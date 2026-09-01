iPhone Ultra выйдет в сентябре, но купить вы его не сможете

На следующей неделе Apple покажет свой первый складной смартфон — iPhone Ultra. Его представят вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max, вот только когда новинка реально доедет до покупателей, пока непонятно. Вопросов вокруг гаджета хватает: чего стоит один момент, когда выясняется, что ремонт iPhone Ultra шокирует ценой и сопоставим со стоимостью целого флагмана. Но сегодня разберемся именно со сроками старта продаж и посмотрим, что говорят последние отчеты.



Когда складной iPhone доберется до покупателей

iPhone Ultra станет первым складным айфоном в истории компании, и ажиотаж вокруг него огромный. Ради тонкого складного корпуса Apple кое-чем пожертвовала, поэтому пяти привычных функций здесь нет, и это стоит держать в голове еще до предзаказа. На той же сцене окажутся iPhone 18 Pro и Pro Max. Их отправят в продажу чуть позже на той же неделе, а широкая доступность намечена на 18 сентября.

Со складной моделью все заметно сложнее. Главная загадка в том, поступит ли Ultra в магазины одновременно с обычными флагманами. Анонс на презентации — это одно, а реальная дата отгрузки покупателям — совсем другое. За последние месяцы вышла целая гора противоречивых прогнозов, и слухи скакали от оптимистичных до откровенно мрачных.

Свежие данные портала 9to5Mac все же настраивают на позитив. По ним, старт в сентябре вполне реален, пусть и с большой оговоркой про дефицит. То есть смартфон, скорее всего, увидим уже в этом месяце, но достать его будет совсем непросто. Apple явно не хочет затягивать с релизом, а вот наладить массовое производство складных экранов пока не так легко.

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Что говорят свежие утечки

Пока одни спорят о датах, первые отзывы на складной iPhone уже разложили новинку по полочкам — и по плюсам, и по минусам. Но вернемся к срокам. Инсайдер Fixed Focus Digital с площадки Weibo заявил, что поставки на старте окажутся крайне скромными. При этом его источники в цепочке поставок не видят никаких признаков переноса за пределы сентября.

Схожую картину еще в июле описало агентство Cailian News. Его собеседники среди поставщиков Apple подтвердили, что дата отгрузки в сентябре не менялась, и заодно опровергли разговоры о задержке. Австралийское издание ChannelNews добавило конкретики: по его сведениям, устройство выйдет в сентябре, но как минимум в США. Австралии же, судя по всему, придется ждать своей очереди несколько месяцев.

Вырисовывается вполне понятная логика. Дефицит на старте почти гарантирован, зато сам сентябрьский релиз выглядит все увереннее. Шанс урвать складной айфон в первые недели есть, но за ним точно придется побегать по магазинам и следить за наличием. По сути, повторяется классическая история с любым первым устройством в новой категории: спрос огромный, а партии крошечные.

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Почему раньше прогнозы пугали

У меня, кстати, к этому гаджету отношение прохладное, и почему я не куплю Ultra, я уже подробно объяснял в отдельном материале. Но будем честны: не всегда прогнозы звучали так бодро. Если отмотать назад на пару месяцев, картина была куда тревожнее.

Летом аналитик Мин-Чи Куо предположил, что Apple повторит сценарий iPhone X 2017 года. Тогда смартфон показали в сентябре, а в продажу он поступил только поздней осенью. А в апреле Nikkei Asia и вовсе устроило переполох, написав, что складной айфон могут сдвинуть на несколько месяцев вперед — уже в 2027 год. Именно после этой публикации все и заволновались.

Панику довольно быстро погасил Марк Гурман из Bloomberg. Он опроверг слухи о переносе и подчеркнул, что устройство идет по графику и выйдет в сентябре. Именно позиция Гурмана сейчас выглядит ближе всего к реальности, если судить по последним данным из цепочки поставок. Гурман редко ошибается в подобных прогнозах, так что его словам можно доверять чуть больше, чем анонимным утечкам.

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Реально ли купить iPhone Ultra на старте?

Если собрать все воедино, свежие отчеты сходятся в одном: iPhone Ultra почти наверняка стартует в сентябре. Другое дело, что доступность обещает быть точечной — ограниченные регионы и небольшие партии. Тем, кто мечтает заполучить складной айфон в числе первых, придется действовать быстро и, вполне возможно, переплачивать перекупщикам.

Отдельно стоит помнить про особенности первой волны. Ранние партии складных смартфонов — это всегда лотерея по качеству сборки и работе шарнира. Если хочется получить устройство без детских болячек, иногда разумнее подождать пару месяцев и взять уже обкатанную ревизию. Но фанатов новинок это, конечно, не остановит.

Мой прогноз простой. Купить устройство на старте реально, но эта охота будет напоминать погоню за первым тиражом чего-то очень редкого. В России, как всегда, добавится своя специфика с поставками и ценником, поэтому спокойнее выждать пару недель после релиза и посмотреть на реальные цены у продавцов.