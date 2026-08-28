Приглашение на презентацию Apple раскрыло две особенности iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Apple опубликовала логотип сентябрьской презентации, и фанаты уже вовсю разбирают его на детали. Мероприятие пройдет 9 сентября под слоганом «Surprise and shine», а в самом изображении, если верить инсайдерам, спрятаны подсказки сразу о двух функциях iPhone 18 Pro и Pro Max — новой камере и свежем цвете корпуса. К охоте за деталями подключился даже Марк Гурман из Bloomberg. Недавно мы уже рассказывали, как Apple случайно раскрыла процессор iPhone 18 Pro, а теперь компания вольно или невольно подкинула еще пару зацепок. Разложил, что именно углядели в логотипе и насколько эти догадки похожи на правду.



Что фанаты разглядели в логотипе Apple

Читать намеки в пригласительных картинках Apple — давняя народная забава. Перед каждой презентацией сообщество ищет в графике скрытые отсылки к будущим устройствам, и обычно это удел энтузиастов. Но в этот раз к игре присоединился Марк Гурман, один из самых точных инсайдеров по Apple, и опубликовал свои догадки в соцсети X. Логотип, к слову, появился не сам по себе, а вместе с официальным анонсом: ранее Apple пригласила на презентацию 9 сентября, где и покажет новые айфоны.

По версии Гурмана, в оформлении спрятаны сразу два намека. Первый связан с сиянием позади фирменного яблока, второй — с самим цветом фона. Оба, по его мнению, указывают на конкретные апгрейды старшей линейки. Звучит как гадание на кофейной гуще, и отчасти так и есть. Но у Гурмана репутация человека, который редко пишет наугад, поэтому его трактовку стоит хотя бы разобрать.

Важно держать в голове одну вещь. Логотип — это не утечка спецификаций, а маркетинговая картинка. Apple вполне могла заложить в нее двойной смысл специально, а могла просто выбрать красивое сияние и приятный оттенок. Так что все дальнейшее — это версии, а не подтвержденные факты. Проверить их получится только на самой презентации.

Переменная диафрагма камеры

Первую подсказку Гурман увидел в свете, который бьет из-за логотипа. По его словам, это отсылка к механической диафрагме камеры iPhone 18 Pro Max. Про переменную диафрагму в топовых айфонах пишут еще с 2024 года, и если слух подтвердится, это станет первой такой камерой в истории iPhone. Правда, свежая информация из Китая уточняет неприятную деталь: функция может достаться только самой крупной модели Pro Max, а обычный Pro останется без нее.

Что это вообще дает на практике. В обычных смартфонах диафрагма фиксированная, то есть отверстие, через которое свет попадает на матрицу, не меняется. Переменная диафрагма работает как на зеркальных камерах: пользователь может сам подстраивать этот параметр. На выходе получается больше контроля над глубиной резкости и поведением камеры на ярком свете, а еще более четкий фокус на объекте съемки. Хотя многое зависит от реализации. Не исключено, что Apple сделает управление автоматическим, и вручную крутить диафрагму, как на профессиональной технике, не выйдет.

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Новый цвет iPhone 18 Pro

Вторую зацепку Гурман нашел в цвете самого приглашения. Фон у логотипа выполнен в спокойном небесно-голубом тоне, и инсайдер связывает его с возможной новой расцветкой iPhone 18 Pro. Если оттенок с картинки и правда намекает на палитру, то светло-голубой корпус вполне может пополнить линейку. Кстати, тем, кому просто нравится это оформление, необязательно ждать смартфон: можно поставить себе обои в стиле приглашения Apple прямо сейчас.

По данным Macworld, светло-голубой действительно ожидается в списке цветов. Вместе с ним называют темно-вишневый как главный новый оттенок сезона, а также темно-серый и серебристый. То есть Apple, судя по всему, готовит палитру из нескольких вариантов, и голубой в ней будет одним из самых заметных. Насколько точно оттенок с логотипа совпадет с финальным цветом корпуса, вопрос отдельный, ведь на рендерах и в реальности краски порой отличаются.

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Когда ждать презентацию Apple

Хорошая новость в том, что гадать осталось недолго. До мероприятия меньше двух недель, и уже 9 сентября все версии либо подтвердятся, либо разлетятся в пух и прах. Тогда мы наконец увидим и камеру iPhone 18 Pro Max, и полную палитру цветов, и сможем сверить их с тем, что нафантазировали по логотипу. Если не хотите пропустить анонс, у нас есть подробный разбор, где смотреть презентацию в прямом эфире.

Что имеем по итогу. Прямых утечек Apple не давала, но при желании из одного логотипа выудили сразу два предположения: переменную диафрагму для старшего Pro Max и новый голубой цвет для линейки Pro. Версии красивые и вполне логичные, хотя пока это все же догадки, а не спецификации. Скоро проверим, насколько чутье у фанатов и инсайдеров острое.

И практичный момент напоследок. К новому айфону почти всегда хочется докупить что-то по мелочи — чехол, стекло, зарядку или кабель, и часто те же аксессуары можно взять заметно дешевле. Такие выгодные находки я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните туда перед покупкой.