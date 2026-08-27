Где смотреть презентацию iPhone 18 Pro и iPhone Ultra в прямом эфире

Apple наконец назначила дату осенней презентации: она пройдет 9 сентября и получила короткое имя «Surprise and Shine». Это будет первый крупный кейноут под руководством нового генерального директора Джона Тернуса, который сменил Тима Кука 1 сентября, и компания явно хочет удивить — на сцене ждут сразу iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый в истории складной айфон. Часть интриги, впрочем, Apple растеряла сама: представив новый Mac mini, она случайно раскрыла детали нового процессора для флагманских айфонов. Собрали для вас все, что известно про трансляцию, ее время и главные анонсы вечера.



Когда начнется презентация по московскому времени

Официально Apple позвала журналистов на презентацию 26 августа, разослав приглашения с тем самым слоганом «Surprise and Shine». Само мероприятие пройдет в штаб-квартире Apple Park в Купертино, но нас с вами больше интересует онлайн-часть. Старт назначен на 10 утра по тихоокеанскому времени, а это 20:00 по Москве 9 сентября. Так что никакого ночного бдения в этот раз не будет — трансляция начнется еще вечером, в комфортное время.

По традиции последних лет кейноут будет заранее записанным роликом, а не живым выступлением со сцены. Живьем на площадке будут только журналисты, а всем остальным Apple покажет отрепетированное и смонтированное видео. Для зрителя это скорее плюс: картинка получается гладкой, без пауз и технических заминок, а длится такой формат обычно чуть больше часа. Можно спокойно налить чаю и не бояться, что докладчик собьется.

Любопытна и сама смена руководителя. Джон Тернус много лет отвечал за железо Apple, а теперь проводит свой первый кейноут в роли гендиректора. Тим Кук при этом никуда не исчез — он занял пост исполнительного председателя совета директоров. Так что за этой презентацией интересно понаблюдать даже тем, кто вообще ничего не собирается покупать: смена эпохи как-никак.

На каких площадках идет трансляция

Посмотреть презентацию можно будет сразу в нескольких местах, и все они бесплатные. А заодно советуем заранее прикинуть, когда новинки поступят в продажу — предзаказы обычно открываются уже через пару дней после анонса. Вот где можно поймать прямой эфир:

официальный раздел Apple Events на сайте компании — самый простой способ смотреть прямо в браузере;

YouTube-канал Apple, где уже висит заглушка с обратным отсчетом и кнопкой «Напомнить»;

приложение Apple TV на iPhone, iPad, Mac и телевизорах, где оно доступно.

Удобнее всего заранее нажать «Напомнить» на YouTube. Если сервис знает ваш регион, он сам покажет обратный отсчет и пришлет уведомление в вашем часовом поясе. Это неплохой способ лишний раз перепроверить время и точно не проспать старт. На сайте Apple Events есть и другая приятная мелочь — оттуда мероприятие можно добавить в свой календарь одним нажатием, чтобы напоминание сработало само.

Если посмотреть эфир вживую не выйдет, ничего страшного. Все главные анонсы мы разберем по горячим следам и переведем на человеческий язык, а чтобы не пропустить новости с презентации, подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС — там мы будем публиковать все самое важное прямо во время эфира.

Что Apple покажет 9 сентября

Главная интрига вечера — конечно, сами устройства. По слухам, в этот раз Apple откажется от привычного полного набора моделей и покажет только премиальный сегмент: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной айфон. Обычный iPhone 18, недорогой iPhone 18e и iPhone Air 2 отложены до весны 2027 года — это часть новой стратегии релизов. У складной модели при этом будут свои компромиссы: судя по утечкам, она лишится пяти привычных функций обычного iPhone.

Про iPhone 18 Pro и Pro Max говорят как об аккуратном обновлении без переделки корпуса. Внутри поселится новый чип A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе, который обещает прибавку в скорости и заметно меньший аппетит по энергии. Из более осязаемого: основная камера с переменной диафрагмой, чуть уменьшенный «Динамический остров» и фирменный модем C2 вместо решений Qualcomm. Цвета тоже освежат — в утечках мелькают темно-вишневый, черный, серебристый и светло-голубой. Правда, из-за дефицита памяти на рынке ценник новинок, по прогнозам, снова подрастет.

Не обошлось и без слухов про остальную технику. Вместе с айфонами могут показать Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, а также новое поколение AirPods. Часы, по прогнозам, обновят в основном по начинке, без смены облика, так что революции здесь ждать не стоит — скорее всего, дизайн приберегут на будущий год. А вот аксессуары под свежие модели присматривать можно уже сейчас: самые выгодные находки с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Стоит ли ждать складной iPhone Ultra

Больше всего вопросов вызывает именно складной смартфон, который, по данным источников, назовут iPhone Ultra. Это первое глобальное изменение iPhone со времен iPhone X 2017 года, поэтому интерес к нему огромный. И тут есть хорошая новость: в сеть уже просочились первые впечатления от складного iPhone, и в целом они обнадеживают, хотя к камере у ранних тестировщиков вопросы все же есть.

По утечкам, iPhone Ultra получит книжную конструкцию в духе Samsung Galaxy Z Fold: внешний экран примерно на 5,5 дюйма и внутренний около 7,8 дюйма ближе к формату iPad mini. Из-за отсутствия места под Face ID компания, скорее всего, вернет сканер отпечатка Touch ID в кнопку питания. Корпус обещают собрать из титана и алюминия, а над петлей и почти незаметным сгибом Apple, по слухам, работала особенно упорно, используя жидкий металл и сверхтонкое стекло.

Есть и ложка дегтя. Стартовые поставки складного айфона, по прогнозам, окажутся очень ограниченными, а цена — сопоставимой с хорошим ноутбуком. Так что даже если устройство влюбит в себя с первого взгляда, достать его на старте будет непросто, особенно у нас. Собираетесь ли брать iPhone Ultra, когда он доедет до России, или в этот раз пропустите? Обсудить это и просто поболтать про новинки можно в нашем чате в Telegram или МАКС — там всегда рады новым собеседникам.