Живые фото коробок подтвердили новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Кирилл Пироженко

Известный инсайдер Маджин Бу выложил в сеть фотографии двух запечатанных iPhone 18 Pro Max, которые якобы попали к нему почти за десять дней до старта продаж. Коробки лежат в темно-красном и голубом оформлении, рядом фирменный пакет Apple, а сам автор пообещал не вскрывать упаковку до анонса. Слух ложится ровно на то, что мы уже видели: недавнее приглашение на презентацию Apple намекнуло сразу на пару свежих деталей будущей линейки. Разбираемся, что показал информатор и стоит ли этому верить.

Дизайн коробок Apple в новом поколении не стала менять. Фото.

Дизайн коробок Apple в новом поколении не стала менять

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Красный и голубой, которых давно ждали

На снимках Маджина Бу видно две коробки. Одна в глубоком темно-красном оттенке, вторая в спокойном светло-голубом. Если фото не постановка, они закрывают сразу два цветовых слуха, которые тянутся уже несколько месяцев. Речь про Dark Cherry и голубой вариант. Оба всплывали в утечках вокруг iPhone 18 Pro не раз, так что совпадение выглядит неслучайным.

Темно-вишневый оттенок тут особенно любопытен. Apple редко уходит в такие насыщенные тона на про-линейке, обычно оставляя яркие цвета обычным моделям. Голубой смотрится сдержаннее и явно рассчитан на тех, кто устал от привычного титанового серого и черного. Мне кажется, именно вишневый в этом сезоне рискует стать самым обсуждаемым цветом, как в свое время было с фиолетовым и с натуральным титаном.

Красный и голубой, которых давно ждали. Вот такое фото можно найти в социальной сети X. С фирменным пакетом Apple. Фото.

Вот такое фото можно найти в социальной сети X. С фирменным пакетом Apple

Параллельно в сеть попало короткое видео со смартфоном в голубом корпусе. Только вот там вполне может быть обычный макет, а не рабочее устройство. Такие ролики любят снимать китайские сборщики корпусов и продавцы аксессуаров, которым выгодно заранее показать форму и цвет. Верить видео на слово я бы пока не спешил, тем более что коробки на фото хотя бы выглядят фабричными.

Цвет, впрочем, это только обертка. Куда важнее то, что прячется под крышкой, и здесь уже новый чип M6 приоткрыл детали будущего процессора флагмана. Если Apple снова прибавит по энергоэффективности и графике, красивая коробка станет лишь приятным бонусом к железу. Лично мне куда интереснее не оттенок крышки, а то, насколько шустрее новинка окажется в реальных задачах и играх.

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Стоит ли верить этим утечкам

Тут возникает резонный вопрос. Можно ли вообще верить человеку, который показывает запечатанные коробки за неделю с лишним до анонса. У Маджина Бу репутация неоднозначная, но послужной список у него приличный. Именно он в свое время раскрыл детали про iPad mini, заранее назвал цвета iPhone 12, первым рассказал про брак в iPhone 15, а еще выкладывал точные фото макетов iPhone 16 и iPhone 17.

То есть промахи у него случались, но крупные попадания тоже были, и не разово. Поэтому к его сливам обычно относятся серьезнее, чем к безымянным постам в соцсетях. Запечатанные коробки за десять дней до релиза — это как раз тот тип утечки, который либо подтвердится через неделю, либо разлетится в пыль прямо на презентации. Промежуточных вариантов тут почти не бывает, так что проверить инсайдера получится очень быстро.

Стоит ли верить этим утечкам. Голубой цвет на ранних утечках был более светлым. Фото.

Голубой цвет на ранних утечках был более светлым

Есть и другая сторона. Даже настоящие коробки не гарантируют, что внутри лежит финальная версия смартфона, а не инженерный образец. Иногда до старта продаж на складах гуляют предсерийные партии, которые чуть отличаются от того, что в итоге увидит покупатель. Поэтому даже к правдоподобной утечке я отношусь как к вероятному, но еще не подтвержденному факту.

Стоит ли верить этим утечкам. А вишневый на ранних утечках корпуса был темнее. Фото.

А вишневый на ранних утечках корпуса был темнее

Цвет и упаковка далеко не единственное, что уже утекло в сеть. Незадолго до анонса в сети раскрыли реальную цену iPhone 18, и вот эта деталь волнует куда сильнее, чем оттенок крышки. Именно от ценника будет зависеть, насколько тепло рынок встретит новинку, особенно в России, где итоговый прайс традиционно уезжает далеко вверх от стартового.

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Когда ждать анонс и старт продаж

Презентация iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается 9 сентября. Это стандартное для Apple окно. Компания почти каждый год проводит осеннее шоу в первой половине месяца, а продажи стартуют спустя примерно полторы недели после сцены. Предзаказы обычно открывают в ближайшую пятницу после презентации, а первые коробки доезжают до покупателей уже через выходные. Если график не сдвинется, запечатанные коробки Маджина Бу действительно окажутся у покупателей совсем скоро.

Ждем обновленную про-линейку с новым процессором, парой свежих цветов и традиционной прибавкой по камере и автономности. Насколько все это оправдает ожидания, станет ясно уже во время трансляции. А тем, кто планирует покупку, стоит заранее свериться с тем, когда выйдет iPhone 18 Pro и с какого числа его реально можно будет забрать. В России сроки почти всегда сдвигаются, и первые партии по адекватному курсу разбирают в считанные дни.

Пока же остается ждать. Слухи в этом сезоне идут плотно, и это хороший знак. Обычно чем ближе анонс, тем точнее становятся утечки, а откровенных вбросов все меньше. Через несколько дней мы наконец увидим, угадал ли инсайдер с цветами или снова показал нам красивый макет в чужой коробке. До презентации осталось совсем немного, и проверить его слова будет проще простого.

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