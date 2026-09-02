Новые подробности про iPhone Ultra за неделю до презентации Apple

Миша Королев

До презентации Apple остается меньше недели, а поток утечек про iPhone Ultra все не иссякает. Свежее интервью Марка Гурмана изданию Tom’s Guide добавило подробностей сразу по нескольким направлениям: характеристики, экран, шарнир, многозадачность, сроки выхода и цена. Часть деталей прозвучала впервые, так что есть смысл собрать все в одном месте и разложить по полочкам. Тем более что буквально накануне мы разбирали, почему купить iPhone Ultra будет сложно даже тем, кто готов отдать за складной флагман любые деньги.

Всплыли новые подробности про iPhone Ultra. Фото.

Всплыли новые подробности про iPhone Ultra

Характеристики iPhone Ultra и судьба MagSafe

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, вокруг iPhone Ultra в последние недели крутился один неудобный вопрос — останется ли в складном корпусе поддержка MagSafe. Гурман ответил без обиняков: магнитная зарядка на месте. По его словам, все сигналы, которые до него доходили, указывают на одно, и это то, что MagSafe никуда не делся. Для складной конструкции такое решение не мелочь. Разместить магнитное кольцо и катушку в тонком корпусе, который еще и складывается пополам, куда сложнее, чем в обычном моноблоке, поэтому сомнения возникали не на пустом месте.

Характеристики iPhone Ultra и судьба MagSafe. Apple всё-таки смогла засунуть MagSafe в iPhone Ultra. Фото.

Apple всё-таки смогла засунуть MagSafe в iPhone Ultra

Дальше самое интересное — экраны. Гурман называет 5,5-дюймовый внешний дисплей и 7,8-дюймовый внутренний. Внешний по диагонали получается чуть компактнее, чем у актуальных iPhone, зато внутренний разворачивается почти до планшетного размера. Это классическая схема книжки, по которой строят свои складные аппараты и конкуренты, но у Apple она появляется впервые, и от качества реализации зависит очень многое.

Начинка тоже топовая. В интервью упоминаются свежий процессор Apple серии Pro и новейший модем собственной разработки. То есть по железу это не облегченная версия ради необычного форм-фактора, а полноценный флагман, просто в новом корпусе. Логика понятна: если аппарат стартует от космической цены, урезать в нем производительность было бы как минимум странно.

Любопытно и то, что складной iPhone уже тестировали с необычным аксессуаром, которого у линейки прежде не было. Такие детали намекают, что Apple готовит для Ultra отдельный набор дополнений, а не просто переносит старые чехлы и подставки на новую форму. Под нестандартный корпус нужны и нестандартные аксессуары, и в компании это явно понимают.

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Экран без складки и шарнир из жидкого металла

Главная интрига любого складного смартфона — это сгиб. Гурман говорит, что складка на экране iPhone Ultra не исчезла совсем, но она сопоставима с тем, что показывают свежие складные Samsung, а возможно, выглядит даже аккуратнее. Помогает этому шарнир из жидкого металла, который отвечает сразу за две вещи — за плавность сложения и за прочность всей конструкции.

Экран без складки и шарнир из жидкого металла. Ориентируйтесь на складку на Samsung Galaxy Fold 8. Такой же она будет и у Ultra. Фото.

Ориентируйтесь на складку на Samsung Galaxy Fold 8. Такой же она будет и у Ultra

С прочностью у Apple, судя по всему, отдельная большая история. Задача, которую поставили перед инженерами, звучала предельно жестко — сделать складной корпус настолько же надежным, насколько надежны обычные iPhone, или хотя бы подобраться к этому уровню вплотную. На долговечность потратили массу времени, и именно она, по словам Гурмана, была одним из ключевых приоритетов на всех этапах разработки. Для складных устройств это больной вопрос, ведь у конкурентов чаще всего слабым звеном становятся как раз шарнир и защитная пленка гибкого экрана.

Правда, у высокой прочности есть обратная сторона — ремонтопригодность и ее цена. Мы уже прикидывали, что ремонт складного iPhone Ultra способен обойтись владельцу в сумму, сравнимую со стоимостью нового iPhone 17 Pro. Так что даже самый удачный шарнир не отменяет главного правила складных аппаратов — обращаться с ними приходится заметно аккуратнее, чем с привычным моноблоком, а случайное падение легко влетит в копеечку.

Многозадачность почти как на iPad

Второй козырь iPhone Ultra после самого экрана — это программная часть. Гурман еще раньше рассказывал, что iOS 27 принесет складному аппарату раскладки приложений в стиле iPad и режим двух окон бок о бок. Теперь он добавил свежую деталь: между открытыми приложениями заработает перетаскивание данных. Можно будет схватить фрагмент из одного окна и перенести его в соседнее, не прыгая туда-сюда между экранами и не гоняя все через буфер обмена.

Многозадачность почти как на iPad. Файлы можно будет перетаскивать между двумя приложениями, как на iPad. Фото.

Файлы можно будет перетаскивать между двумя приложениями, как на iPad

Для складного формата это абсолютно логичный ход. Большой внутренний дисплей без нормальной многозадачности превратился бы в обычный смартфон с лишними пикселями, за которые непонятно зачем переплачивать. А вот с двумя приложениями рядом и живым переносом контента между ними Ultra уже начинает напоминать компактный планшет, который в сложенном виде помещается в карман. Именно софт способен превратить дорогую железку в рабочий инструмент, и здесь у Apple есть где развернуться.

При этом ждать полноценную копию iPadOS не стоит. Экран все же меньше планшетного, и часть сценариев наверняка адаптируют под мобильную логику. Но сам факт того, что перенос данных между окнами добирается до iPhone, для линейки уже большое событие.

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Когда выйдет iPhone Ultra и сколько попросят

По срокам выхода Гурман настроен неожиданно оптимистично. Он говорит, что сильно удивился бы, если бы складной аппарат не вышел вместе с новыми Pro-моделями или очень близко к ним. Вариантов ровно два — либо общий день старта, то есть двойной запуск, либо появление в продаже в течение нескольких недель после Pro-версий. А вот в разговоры про поздний октябрь, ноябрь и масштабные задержки из-за проблем с поставками он откровенно не верит.

Когда выйдет iPhone Ultra и сколько попросят. Представят iPhone Ultra уже 9 сентября, а в продажу он поступит тоже в сентябре. Фото.

Представят iPhone Ultra уже 9 сентября, а в продажу он поступит тоже в сентябре

Косвенно оптимизм подтверждает и то, что первый складной iPhone Ultra уже показали на видео до презентации. Обычно такие ролики всплывают, когда устройство вплотную подошло к серийному производству, а не болтается где-то на стадии ранних прототипов. Значит, шансы увидеть Ultra в продаже уже этой осенью выглядят вполне реальными.

По цене Гурман повторяет прежнюю оценку — старт от 2000 долларов. Сумма внушительная даже по меркам топовых флагманов, и понятно, что охота за скидками на такой аппарат начнется сразу после старта продаж. Если любите ловить выгодные предложения на технику и аксессуары, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там мы регулярно собираем самое интересное. А пока остается дождаться самой презентации, до которой считанные дни, и проверить, сойдутся ли слухи Гурмана с реальностью.

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