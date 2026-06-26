Видит ли бывший владелец, что вы делаете на купленном с рук iPhone

Вы купили iPhone с рук, отдали деньги, телефон включается и работает. А через пару дней в голове поселяется неприятная мысль: вдруг прежний хозяин видит ваши фото, читает переписку или в любой момент заблокирует аппарат. Кстати, мы уже разбирали, что узнаёт о вас человек, взявший айфон всего на пять минут, а сейчас зайдём с другой стороны. Звучит как паранойя, но повод для беспокойства есть, и зависит он от одной детали при покупке. Разбираемся, что реально угрожает, а что миф.



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Чем опасен чужой Apple ID, оставшийся в телефоне

Главная угроза при покупке с рук это не вирусы и не уставший аккумулятор, а чужой Apple ID в настройках. Если прежний владелец не вышел из своей учётной записи, телефон формально остаётся привязан к нему. И это не мелочь.

Через сервис «Локатор» (бывший Find My) хозяин аккаунта может удалённо заблокировать аппарат, перевести его в режим пропажи и даже стереть всё содержимое. Представьте: вы пользуетесь телефоном неделю, а потом он внезапно показывает экран блокировки и просит пароль от чужой учётки. Это и есть блокировка активации, защита Apple от воров. Против вас она сработает ровно так же, как против карманника.

Дальше хуже. Пока на iPhone живёт чужой Apple ID, ваши покупки в App Store, подписки и резервные копии могут уходить мимо вас. А продавец сохраняет доступ к управлению устройством через icloud.com. Даже если он не злоумышленник, а просто забыл выйти, рычаг остаётся в его руках.

Вывод простой: телефон с чужим Apple ID это не ваш телефон. Это аппарат, которым вам пока разрешили пользоваться. Хотите глубже понимать безопасность подержанной техники? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем такие ситуации постоянно.

Может ли прежний хозяин читать ваши данные

Тут есть хорошая новость. Если вы завели свою учётную запись и вошли под ней, прежний хозяин не видит ни ваших сообщений, ни фотографий, ни заметок. Аккаунты Apple изолированы друг от друга, и данные одного человека не перетекают к другому только потому, что оба держали в руках один и тот же корпус.

Ваши iMessage, фото в iCloud, история Safari и пароли в «Связке ключей» привязаны к конкретному Apple ID. Сменился аккаунт, сменился и владелец данных. Прочитать вашу переписку, не зная пароля от вашей учётки, бывший хозяин не сможет. А если вас в принципе тревожит слежка, мы отдельно разбирали, слушает ли iPhone ради рекламы ваши разговоры.

Опасность появляется в одном случае: если телефон вообще не сбрасывали, а вы просто начали им пользоваться поверх старого аккаунта. Тогда вы фактически сидите в чужом профиле. Вся ваша активность идёт в его iCloud, и да, он действительно может это увидеть.

Поэтому правило железное: никогда не пользуйтесь телефоном поверх чужой учётной записи. Сначала полный сброс и вход под собой, и только потом переносите туда личное. Пока вы этого не сделали, считайте, что за плечом стоит посторонний.

Как понять, что iPhone не «чистый»

Проверить аппарат можно ещё до оплаты, и занимает это пару минут. Пройдитесь по короткому чек-листу:

При первой настройке следите за экраном. Если всплывает запрос пароля Apple ID прежнего владельца или надпись «iPhone привязан к владельцу», перед вами заблокированный аппарат, брать его нельзя ни за какие деньги. Откройте «Настройки» и посмотрите на самый верх. Там не должно быть чужого имени и почты, иначе телефон всё ещё в чужих руках. Зайдите в «Настройки», «Основные», «VPN и управление устройством» и проверьте, нет ли профиля управления. Такие профили ставят на корпоративные телефоны, и компания может удалённо ими распоряжаться. Проверьте телефон по IMEI: наберите *#06#, сверьте номер с коробкой и чеком и прогоните его через онлайн-сервисы проверки на блокировку активации и кражу.

Если телефон числится в розыске или в чёрном списке оператора, лучше развернуться и уйти, даже когда цена очень привлекательная.

Что обязательно проверить при покупке с рук

Договоритесь с продавцом, что все проверки проходят при вас, а не по принципу «дома сам разберёшься». Честному человеку скрывать нечего, а вот спешка и отговорки это тревожный знак. Пройдите по пунктам:

Попросите продавца выйти из Apple ID: «Настройки», тап по карточке вверху, прокрутить вниз, «Выйти». Сделайте полный сброс через «Основные» и «Перенос или сброс iPhone». Телефон должен дойти до экрана приветствия и настроиться без запроса чужого пароля. Проверьте состояние аккумулятора: «Настройки», «Аккумулятор», «Состояние и зарядка». Цифра ниже 80 процентов это повод торговаться или искать другой вариант. Осмотрите корпус, проверьте Face ID или Touch ID, камеры, динамики, кнопки и работу всех SIM, включая eSIM. Убедитесь, что аппарат не залочен под оператора. Возьмите чек или сохраните переписку с продавцом, это ваша единственная зацепка в случае спора.

Деньги передавайте только после того, как телефон полностью настроился под вас. Не получается найти нужную настройку или возник спор с продавцом? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут.

Как сделать телефон полностью своим

Когда продавец вышел из аккаунта и сбросил аппарат, дело за вами. Несколько шагов, и телефон окончательно перейдёт под ваш контроль:

Пройдите настройку с нуля и войдите под своим Apple ID. Если своей учётки ещё нет, заведите её заранее, а не на коленке в момент сделки. Включите «Локатор» на свой аккаунт и проверьте двухфакторную аутентификацию. Теперь блокировка активации работает уже в вашу пользу. Если сброс при продавце не сделали, а пароль от старого аккаунта знаете, сотрите телефон сами: «Настройки», «Основные», «Перенос или сброс iPhone», «Стереть контент и настройки». Без пароля привязанного Apple ID снять блокировку активации не выйдет. Обновите iOS до актуальной версии, настройте Face ID, добавьте свои карты в Apple Pay. Здесь же можно отключить озвучивание имени звонящего, если эта функция Siri вам мешает.

Мой совет: не жалейте десяти минут на проверку при покупке. Сэкономленное на сделке время потом легко обернётся неделями нервотрёпки с заблокированным аппаратом.