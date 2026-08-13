Цена iPhone 17e упала до 45 тысяч рублей. Где купить смартфон дешевле всего

Иван Кузнецов

iPhone 17e вышел весной как самый дешевый актуальный смартфон Apple, и с тех пор он только продолжает дешеветь. На старте продаж за версию с 256 ГБ просили около 65 тысяч рублей, а сейчас ценник опустился до 44-46 тысяч в самых выгодных предложениях. Это ощутимая просадка для устройства, которое вышло всего пару месяцев назад. И тут держим в голове один момент: Apple готовится поднять цены на новые смартфоны, так что нынешние прайсы на 17e выглядят особенно приятно на фоне будущего подорожания.

Готовы к новой цене на бюджетный айфон?. Фото.

Готовы к новой цене на бюджетный айфон?

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Сколько стоит айфон прямо сейчас

Если коротко, смартфон подешевел почти на треть с момента выхода. В марте его продавали от 65 тысяч, к маю цены сползли к 45-48 тысячам, а сейчас в рознице и на площадках объявлений попадаются варианты и дешевле. Средний ценник по стране держится где-то в районе 50 тысяч, но разброс большой.

И вот тут важный нюанс: цена сильно зависит от региона. Где-то смартфон стоит чуть дороже, где-то чуть дешевле — все упирается в конкретный магазин, продавца и город. В крупных федеральных сетях прайс обычно выше, у мелких продавцов и на маркетплейсах ниже. Единой цифры просто нет, поэтому перед покупкой имеет смысл прошерстить сразу несколько площадок. Мы уже подробно разбирали, сколько стоит iPhone 17e в России — там есть актуальная динамика по разным магазинам.

Что происходит с ценами на Авито

Авито — пожалуй, первое место, куда стоит заглянуть за низкой ценой. Тут продают в основном небольшие магазины и перекупы, а не частники, поэтому речь про новые запечатанные устройства, а не про бэушку. Самый дешевый вариант, который удалось найти, — iPhone 17e на 256 ГБ с eSIM за 44 490 рублей в Уфе. Чуть дороже, за 46 990 рублей, тот же объем берут в Новосибирске и Красноярске. Есть варианты с физической SIM плюс eSIM, но они уже уходят под 56 тысяч.

Что происходит с ценами на Авито. На Авито самые выгодные предложения. Фото.

На Авито самые выгодные предложения

Что удобно на Авито — можно забрать смартфон в тот же день в своем городе, без ожидания доставки. И часто есть возможность проверить устройство на месте перед оплатой, что для покупки нового айфона совсем не лишнее. Минус в том, что ассортимент и цены скачут: то, что в Уфе доступно за 44 тысячи, в другом городе легко окажется на 5-7 тысяч дороже. Плюс многое зависит от рейтинга конкретного продавца, так что перед сделкой лучше пролистать отзывы. Кстати, если сомневаетесь, брать 17e или присмотреться к прошлогоднему 16e, у нас есть разбор, чем 17e отличается от 16e — разница там не такая уж очевидная.

Маркетплейсы: что по ценам там

На маркетплейсах ситуация чуть другая. Цены тут в среднем выше, чем на Авито, но взамен есть привычная доставка, бонусы и защита сделки. По скринам видно, что на крупных площадках iPhone 17e на 256 ГБ идет примерно от 51 тысячи рублей. На Ozon попадаются варианты за 51 400 и 51 700 рубль, на Wildberries — 51 000 рублей. Доставку обещают в районе 20-22 августа.

Маркетплейсы: что по ценам там. На маркетплейсах цены выше, и к некоторым предложениям придется еще прибавить таможенную пошлину. Фото.

На маркетплейсах цены выше, и к некоторым предложениям придется еще прибавить таможенную пошлину

На маркетплейсах смотрим на рейтинг продавца и отметку об оригинальности, чтобы не нарваться на откровенную подделку. Ну и проверяем товар до оплаты в обязательном порядке. Готовы немного переплатить за спокойствие и доставку до двери — это ваш вариант. Хочется сэкономить — возвращаемся к Авито. Не нашли выгодную цену в своем городе? Спросите в нашем чатике в Telegram или МАКС — подскажут, где брали дешевле.

Стоит ли брать его за эти деньги

Теперь коротко по начинке. Вот что у iPhone 17e внутри:

  • процессор A19 — тот же современный чип, что и в базовом iPhone 17;
  • экран 6,1 дюйма, OLED Super Retina XDR;
  • память от 256 ГБ, оперативной — 8 ГБ;
  • поддержка MagSafe и фирменный модем Apple C1X;
  • одна камера на 48 Мп с технологией Fusion.

По производительности отставания от старших моделей практически нет. Для повседневных задач, игр и съемки такого набора более чем хватает.

Стоит ли брать его за эти деньги. Аппарат неплох, но это далеко не флагман. Фото.

Аппарат неплох, но это далеко не флагман

Минусов, по большому счету, всего два. Первый — одинарная камера. Одного модуля достаточно для большинства сценариев, но без ультраширика и телевика возможности съемки заметно урезаны. Мы уже писали, что по ряду параметров камера 17e хуже, чем у 15 — момент спорный, но знать про него точно стоит. Второй минус — челка на экране. Флагманы давно перешли на Dynamic Island, а тут все еще старый широкий вырез. Мелочь, но глаз цепляется.

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Итог простой. Нужен именно айфон, бюджет ограничен 44-46 тысячами и других вариантов особо нет — iPhone 17e очень неплохой выбор. За эти деньги вы получаете актуальную модель этого года, а не прошлогодний сток по инерционной цене. Чип современный, память с запасом, экран приятный. Да, камера одна и челка устаревшая, но за такие деньги придираться сложно. Тем более что дальше айфоны, скорее всего, будут только дорожать.

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