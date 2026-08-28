Приглашение на презентацию Apple раскрыло две особенности iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Миша Королев

Apple опубликовала логотип сентябрьской презентации, и фанаты уже вовсю разбирают его на детали. Мероприятие пройдет 9 сентября под слоганом «Surprise and shine», а в самом изображении, если верить инсайдерам, спрятаны подсказки сразу о двух функциях iPhone 18 Pro и Pro Max — новой камере и свежем цвете корпуса. К охоте за деталями подключился даже Марк Гурман из Bloomberg. Недавно мы уже рассказывали, как Apple случайно раскрыла процессор iPhone 18 Pro, а теперь компания вольно или невольно подкинула еще пару зацепок. Разложил, что именно углядели в логотипе и насколько эти догадки похожи на правду.

Одну из утечек, которую показал логотип, видно на этой картинке. Уже догадались, что это?. Фото.

Одну из утечек, которую показал логотип, видно на этой картинке. Уже догадались, что это?

Что фанаты разглядели в логотипе Apple

Читать намеки в пригласительных картинках Apple — давняя народная забава. Перед каждой презентацией сообщество ищет в графике скрытые отсылки к будущим устройствам, и обычно это удел энтузиастов. Но в этот раз к игре присоединился Марк Гурман, один из самых точных инсайдеров по Apple, и опубликовал свои догадки в соцсети X. Логотип, к слову, появился не сам по себе, а вместе с официальным анонсом: ранее Apple пригласила на презентацию 9 сентября, где и покажет новые айфоны.

Что фанаты разглядели в логотипе Apple. Приглашение на презентацию выглядит вот так. Фото.

Приглашение на презентацию выглядит вот так

По версии Гурмана, в оформлении спрятаны сразу два намека. Первый связан с сиянием позади фирменного яблока, второй — с самим цветом фона. Оба, по его мнению, указывают на конкретные апгрейды старшей линейки. Звучит как гадание на кофейной гуще, и отчасти так и есть. Но у Гурмана репутация человека, который редко пишет наугад, поэтому его трактовку стоит хотя бы разобрать.

Важно держать в голове одну вещь. Логотип — это не утечка спецификаций, а маркетинговая картинка. Apple вполне могла заложить в нее двойной смысл специально, а могла просто выбрать красивое сияние и приятный оттенок. Так что все дальнейшее — это версии, а не подтвержденные факты. Проверить их получится только на самой презентации.

Переменная диафрагма камеры

Первую подсказку Гурман увидел в свете, который бьет из-за логотипа. По его словам, это отсылка к механической диафрагме камеры iPhone 18 Pro Max. Про переменную диафрагму в топовых айфонах пишут еще с 2024 года, и если слух подтвердится, это станет первой такой камерой в истории iPhone. Правда, свежая информация из Китая уточняет неприятную деталь: функция может достаться только самой крупной модели Pro Max, а обычный Pro останется без нее.

Переменная диафрагма камеры. Первый намек касается камеры, и это переменная диафрагма. Фото.

Первый намек касается камеры, и это переменная диафрагма

Что это вообще дает на практике. В обычных смартфонах диафрагма фиксированная, то есть отверстие, через которое свет попадает на матрицу, не меняется. Переменная диафрагма работает как на зеркальных камерах: пользователь может сам подстраивать этот параметр. На выходе получается больше контроля над глубиной резкости и поведением камеры на ярком свете, а еще более четкий фокус на объекте съемки. Хотя многое зависит от реализации. Не исключено, что Apple сделает управление автоматическим, и вручную крутить диафрагму, как на профессиональной технике, не выйдет.

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Новый цвет iPhone 18 Pro

Вторую зацепку Гурман нашел в цвете самого приглашения. Фон у логотипа выполнен в спокойном небесно-голубом тоне, и инсайдер связывает его с возможной новой расцветкой iPhone 18 Pro. Если оттенок с картинки и правда намекает на палитру, то светло-голубой корпус вполне может пополнить линейку. Кстати, тем, кому просто нравится это оформление, необязательно ждать смартфон: можно поставить себе обои в стиле приглашения Apple прямо сейчас.

Новый цвет iPhone 18 Pro. Голубой цвет подтвержден приглашением на презентацию. Скорее всего, вся палитра будет выглядеть вот так. Фото.

Голубой цвет подтвержден приглашением на презентацию. Скорее всего, вся палитра будет выглядеть вот так

По данным Macworld, светло-голубой действительно ожидается в списке цветов. Вместе с ним называют темно-вишневый как главный новый оттенок сезона, а также темно-серый и серебристый. То есть Apple, судя по всему, готовит палитру из нескольких вариантов, и голубой в ней будет одним из самых заметных. Насколько точно оттенок с логотипа совпадет с финальным цветом корпуса, вопрос отдельный, ведь на рендерах и в реальности краски порой отличаются.

Не сходятся во мнениях, какой цвет брать, или сомневаетесь в слухах? Спросите совета у живых людей. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и поделятся своими ожиданиями от новинки.

Когда ждать презентацию Apple

Хорошая новость в том, что гадать осталось недолго. До мероприятия меньше двух недель, и уже 9 сентября все версии либо подтвердятся, либо разлетятся в пух и прах. Тогда мы наконец увидим и камеру iPhone 18 Pro Max, и полную палитру цветов, и сможем сверить их с тем, что нафантазировали по логотипу. Если не хотите пропустить анонс, у нас есть подробный разбор, где смотреть презентацию в прямом эфире.

Когда ждать презентацию Apple. Презентация Apple пройдет 9 сентября. Фото.

Презентация Apple пройдет 9 сентября

Что имеем по итогу. Прямых утечек Apple не давала, но при желании из одного логотипа выудили сразу два предположения: переменную диафрагму для старшего Pro Max и новый голубой цвет для линейки Pro. Версии красивые и вполне логичные, хотя пока это все же догадки, а не спецификации. Скоро проверим, насколько чутье у фанатов и инсайдеров острое.

И практичный момент напоследок. К новому айфону почти всегда хочется докупить что-то по мелочи — чехол, стекло, зарядку или кабель, и часто те же аксессуары можно взять заметно дешевле. Такие выгодные находки я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните туда перед покупкой.

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