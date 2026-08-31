Живые фото коробок подтвердили новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Известный инсайдер Маджин Бу выложил в сеть фотографии двух запечатанных iPhone 18 Pro Max, которые якобы попали к нему почти за десять дней до старта продаж. Коробки лежат в темно-красном и голубом оформлении, рядом фирменный пакет Apple, а сам автор пообещал не вскрывать упаковку до анонса. Слух ложится ровно на то, что мы уже видели: недавнее приглашение на презентацию Apple намекнуло сразу на пару свежих деталей будущей линейки. Разбираемся, что показал информатор и стоит ли этому верить.



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Красный и голубой, которых давно ждали

На снимках Маджина Бу видно две коробки. Одна в глубоком темно-красном оттенке, вторая в спокойном светло-голубом. Если фото не постановка, они закрывают сразу два цветовых слуха, которые тянутся уже несколько месяцев. Речь про Dark Cherry и голубой вариант. Оба всплывали в утечках вокруг iPhone 18 Pro не раз, так что совпадение выглядит неслучайным.

Темно-вишневый оттенок тут особенно любопытен. Apple редко уходит в такие насыщенные тона на про-линейке, обычно оставляя яркие цвета обычным моделям. Голубой смотрится сдержаннее и явно рассчитан на тех, кто устал от привычного титанового серого и черного. Мне кажется, именно вишневый в этом сезоне рискует стать самым обсуждаемым цветом, как в свое время было с фиолетовым и с натуральным титаном.

Параллельно в сеть попало короткое видео со смартфоном в голубом корпусе. Только вот там вполне может быть обычный макет, а не рабочее устройство. Такие ролики любят снимать китайские сборщики корпусов и продавцы аксессуаров, которым выгодно заранее показать форму и цвет. Верить видео на слово я бы пока не спешил, тем более что коробки на фото хотя бы выглядят фабричными.

Цвет, впрочем, это только обертка. Куда важнее то, что прячется под крышкой, и здесь уже новый чип M6 приоткрыл детали будущего процессора флагмана. Если Apple снова прибавит по энергоэффективности и графике, красивая коробка станет лишь приятным бонусом к железу. Лично мне куда интереснее не оттенок крышки, а то, насколько шустрее новинка окажется в реальных задачах и играх.

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Стоит ли верить этим утечкам

Тут возникает резонный вопрос. Можно ли вообще верить человеку, который показывает запечатанные коробки за неделю с лишним до анонса. У Маджина Бу репутация неоднозначная, но послужной список у него приличный. Именно он в свое время раскрыл детали про iPad mini, заранее назвал цвета iPhone 12, первым рассказал про брак в iPhone 15, а еще выкладывал точные фото макетов iPhone 16 и iPhone 17.

То есть промахи у него случались, но крупные попадания тоже были, и не разово. Поэтому к его сливам обычно относятся серьезнее, чем к безымянным постам в соцсетях. Запечатанные коробки за десять дней до релиза — это как раз тот тип утечки, который либо подтвердится через неделю, либо разлетится в пыль прямо на презентации. Промежуточных вариантов тут почти не бывает, так что проверить инсайдера получится очень быстро.

Есть и другая сторона. Даже настоящие коробки не гарантируют, что внутри лежит финальная версия смартфона, а не инженерный образец. Иногда до старта продаж на складах гуляют предсерийные партии, которые чуть отличаются от того, что в итоге увидит покупатель. Поэтому даже к правдоподобной утечке я отношусь как к вероятному, но еще не подтвержденному факту.

Цвет и упаковка далеко не единственное, что уже утекло в сеть. Незадолго до анонса в сети раскрыли реальную цену iPhone 18, и вот эта деталь волнует куда сильнее, чем оттенок крышки. Именно от ценника будет зависеть, насколько тепло рынок встретит новинку, особенно в России, где итоговый прайс традиционно уезжает далеко вверх от стартового.

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Когда ждать анонс и старт продаж

Презентация iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается 9 сентября. Это стандартное для Apple окно. Компания почти каждый год проводит осеннее шоу в первой половине месяца, а продажи стартуют спустя примерно полторы недели после сцены. Предзаказы обычно открывают в ближайшую пятницу после презентации, а первые коробки доезжают до покупателей уже через выходные. Если график не сдвинется, запечатанные коробки Маджина Бу действительно окажутся у покупателей совсем скоро.

Ждем обновленную про-линейку с новым процессором, парой свежих цветов и традиционной прибавкой по камере и автономности. Насколько все это оправдает ожидания, станет ясно уже во время трансляции. А тем, кто планирует покупку, стоит заранее свериться с тем, когда выйдет iPhone 18 Pro и с какого числа его реально можно будет забрать. В России сроки почти всегда сдвигаются, и первые партии по адекватному курсу разбирают в считанные дни.

Пока же остается ждать. Слухи в этом сезоне идут плотно, и это хороший знак. Обычно чем ближе анонс, тем точнее становятся утечки, а откровенных вбросов все меньше. Через несколько дней мы наконец увидим, угадал ли инсайдер с цветами или снова показал нам красивый макет в чужой коробке. До презентации осталось совсем немного, и проверить его слова будет проще простого.