально бесконечного дисплея, у которого будто нет границ. Похожий трюк Apple уже обкатала в оформлении экрана Apple Watch в 2021 году, только здесь его собираются усложнить. Тогда получилось неплохо: часы реально казались крупнее, чем были на самом деле.

У изогнутых краёв есть и практический смысл. Картинка перестаёт искажаться по бокам, свайпы от края экрана становятся естественнее, а сам корпус приятнее ложится в руку. Отличие от нынешних Айфонов в том, что стекло теперь уходит и на боковые грани, а широкий металлический ободок по бокам ужимается до тонкой полоски. Насколько это смелый шаг, хорошо видно в отдельном разборе про самый смелый редизайн со времён iPhone X.

Почему Apple передумала делать корпус полностью из стекла

А вот тут интереснее всего. Изначально в Apple замахнулись на куда более радикальный вариант, полностью стеклянную конструкцию без металла вообще. От затеи пришлось отказаться, и причина сугубо производственная. Соединять стеклянные элементы на массовом конвейере оказалось слишком сложно: на прототипе такое собрать реально, а вот миллионными тиражами уже нет.

ЧТО ДУМАЕШЬ ПО ПОВОДУ СТЕКЛЯННОГО АЙФОНА? ПОДЕЛИСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Поэтому финальный вариант получил металлическую рамку по периметру, которая держит всю конструкцию. Это тот случай, когда компромисс идёт на пользу. Полностью стеклянный корпус звучит красиво, но на практике он был бы куда хрупче. Рамка добавляет прочности и заметно упрощает ремонт, если стекло всё же треснет.

Экран без вырезов и связь с Liquid Glass

Смысл всей затеи не только в материалах. Стеклянный корпус подводят под новый интерфейс, где элементы преломляют свет и словно перетекают в стекло рамки. Корпус и картинка должны слиться в одно целое, а грань между дисплеем и краем почти исчезнет.

Отсюда и разговоры про экран без вырезов и тонкие рамки. Диагональ подрастёт в основном за счёт этих самых рамок, а физические габариты останутся в привычных пределах. Тем, кто любит компактный формат, тоже есть чему порадоваться: младшая модель на 6.3 дюйма никуда не денется. О том, каким большим станет экран старшей версии, есть отдельный материал.

Так что если Айфон нужен не через два года, а сейчас, ждать стеклянное чудо смысла мало. Куда практичнее взять актуальную модель по вменяемой цене: iPhone 17e уже подешевел до 45 тысяч рублей, и это отличный повод не переплачивать за воздух будущих утечек.