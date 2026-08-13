Цена iPhone 17e упала до 45 тысяч рублей. Где купить смартфон дешевле всего

iPhone 17e вышел весной как самый дешевый актуальный смартфон Apple, и с тех пор он только продолжает дешеветь. На старте продаж за версию с 256 ГБ просили около 65 тысяч рублей, а сейчас ценник опустился до 44-46 тысяч в самых выгодных предложениях. Это ощутимая просадка для устройства, которое вышло всего пару месяцев назад. И тут держим в голове один момент: Apple готовится поднять цены на новые смартфоны, так что нынешние прайсы на 17e выглядят особенно приятно на фоне будущего подорожания.



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Сколько стоит айфон прямо сейчас

Если коротко, смартфон подешевел почти на треть с момента выхода. В марте его продавали от 65 тысяч, к маю цены сползли к 45-48 тысячам, а сейчас в рознице и на площадках объявлений попадаются варианты и дешевле. Средний ценник по стране держится где-то в районе 50 тысяч, но разброс большой.

И вот тут важный нюанс: цена сильно зависит от региона. Где-то смартфон стоит чуть дороже, где-то чуть дешевле — все упирается в конкретный магазин, продавца и город. В крупных федеральных сетях прайс обычно выше, у мелких продавцов и на маркетплейсах ниже. Единой цифры просто нет, поэтому перед покупкой имеет смысл прошерстить сразу несколько площадок. Мы уже подробно разбирали, сколько стоит iPhone 17e в России — там есть актуальная динамика по разным магазинам.

Что происходит с ценами на Авито

Авито — пожалуй, первое место, куда стоит заглянуть за низкой ценой. Тут продают в основном небольшие магазины и перекупы, а не частники, поэтому речь про новые запечатанные устройства, а не про бэушку. Самый дешевый вариант, который удалось найти, — iPhone 17e на 256 ГБ с eSIM за 44 490 рублей в Уфе. Чуть дороже, за 46 990 рублей, тот же объем берут в Новосибирске и Красноярске. Есть варианты с физической SIM плюс eSIM, но они уже уходят под 56 тысяч.

Что удобно на Авито — можно забрать смартфон в тот же день в своем городе, без ожидания доставки. И часто есть возможность проверить устройство на месте перед оплатой, что для покупки нового айфона совсем не лишнее. Минус в том, что ассортимент и цены скачут: то, что в Уфе доступно за 44 тысячи, в другом городе легко окажется на 5-7 тысяч дороже. Плюс многое зависит от рейтинга конкретного продавца, так что перед сделкой лучше пролистать отзывы. Кстати, если сомневаетесь, брать 17e или присмотреться к прошлогоднему 16e, у нас есть разбор, чем 17e отличается от 16e — разница там не такая уж очевидная.

Маркетплейсы: что по ценам там

На маркетплейсах ситуация чуть другая. Цены тут в среднем выше, чем на Авито, но взамен есть привычная доставка, бонусы и защита сделки. По скринам видно, что на крупных площадках iPhone 17e на 256 ГБ идет примерно от 51 тысячи рублей. На Ozon попадаются варианты за 51 400 и 51 700 рубль, на Wildberries — 51 000 рублей. Доставку обещают в районе 20-22 августа.

На маркетплейсах смотрим на рейтинг продавца и отметку об оригинальности, чтобы не нарваться на откровенную подделку. Ну и проверяем товар до оплаты в обязательном порядке. Готовы немного переплатить за спокойствие и доставку до двери — это ваш вариант. Хочется сэкономить — возвращаемся к Авито. Не нашли выгодную цену в своем городе? Спросите в нашем чатике в Telegram или МАКС — подскажут, где брали дешевле.

Стоит ли брать его за эти деньги

Теперь коротко по начинке. Вот что у iPhone 17e внутри:

процессор A19 — тот же современный чип, что и в базовом iPhone 17;

экран 6,1 дюйма, OLED Super Retina XDR;

память от 256 ГБ, оперативной — 8 ГБ;

поддержка MagSafe и фирменный модем Apple C1X;

одна камера на 48 Мп с технологией Fusion.

По производительности отставания от старших моделей практически нет. Для повседневных задач, игр и съемки такого набора более чем хватает.

Минусов, по большому счету, всего два. Первый — одинарная камера. Одного модуля достаточно для большинства сценариев, но без ультраширика и телевика возможности съемки заметно урезаны. Мы уже писали, что по ряду параметров камера 17e хуже, чем у 15 — момент спорный, но знать про него точно стоит. Второй минус — челка на экране. Флагманы давно перешли на Dynamic Island, а тут все еще старый широкий вырез. Мелочь, но глаз цепляется.

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Итог простой. Нужен именно айфон, бюджет ограничен 44-46 тысячами и других вариантов особо нет — iPhone 17e очень неплохой выбор. За эти деньги вы получаете актуальную модель этого года, а не прошлогодний сток по инерционной цене. Чип современный, память с запасом, экран приятный. Да, камера одна и челка устаревшая, но за такие деньги придираться сложно. Тем более что дальше айфоны, скорее всего, будут только дорожать.