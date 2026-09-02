Новые подробности про iPhone Ultra за неделю до презентации Apple

До презентации Apple остается меньше недели, а поток утечек про iPhone Ultra все не иссякает. Свежее интервью Марка Гурмана изданию Tom’s Guide добавило подробностей сразу по нескольким направлениям: характеристики, экран, шарнир, многозадачность, сроки выхода и цена. Часть деталей прозвучала впервые, так что есть смысл собрать все в одном месте и разложить по полочкам. Тем более что буквально накануне мы разбирали, почему купить iPhone Ultra будет сложно даже тем, кто готов отдать за складной флагман любые деньги.



Характеристики iPhone Ultra и судьба MagSafe

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, вокруг iPhone Ultra в последние недели крутился один неудобный вопрос — останется ли в складном корпусе поддержка MagSafe. Гурман ответил без обиняков: магнитная зарядка на месте. По его словам, все сигналы, которые до него доходили, указывают на одно, и это то, что MagSafe никуда не делся. Для складной конструкции такое решение не мелочь. Разместить магнитное кольцо и катушку в тонком корпусе, который еще и складывается пополам, куда сложнее, чем в обычном моноблоке, поэтому сомнения возникали не на пустом месте.

Дальше самое интересное — экраны. Гурман называет 5,5-дюймовый внешний дисплей и 7,8-дюймовый внутренний. Внешний по диагонали получается чуть компактнее, чем у актуальных iPhone, зато внутренний разворачивается почти до планшетного размера. Это классическая схема книжки, по которой строят свои складные аппараты и конкуренты, но у Apple она появляется впервые, и от качества реализации зависит очень многое.

Начинка тоже топовая. В интервью упоминаются свежий процессор Apple серии Pro и новейший модем собственной разработки. То есть по железу это не облегченная версия ради необычного форм-фактора, а полноценный флагман, просто в новом корпусе. Логика понятна: если аппарат стартует от космической цены, урезать в нем производительность было бы как минимум странно.

Любопытно и то, что складной iPhone уже тестировали с необычным аксессуаром, которого у линейки прежде не было. Такие детали намекают, что Apple готовит для Ultra отдельный набор дополнений, а не просто переносит старые чехлы и подставки на новую форму. Под нестандартный корпус нужны и нестандартные аксессуары, и в компании это явно понимают.

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Экран без складки и шарнир из жидкого металла

Главная интрига любого складного смартфона — это сгиб. Гурман говорит, что складка на экране iPhone Ultra не исчезла совсем, но она сопоставима с тем, что показывают свежие складные Samsung, а возможно, выглядит даже аккуратнее. Помогает этому шарнир из жидкого металла, который отвечает сразу за две вещи — за плавность сложения и за прочность всей конструкции.

С прочностью у Apple, судя по всему, отдельная большая история. Задача, которую поставили перед инженерами, звучала предельно жестко — сделать складной корпус настолько же надежным, насколько надежны обычные iPhone, или хотя бы подобраться к этому уровню вплотную. На долговечность потратили массу времени, и именно она, по словам Гурмана, была одним из ключевых приоритетов на всех этапах разработки. Для складных устройств это больной вопрос, ведь у конкурентов чаще всего слабым звеном становятся как раз шарнир и защитная пленка гибкого экрана.

Правда, у высокой прочности есть обратная сторона — ремонтопригодность и ее цена. Мы уже прикидывали, что ремонт складного iPhone Ultra способен обойтись владельцу в сумму, сравнимую со стоимостью нового iPhone 17 Pro. Так что даже самый удачный шарнир не отменяет главного правила складных аппаратов — обращаться с ними приходится заметно аккуратнее, чем с привычным моноблоком, а случайное падение легко влетит в копеечку.

Многозадачность почти как на iPad

Второй козырь iPhone Ultra после самого экрана — это программная часть. Гурман еще раньше рассказывал, что iOS 27 принесет складному аппарату раскладки приложений в стиле iPad и режим двух окон бок о бок. Теперь он добавил свежую деталь: между открытыми приложениями заработает перетаскивание данных. Можно будет схватить фрагмент из одного окна и перенести его в соседнее, не прыгая туда-сюда между экранами и не гоняя все через буфер обмена.

Для складного формата это абсолютно логичный ход. Большой внутренний дисплей без нормальной многозадачности превратился бы в обычный смартфон с лишними пикселями, за которые непонятно зачем переплачивать. А вот с двумя приложениями рядом и живым переносом контента между ними Ultra уже начинает напоминать компактный планшет, который в сложенном виде помещается в карман. Именно софт способен превратить дорогую железку в рабочий инструмент, и здесь у Apple есть где развернуться.

При этом ждать полноценную копию iPadOS не стоит. Экран все же меньше планшетного, и часть сценариев наверняка адаптируют под мобильную логику. Но сам факт того, что перенос данных между окнами добирается до iPhone, для линейки уже большое событие.

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Когда выйдет iPhone Ultra и сколько попросят

По срокам выхода Гурман настроен неожиданно оптимистично. Он говорит, что сильно удивился бы, если бы складной аппарат не вышел вместе с новыми Pro-моделями или очень близко к ним. Вариантов ровно два — либо общий день старта, то есть двойной запуск, либо появление в продаже в течение нескольких недель после Pro-версий. А вот в разговоры про поздний октябрь, ноябрь и масштабные задержки из-за проблем с поставками он откровенно не верит.

Косвенно оптимизм подтверждает и то, что первый складной iPhone Ultra уже показали на видео до презентации. Обычно такие ролики всплывают, когда устройство вплотную подошло к серийному производству, а не болтается где-то на стадии ранних прототипов. Значит, шансы увидеть Ultra в продаже уже этой осенью выглядят вполне реальными.

По цене Гурман повторяет прежнюю оценку — старт от 2000 долларов. Сумма внушительная даже по меркам топовых флагманов, и понятно, что охота за скидками на такой аппарат начнется сразу после старта продаж. Если любите ловить выгодные предложения на технику и аксессуары, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там мы регулярно собираем самое интересное. А пока остается дождаться самой презентации, до которой считанные дни, и проверить, сойдутся ли слухи Гурмана с реальностью.