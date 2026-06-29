Купил на АлиЭкспресс iPhone XR в корпусе iPhone 16 за 20к. Плакал и смеялся, но денег не жалко

iPhone в России до сих пор для многих остаётся синонимом достатка, и появиться на людях со свежей моделью хочется почти каждому. Вот только ценники на новинки кусаются, а соответствовать уровню хочется уже сейчас. Если делать всё честно, мы недавно разбирали, какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем. Но находчивые продавцы маркетплейсов придумали обходной путь: за 20к рублей вам с радостью предложат iPhone XR в корпусе iPhone 16. Кто такое берет?



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Как отличить iPhone XR в корпусе iPhone 16 от оригинала

Начну с внешнего вида, потому что именно тут и зарыта вся хитрость. Местные кулибины берут старенький iPhone XR и переселяют его в корпус от iPhone 16: плоские грани, актуальные цвета, кнопка сбоку и блок камер на задней панели. Сзади, честно говоря, подвох почти не считывается, аппарат и правда выглядит как свежая модель. Помните, мы уже рассказывали про такую дичь, когда тот же XR засунули в корпус 15 Pro? Теперь ровно та же история добралась до шестнадцатого.

А спереди всё моментально встаёт на свои места. От широкой чёлки под Face ID никуда не деться, на новых Айфонах её давно сменил Dynamic Island. Добивают картину толстые рамки вокруг экрана, фирменная примета XR и iPhone 11. Просто так их не убрать: внутри стоит IPS-матрица, а не OLED, поэтому Apple в своё время и сделала рамки такими широкими. Лишняя камера сзади, кстати, обычно нерабочая заглушка для красоты.

iPhone XR в корпусе iPhone 16

Что на самом деле внутри iPhone XR

Теперь к начинке, и тут романтики ещё меньше. Под модным корпусом скрывается всё то же железо 2018 года. Сердце аппарата это процессор A12 Bionic, который по меркам современных игр и тяжёлых приложений уже откровенно устал. Помогает ему всего 3 ГБ оперативной памяти, для комфортной многозадачности в 2026 году это совсем впритык.

Характеристика iPhone XR Чип A12 Bionic Оперативная память 3 ГБ Экран 6,1 дюйма, IPS, 1792×828 Батарея 2942 мАч Камеры 12 Мп основная, 7 Мп фронтальная Face ID есть

Экран 6,1 дюйма здесь IPS, а не OLED, так что глубокого чёрного и сочной картинки можно не ждать. Рабочая камера одна, на 12 Мп: днём снимает вполне прилично, а вот в сумерках кадры начинают заметно шуметь. Из приятного только оптическая стабилизация на видео, которая тут и правда неплоха, не каждый бюджетный Андроид так умеет.

Чем рискует покупатель такого Айфона

Главная засада даже не в возрасте железа, а в том, что его перепаивали. Новых XR давно не найти, поэтому в свежий корпус переселяют бэушные доноры, отработавшие неизвестно сколько. Аккумулятор почти всегда меняют, и это уже неоригинальная батарея, от которой можно ждать чего угодно. Заодно нередко перекидывают динамики и микрофоны, так что качество звука и связи превращается в лотерею.

Раз уж речь зашла про подержанные доноры, держите в голове ещё один момент: при покупке любого аппарата с рук полезно понимать, видит ли бывший владелец, что вы делаете на телефоне. Добавьте сюда бэушный чип с непонятной историей нагрузок и тот факт, что всю эту перепаянную начинку собирал неизвестный мастер. Если руки у него растут не оттуда, вы запросто получите отказ Face ID или другие обидные поломки. Кому-то повезёт, и аппарат проживёт пару лет, а у кого-то начнёт сыпаться уже через месяц.

Кому подойдёт iPhone XR за 20 000 рублей

Продавцы, конечно, расписывают всё красиво: оригинальная iOS, не Андроид, рабочий Face ID, батарея на 100% и подарочный набор из чехла и зарядки. Вот только за этой щедростью прячется тот самый перепаянный XR. При этом сказать, что перед нами откровенно поддельный Айфон тоже нельзя. Сам по себе он вроде ничего: работает на актуальной iOS, тянет мессенджеры, звонки и базовые приложения. Как аппарат для связи он своё отрабатывает.

Понять людей, в общем-то, можно: Apple снова намекает на повышение цен, и переделанный Айфон — вариант быть на стиле. Вот только платить за иллюзию нового iPhone 16, получая внутри телефон 2018 года с перепаянным железом, затея так себе.

За эти же деньги можно взять оригинальный iPhone XR в родном корпусе или живой бюджетный Андроид и спать спокойно. А если хочется именно дизайн новинки, честнее накопить на настоящий Айфон, чем переплачивать за красивую обёртку. Расскажите в нашем Телеграм-чате, обсудим эти приколы.