Видит ли бывший владелец, что вы делаете на купленном с рук iPhone

Кирилл Пироженко

Вы купили iPhone с рук, отдали деньги, телефон включается и работает. А через пару дней в голове поселяется неприятная мысль: вдруг прежний хозяин видит ваши фото, читает переписку или в любой момент заблокирует аппарат. Кстати, мы уже разбирали, что узнаёт о вас человек, взявший айфон всего на пять минут, а сейчас зайдём с другой стороны. Звучит как паранойя, но повод для беспокойства есть, и зависит он от одной детали при покупке. Разбираемся, что реально угрожает, а что миф.

Чтобы предыдущий хозяин не следил за вашими действиями, надо покупать смартфон правильно. Фото.

Чтобы предыдущий хозяин не следил за вашими действиями, надо покупать смартфон правильно

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Чем опасен чужой Apple ID, оставшийся в телефоне

Главная угроза при покупке с рук это не вирусы и не уставший аккумулятор, а чужой Apple ID в настройках. Если прежний владелец не вышел из своей учётной записи, телефон формально остаётся привязан к нему. И это не мелочь.

Через сервис «Локатор» (бывший Find My) хозяин аккаунта может удалённо заблокировать аппарат, перевести его в режим пропажи и даже стереть всё содержимое. Представьте: вы пользуетесь телефоном неделю, а потом он внезапно показывает экран блокировки и просит пароль от чужой учётки. Это и есть блокировка активации, защита Apple от воров. Против вас она сработает ровно так же, как против карманника.

Чем опасен чужой Apple ID, оставшийся в телефоне. Если выход из Apple ID не был выполнен, то предыдущий владелец может заблокировать смартфон. Фото.

Если выход из Apple ID не был выполнен, то предыдущий владелец может заблокировать смартфон

Дальше хуже. Пока на iPhone живёт чужой Apple ID, ваши покупки в App Store, подписки и резервные копии могут уходить мимо вас. А продавец сохраняет доступ к управлению устройством через icloud.com. Даже если он не злоумышленник, а просто забыл выйти, рычаг остаётся в его руках.

Вывод простой: телефон с чужим Apple ID это не ваш телефон. Это аппарат, которым вам пока разрешили пользоваться. Хотите глубже понимать безопасность подержанной техники? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем такие ситуации постоянно.

Может ли прежний хозяин читать ваши данные

Тут есть хорошая новость. Если вы завели свою учётную запись и вошли под ней, прежний хозяин не видит ни ваших сообщений, ни фотографий, ни заметок. Аккаунты Apple изолированы друг от друга, и данные одного человека не перетекают к другому только потому, что оба держали в руках один и тот же корпус.

Может ли прежний хозяин читать ваши данные. Будьте осторожны со сторонними Apple ID. Фото.

Будьте осторожны со сторонними Apple ID

Ваши iMessage, фото в iCloud, история Safari и пароли в «Связке ключей» привязаны к конкретному Apple ID. Сменился аккаунт, сменился и владелец данных. Прочитать вашу переписку, не зная пароля от вашей учётки, бывший хозяин не сможет. А если вас в принципе тревожит слежка, мы отдельно разбирали, слушает ли iPhone ради рекламы ваши разговоры.

Опасность появляется в одном случае: если телефон вообще не сбрасывали, а вы просто начали им пользоваться поверх старого аккаунта. Тогда вы фактически сидите в чужом профиле. Вся ваша активность идёт в его iCloud, и да, он действительно может это увидеть.

Поэтому правило железное: никогда не пользуйтесь телефоном поверх чужой учётной записи. Сначала полный сброс и вход под собой, и только потом переносите туда личное. Пока вы этого не сделали, считайте, что за плечом стоит посторонний.

