iPhone Duo стоит дороже 18 Pro Max, но работает меньше. Apple раскрыла емкость батареи

Когда смартфон раскладывается в маленький планшет, первым делом думаешь не о камере, а о том, доживет ли он до вечера. Большой экран всегда тянет за собой большой расход, а складной корпус почти не оставляет места под аккумулятор. Apple на презентации iPhone Duo назвала часы просмотра видео, но про миллиампер-часы промолчала. Теперь цифра всплыла сама, причем из документа самой Apple. Ниже разберем, сколько на самом деле влезло в складной айфон, с какими моделями он оказался рядом и во что обходится внутренний экран. А если вы еще выбираете между Duo и флагманом, у нас есть список функций iPhone 18 Pro Max, которых нет у Duo.



Цифру Apple спрятала в европейской маркировке

В пятницу, 16 октября, одновременно со стартом предзаказов Apple опубликовала энергетическую маркировку iPhone Duo для Евросоюза. С лета 2025 года такие этикетки в ЕС обязательны для всех смартфонов, и производитель уже не может просто не называть цифры. По документу емкость аккумулятора складного айфона составляет 4883 мА·ч.

Самое забавное, что для внимательных читателей слухов это не новость. Еще в июле в сеть утекли данные о двух ячейках Duo: одна на 2962 мА·ч, вторая на 1921 мА·ч. Сложите их, и получится ровно 4883 мА·ч. Утечка подтвердилась до последней единицы.

Есть у этой цифры и практичная сторона. iPhone 18 Pro и 18 Pro Max выпускаются в двух вариантах: с лотком под SIM-карту и только с eSIM, и у второго батарея крупнее. Duo продается только с eSIM, версии с лотком нет вообще. Поэтому 4883 мА·ч касаются всех экземпляров в мире, в том числе тех, что доберутся до России через параллельный импорт. Гадать, какая версия вам досталась, не придется.

Duo встал между двумя прошками

Сама по себе цифра мало что говорит, пока не положишь ее рядом с другими айфонами. Портал 9to5Mac свел емкости последних моделей в одну таблицу, и картина получилась любопытная. Для честности сравнения везде взяты версии только с eSIM, у них аккумуляторы больше. Время просмотра видео указано по данным Apple.

Модель Емкость Разница с Duo Видео, до iPhone 18 Pro Max 5567 мА·ч +14% 45 ч iPhone 17 Pro Max 5088 мА·ч +4% 39 ч iPhone Duo 4883 мА·ч — 44 ч (внешний экран), 31 ч (внутренний) iPhone 16 Pro Max 4685 мА·ч -4% 33 ч iPhone 18 Pro 4288 мА·ч -12% 36 ч iPhone 17 Pro 4252 мА·ч -13% 33 ч iPhone 17e 4005 мА·ч -18% 26 ч iPhone 17 3692 мА·ч -24% 30 ч iPhone Air 3149 мА·ч -36% 27 ч

Больше аккумулятор только у двух последних Pro Max. По сравнению с iPhone 18 Pro Max складному айфону не хватает 684 мА·ч, зато обычную прошку 18-й серии он обходит на 595 мА·ч. Позапрошлогодний 16 Pro Max тоже остался позади. Для устройства, которое состоит из двух тонких половинок, это очень достойно.

Отдельно посмотрите на iPhone Air. Apple позиционирует раскрытый Duo как самый тонкий айфон в истории, но батарея в нем на 1734 мА·ч больше, чем в Air. Тут, конечно, помогает площадь: у раскрытого Duo она намного больше, чем у Air, и место под две ячейки нашлось.

Внутренний экран отнимает 13 часов

Сколько энергии забирает дисплей, хорошо видно даже на обычном айфоне. Недавно мы отдельно замеряли расход батареи с Always On Display. У Duo вопрос экрана стоит еще острее: дисплеев у него два, и один размером с маленький планшет.

Внешний экран у Duo 5,4 дюйма, внутренний 7,6 дюйма с ProMotion до 120 Гц. По данным Apple, на внешнем дисплее смартфон показывает видео до 44 часов, а на внутреннем до 31 часа. Разница в 13 часов. При смешанном использовании Apple обещает до 24 часов, то есть реальную автономность решает не емкость, а то, насколько часто вы раскрываете смартфон.

Если Duo большую часть дня живет сложенным, а раскрывается под видео в метро или почту с документами, он держится почти как 18 Pro Max: 44 часа против 45 на бумаге. Если же сидеть в развернутом режиме постоянно, вы получаете уровень iPhone 17 Pro, а это уже совсем другие деньги за другой опыт. Хорошо хоть с зарядкой у Duo порядок: 50% набираются за 20 минут.

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Две ячейки вместо одной большой

Почему Apple не впихнула в Duo столько же, сколько в Pro Max? Дело в конструкции. Обычный айфон — это один монолитный корпус, где аккумулятор занимает почти всю площадь под экраном. Складной смартфон делится на две половинки, каждая из которых в раскрытом виде тоньше любого айфона. Поэтому батарея разбита на две ячейки разного размера. Логично предположить, что они разнесены по разным половинам, но разборки Duo пока никто не делал, и это лишь догадка.

Тонкость здесь работает против емкости. Чем меньше внутренний объем, тем меньше миллиампер-часов туда помещается, и никакой A20 Pro этого не отменит. Зато небольшой внешний экран отчасти компенсирует разрыв, поэтому на бумаге Duo в сложенном виде почти догоняет 18 Pro Max.

Настоящие цифры покажут независимые тесты. iPhone Duo поступит в продажу 23 октября, и первые замеры автономности появятся в течение нескольких дней. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы увидеть, насколько обещания Apple совпадут с реальной жизнью.

Кому такого запаса хватит

Складной айфон в США стоит от 1999 долларов, а у нас в рознице цена подбирается к 300 тысячам рублей. Если вы еще прикидываете, оправдана ли такая сумма, загляните в наш разбор 7 причин за и 4 против iPhone Duo. Батарея в нем как раз одна из тех вещей, которые сложно однозначно записать в плюсы или минусы.

Если смартфон нужен в первую очередь как телефон, а большой экран вы раскрываете пару раз в день, Duo спокойно доживет до вечера с запасом. По автономности он окажется где-то между 18 Pro и 18 Pro Max, и переживать тут не о чем.

Другое дело, если вы покупаете складной айфон ради внутреннего экрана: таблицы, фильмы, книги, игры. Тогда честно приготовьтесь к тому, что вечером придется искать розетку чаще, чем с Pro Max. Повербанк в сумке в таком сценарии лучше считать частью комплекта. Компактные аккумуляторы и быстрые кабели к новым айфонам регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

А тем, для кого автономность стоит на первом месте, складной айфон пока просто не нужен. iPhone 18 Pro Max держит дольше, стоит дешевле и не заставляет думать о том, раскрывать ли экран ради еще одной серии.