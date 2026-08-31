Apple почти сделала для складного iPhone Ultra аксессуар, которого никогда не было у iPhone

До презентации Apple остаются считанные дни, а слухи вокруг складного iPhone только набирают обороты. Свежая порция касается даже не самого смартфона, а аксессуара к нему. Выяснилось, что Apple всерьез рассматривала стилус для своего первого раскладного iPhone и даже доводила идею до рабочих прототипов. Пока инженеры возились с этими образцами, в сети уже появились первые впечатления тех, кто держал складной iPhone в руках.



Apple тестировала стилус для складного iPhone

По данным Bloomberg, Apple собирала внутренние прототипы Apple Pencil специально под складной смартфон, тестировала их и даже обдумывала полноценный запуск. Об этом рассказал журналист Марк Гурман в своей рассылке Power On. По его словам, до релиза дело, скорее всего, не дойдет, но работа над таким аксессуаром велась вполне серьезно, а не осталась на уровне быстрой концепт-зарисовки.

Складной смартфон Apple планирует показать 9 сентября, и по слухам он выйдет под именем iPhone Ultra. Компания давно приучила нас, что приставка Ultra достается самым дорогим и технологичным устройствам линейки. Отдельный фирменный стилус в такой премиальный набор вписался бы вполне логично. Правда, у меня есть большие сомнения в итоговой цене всей этой истории, и я уже подробно объяснял, почему не куплю iPhone Ultra на старте продаж.

Что интересно, Гурман пишет про этот аксессуар не в первый раз, но именно сейчас он впервые раскрыл детали конструкции. И детали эти оказались довольно любопытными, потому что перо задумывали совсем не таким, каким мы привыкли видеть Apple Pencil.

При этом сам инсайдер сразу оговаривается, что шансов на анонс в сентябре у аксессуара практически нет. То есть речь идет не о готовом продукте, который придержали до лучших времен, а именно о смелом эксперименте внутри компании. Apple регулярно тестирует десятки идей, которые так и не выходят за пределы лаборатории, и стилус для складного iPhone, судя по всему, пополнил именно этот список.

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Каким получился Apple Pencil для iPhone Ultra

Стилус для складного смартфона заметно отличался бы от привычных Apple Pencil для iPad. Он получился более коротким и толстым, и это логично: высота iPhone Ultra меньше, чем у планшета, и длинную тонкую палочку туда просто некуда пристроить. По описанию Гурмана, аксессуар был именно приземистым, подогнанным под компактные габариты смартфона.

Крепиться и заряжаться перо должно было магнитом на боковой грани устройства, ровно так же, как Apple Pencil липнет к корпусу iPad. Принцип знакомый, но с одной важной оговоркой. На планшете перо цепляется сверху, когда вы держите его горизонтально, и совершенно не мешает работе. А на iPhone Ultra стилус торчал бы сбоку, прямо под пальцами, и держать смартфон с таким выступом было бы откровенно неудобно.

Получается немного странная картина. Аксессуар вроде бы продумали до рабочего прототипа, а простая эргономика в итоге все испортила. Это, к слову, не единственный компромисс складного смартфона. Я уже собирал целый список привычных функций, которых не будет в iPhone Ultra, и там тоже хватает довольно неожиданных урезаний ради нового форм-фактора.

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Почему Apple вряд ли выпустит стилус

Причин отказаться от стилуса набралось сразу несколько, и они дополняют друг друга. Первая та самая неудобная посадка сбоку, о которой я сказал выше. Вторая куда серьезнее: перо могло оставлять некрасивые следы на внутреннем экране. А внутренний гибкий дисплей у складного iPhone заметно нежнее обычного стекла, и лишние царапины с потертостями ему совсем ни к чему.

Есть и третья причина, уже скорее идеологическая. Стив Джобс в 2007 году, показывая самый первый iPhone, откровенно высмеял идею стилуса для смартфонов. Его знаменитая фраза про то, кому вообще нужен стилус, давно стала частью истории Apple. Выпустить отдельное перо для iPhone спустя почти двадцать лет означало бы публично пойти против этой позиции. В Купертино на такой шаг, видимо, пока не готовы.

Если вы только собираетесь смотреть анонс вживую, я заранее подготовил отдельный материал о том, где смотреть презентацию Apple в прямом эфире. Сам стилус там почти наверняка не покажут, но складной iPhone обещает стать главным героем всего вечера.

Кстати, много интересного про технику и выгодные находки мы выкладываем в канал «Сундук Али-Бабы», туда попадают скидки и гаджеты, которые бывает по-настоящему жалко пропустить.

Нужен ли вообще стилус для iPhone Ultra

Тут мнения честно расходятся. С одной стороны, Джобс во многом был прав: большинству людей стилус для телефона попросту не нужен, палец прекрасно справляется со всеми задачами. С другой стороны, складной iPhone это уже почти полноценный планшет в кармане, и на большом внутреннем экране перо реально могло бы пригодиться. Заметки от руки, быстрые наброски, точные выделения в тексте на такой диагонали это действительно удобно.

Лично мне сама идея кажется совсем не бесполезной. Раскладной смартфон разворачивается в широкий экран, и стилус там смотрелся бы куда уместнее, чем на обычном iPhone. Но раз Apple решила не рисковать ни эргономикой, ни наследием Джобса, спорить с этим решением сложно. Вполне возможно, к теме еще вернутся позже, когда сам форм-фактор станет для рынка привычнее, а гибкие экраны научатся спокойно переживать контакт с твердым пером.

Есть и еще один момент. Стилус, который неудобно держать и который портит дисплей, скорее навредил бы репутации нового устройства, чем добавил ему очков. Для дебютного складного iPhone важнее показать, что сам форм-фактор работает без нареканий. Лишний аксессуар с оговорками тут только мешал бы, так что осторожность Apple вполне понятна.

Пока же остается только гадать, каким получится складной iPhone целиком. Кое-что мы, впрочем, уже видели своими глазами: складной iPhone показали на видео еще до официального анонса, и на кадрах смартфон выглядит вполне готовым к полкам магазинов. А про фирменный стилус, похоже, пока придется забыть, по крайней мере до следующего поколения устройства.