Как понять, что iPhone не «чистый»

Проверить аппарат можно ещё до оплаты, и занимает это пару минут. Пройдитесь по короткому чек-листу:

  1. При первой настройке следите за экраном. Если всплывает запрос пароля Apple ID прежнего владельца или надпись «iPhone привязан к владельцу», перед вами заблокированный аппарат, брать его нельзя ни за какие деньги.
  2. Откройте «Настройки» и посмотрите на самый верх. Там не должно быть чужого имени и почты, иначе телефон всё ещё в чужих руках.
    3. Как понять, что iPhone не «чистый». Убедитесь, что здесь нет никакого аккаунта. Фото.

    Убедитесь, что здесь нет никакого аккаунта

  3. Зайдите в «Настройки», «Основные», «VPN и управление устройством» и проверьте, нет ли профиля управления. Такие профили ставят на корпоративные телефоны, и компания может удалённо ими распоряжаться.
    4. Как понять, что iPhone не «чистый». В этом разделе не должно быть профилей и сертификатов. Фото.

    В этом разделе не должно быть профилей и сертификатов

  4. Проверьте телефон по IMEI: наберите *#06#, сверьте номер с коробкой и чеком и прогоните его через онлайн-сервисы проверки на блокировку активации и кражу.

Если телефон числится в розыске или в чёрном списке оператора, лучше развернуться и уйти, даже когда цена очень привлекательная.

Что обязательно проверить при покупке с рук

Договоритесь с продавцом, что все проверки проходят при вас, а не по принципу «дома сам разберёшься». Честному человеку скрывать нечего, а вот спешка и отговорки это тревожный знак. Пройдите по пунктам:

  1. Попросите продавца выйти из Apple ID: «Настройки», тап по карточке вверху, прокрутить вниз, «Выйти».
    2. Что обязательно проверить при покупке с рук. Выполните выход из аккаунта. Фото.

    Выполните выход из аккаунта

  2. Сделайте полный сброс через «Основные» и «Перенос или сброс iPhone». Телефон должен дойти до экрана приветствия и настроиться без запроса чужого пароля.
  3. Проверьте состояние аккумулятора: «Настройки», «Аккумулятор», «Состояние и зарядка». Цифра ниже 80 процентов это повод торговаться или искать другой вариант.
    4. Что обязательно проверить при покупке с рук. Проверьте состояние аккумулятора. Фото.

    Проверьте состояние аккумулятора

  4. Осмотрите корпус, проверьте Face ID или Touch ID, камеры, динамики, кнопки и работу всех SIM, включая eSIM. Убедитесь, что аппарат не залочен под оператора.
  5. Возьмите чек или сохраните переписку с продавцом, это ваша единственная зацепка в случае спора.

Деньги передавайте только после того, как телефон полностью настроился под вас. Не получается найти нужную настройку или возник спор с продавцом? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут.

Как сделать телефон полностью своим

Когда продавец вышел из аккаунта и сбросил аппарат, дело за вами. Несколько шагов, и телефон окончательно перейдёт под ваш контроль:

  1. Пройдите настройку с нуля и войдите под своим Apple ID. Если своей учётки ещё нет, заведите её заранее, а не на коленке в момент сделки.
  2. Включите «Локатор» на свой аккаунт и проверьте двухфакторную аутентификацию. Теперь блокировка активации работает уже в вашу пользу.
    3. Как сделать телефон полностью своим. Включите все тумблеры в локаторе. Фото.

    Включите все тумблеры в локаторе

  3. Если сброс при продавце не сделали, а пароль от старого аккаунта знаете, сотрите телефон сами: «Настройки», «Основные», «Перенос или сброс iPhone», «Стереть контент и настройки». Без пароля привязанного Apple ID снять блокировку активации не выйдет.
    4. Как сделать телефон полностью своим. Лучше сделайте контрольный сброс смартфона. Фото.

    Лучше сделайте контрольный сброс смартфона

  4. Обновите iOS до актуальной версии, настройте Face ID, добавьте свои карты в Apple Pay. Здесь же можно отключить озвучивание имени звонящего, если эта функция Siri вам мешает.

Мой совет: не жалейте десяти минут на проверку при покупке. Сэкономленное на сделке время потом легко обернётся неделями нервотрёпки с заблокированным аппаратом.

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