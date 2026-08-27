Где смотреть презентацию iPhone 18 Pro и iPhone Ultra в прямом эфире

Кирилл Пироженко

Apple наконец назначила дату осенней презентации: она пройдет 9 сентября и получила короткое имя «Surprise and Shine». Это будет первый крупный кейноут под руководством нового генерального директора Джона Тернуса, который сменил Тима Кука 1 сентября, и компания явно хочет удивить — на сцене ждут сразу iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый в истории складной айфон. Часть интриги, впрочем, Apple растеряла сама: представив новый Mac mini, она случайно раскрыла детали нового процессора для флагманских айфонов. Собрали для вас все, что известно про трансляцию, ее время и главные анонсы вечера.

Сентябрьскую презентацию проведет новый глава Apple Джон Тернус. Фото.

Сентябрьскую презентацию проведет новый глава Apple Джон Тернус

Когда начнется презентация по московскому времени

Официально Apple позвала журналистов на презентацию 26 августа, разослав приглашения с тем самым слоганом «Surprise and Shine». Само мероприятие пройдет в штаб-квартире Apple Park в Купертино, но нас с вами больше интересует онлайн-часть. Старт назначен на 10 утра по тихоокеанскому времени, а это 20:00 по Москве 9 сентября. Так что никакого ночного бдения в этот раз не будет — трансляция начнется еще вечером, в комфортное время.

Когда начнется презентация по московскому времени. Так выглядит приглашение на презентацию. Фото.

Так выглядит приглашение на презентацию

По традиции последних лет кейноут будет заранее записанным роликом, а не живым выступлением со сцены. Живьем на площадке будут только журналисты, а всем остальным Apple покажет отрепетированное и смонтированное видео. Для зрителя это скорее плюс: картинка получается гладкой, без пауз и технических заминок, а длится такой формат обычно чуть больше часа. Можно спокойно налить чаю и не бояться, что докладчик собьется.

Любопытна и сама смена руководителя. Джон Тернус много лет отвечал за железо Apple, а теперь проводит свой первый кейноут в роли гендиректора. Тим Кук при этом никуда не исчез — он занял пост исполнительного председателя совета директоров. Так что за этой презентацией интересно понаблюдать даже тем, кто вообще ничего не собирается покупать: смена эпохи как-никак.

На каких площадках идет трансляция

Посмотреть презентацию можно будет сразу в нескольких местах, и все они бесплатные. А заодно советуем заранее прикинуть, когда новинки поступят в продажу — предзаказы обычно открываются уже через пару дней после анонса. Вот где можно поймать прямой эфир:

На каких площадках идет трансляция. Смотреть презентацию на сайте Apple — один из самых удобных способов. Фото.

Смотреть презентацию на сайте Apple — один из самых удобных способов

  • официальный раздел Apple Events на сайте компании — самый простой способ смотреть прямо в браузере;
  • YouTube-канал Apple, где уже висит заглушка с обратным отсчетом и кнопкой «Напомнить»;
  • приложение Apple TV на iPhone, iPad, Mac и телевизорах, где оно доступно.

Удобнее всего заранее нажать «Напомнить» на YouTube. Если сервис знает ваш регион, он сам покажет обратный отсчет и пришлет уведомление в вашем часовом поясе. Это неплохой способ лишний раз перепроверить время и точно не проспать старт. На сайте Apple Events есть и другая приятная мелочь — оттуда мероприятие можно добавить в свой календарь одним нажатием, чтобы напоминание сработало само.

Если посмотреть эфир вживую не выйдет, ничего страшного. Все главные анонсы мы разберем по горячим следам и переведем на человеческий язык, а чтобы не пропустить новости с презентации, подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС — там мы будем публиковать все самое важное прямо во время эфира.

Что Apple покажет 9 сентября

Главная интрига вечера — конечно, сами устройства. По слухам, в этот раз Apple откажется от привычного полного набора моделей и покажет только премиальный сегмент: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной айфон. Обычный iPhone 18, недорогой iPhone 18e и iPhone Air 2 отложены до весны 2027 года — это часть новой стратегии релизов. У складной модели при этом будут свои компромиссы: судя по утечкам, она лишится пяти привычных функций обычного iPhone.

Что Apple покажет 9 сентября. Прошки получат новые цвета корпуса. Фото.

Прошки получат новые цвета корпуса

Про iPhone 18 Pro и Pro Max говорят как об аккуратном обновлении без переделки корпуса. Внутри поселится новый чип A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе, который обещает прибавку в скорости и заметно меньший аппетит по энергии. Из более осязаемого: основная камера с переменной диафрагмой, чуть уменьшенный «Динамический остров» и фирменный модем C2 вместо решений Qualcomm. Цвета тоже освежат — в утечках мелькают темно-вишневый, черный, серебристый и светло-голубой. Правда, из-за дефицита памяти на рынке ценник новинок, по прогнозам, снова подрастет.

Не обошлось и без слухов про остальную технику. Вместе с айфонами могут показать Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, а также новое поколение AirPods. Часы, по прогнозам, обновят в основном по начинке, без смены облика, так что революции здесь ждать не стоит — скорее всего, дизайн приберегут на будущий год. А вот аксессуары под свежие модели присматривать можно уже сейчас: самые выгодные находки с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Стоит ли ждать складной iPhone Ultra

Больше всего вопросов вызывает именно складной смартфон, который, по данным источников, назовут iPhone Ultra. Это первое глобальное изменение iPhone со времен iPhone X 2017 года, поэтому интерес к нему огромный. И тут есть хорошая новость: в сеть уже просочились первые впечатления от складного iPhone, и в целом они обнадеживают, хотя к камере у ранних тестировщиков вопросы все же есть.

Стоит ли ждать складной iPhone Ultra. А складной iPhone Ultra будет выглядеть вот так. Фото.

А складной iPhone Ultra будет выглядеть вот так

По утечкам, iPhone Ultra получит книжную конструкцию в духе Samsung Galaxy Z Fold: внешний экран примерно на 5,5 дюйма и внутренний около 7,8 дюйма ближе к формату iPad mini. Из-за отсутствия места под Face ID компания, скорее всего, вернет сканер отпечатка Touch ID в кнопку питания. Корпус обещают собрать из титана и алюминия, а над петлей и почти незаметным сгибом Apple, по слухам, работала особенно упорно, используя жидкий металл и сверхтонкое стекло.

Есть и ложка дегтя. Стартовые поставки складного айфона, по прогнозам, окажутся очень ограниченными, а цена — сопоставимой с хорошим ноутбуком. Так что даже если устройство влюбит в себя с первого взгляда, достать его на старте будет непросто, особенно у нас. Собираетесь ли брать iPhone Ultra, когда он доедет до России, или в этот раз пропустите? Обсудить это и просто поболтать про новинки можно в нашем чате в Telegram или МАКС — там всегда рады новым собеседникам.

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