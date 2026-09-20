Сравнение iPhone 18 Pro с iPhone 16 Pro. Стоит ли менять старый айфон на новый

iPhone 18 Pro уже в продаже, и если у вас на руках iPhone 16 Pro, вопрос напрашивается сам собой: бежать за новинкой или спокойно еще походить. За два года Apple успела переехать на другие материалы корпуса, сменить процессор, перекроить камеры и заметно подтянуть автономность, так что на бумаге разница выглядит внушительно. Но за красивыми цифрами прячется один нюанс, из-за которого не все так однозначно, как хочет показать реклама. Ранее мы уже прикидывали, стоит ли менять 15 Pro на 18 Pro, а теперь настала очередь более свежего 16 Pro. Ниже разложу по полочкам, что реально изменилось, где вас ждет чистый маркетинг, и в конце скажу, что сам думаю про этот апгрейд.



Дизайн и корпус: титан против алюминия

Сразу о цене, чтобы разговор был предметным. iPhone 16 Pro сегодня спокойно можно купить за 89 тысяч рублей в версии на 256 ГБ, а 18 Pro в той же памяти обойдется почти вдвое дороже, около 175 тысяч. Так что вопрос по сути один: что именно вы получаете за эту доплату. Разбирать начнем с самого заметного, с внешности, и сразу с того самого нюанса.

Купить iPhone 16 Pro

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2pzgcCMdv

Львиная доля перемен между вашим 16 Pro и новинкой случилась не в этом году, а годом ранее, в 17 Pro. Именно тогда Apple выкинула титановую рамку со стеклянной спинкой и перешла на цельный алюминиевый корпус со вставкой из стекла. Так что если смотреть строго на пару 16 Pro против 18 Pro, вы видите не один, а сразу два дизайнерских шага, наложенных друг на друга. Как эти изменения выглядят в жизни, а не на рендерах, мы уже показывали в отдельном материале, как 18 Pro выглядит вживую.

Корпус iPhone 16 Pro iPhone 18 Pro Рамка Титан Алюминий Задняя панель Полностью стекло Частично Ceramic Shield Толщина 8,25 мм 8,75 мм Вес Pro 199 г 211 г Вес Pro Max 227 г 249 г Защита экрана Ceramic Shield Ceramic Shield 2, крепче в 3 раза Яркость экрана 2000 нит 3000 нит, антиблик Цвета Белый, черный, натуральный, песочный Серебристый, черный, ледниковый, бургунди

Тут дело вкуса, но лично я в этом обмене вижу спорный размен. Титан на 16 Pro выглядит и ощущается дороже: благородная матовая рамка, приятная тяжесть без перегруза. Алюминий в новинках практичнее для теплоотвода, но по восприятию это шаг назад к более простому материалу. Плюс чистая математика: 18 Pro тяжелее 16 Pro на 12 граммов, а 18 Pro Max прибавил относительно своего предшественника целых 22 грамма. В кармане и в руке при долгом чтении лишний вес чувствуется, особенно на здоровенном Max. Экран, правда, честно стал лучше: 3000 нит против 2000 и новое антибликовое покрытие реально помогают на солнце. Но титановый корпус в этой паре скорее в плюс старому айфону, чем в минус.

Процессор и производительность

По железу разрыв честный и большой, спорить не с чем. A20 Pro впервые в истории iPhone собран по 2-нанометровому техпроцессу, тогда как A18 Pro в вашем 16 Pro сделан по 3 нанометрам. Добавьте сюда 12 ГБ оперативки против 8 ГБ, лишнее ядро графики и удвоенный нейромодуль, и на бенчмарках новинка укатает старичка без вопросов. Отдельно завезли испарительную камеру охлаждения, которой у 16 Pro нет вовсе, так что в долгих играх и съемке видео новый чип дольше держит пик частот.

Железо iPhone 16 Pro iPhone 18 Pro Чип A18 Pro A20 Pro Техпроцесс 3 нм 2 нм Оперативная память 8 ГБ 12 ГБ Графика 6 ядер 7 ядер с нейроускорителями Нейродвижок 16 ядер 32 ядра (двойной блок) Охлаждение Без испарительной камеры Испарительная камера Bluetooth 5.3 6

Вопрос в другом: почувствуете ли вы это в реальной жизни. Если 16 Pro у вас не тормозит, а под нагрузкой не уходит в троттлинг, то в мессенджерах, браузере и обычной съемке разницы вы не увидите. Весь этот запас мощности имеет смысл для тех, кто гоняет тяжелые игры, монтирует прямо на телефоне или всерьез рассчитывает на локальные функции Apple Intelligence на несколько лет вперед. Для остальных это цифры ради цифр, приятные в характеристиках и почти незаметные в кармане.

Любите такие разборы и свежие утечки об Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы держим руку на пульсе и разбираем все самое интересное из мира техники.

Камеры: где реальный апгрейд, а где нет

Камеры Apple подтянула серьезно, и это, пожалуй, самый весомый аргумент за переход. Телефото прыгнуло с 12 до 48 мегапикселей и добавило оптический зум до 8x, фронталка выросла с 12 до 18 мегапикселей и обзавелась Center Stage и сверхстабилизацией. Главная же фишка 18 Pro — основная камера с переменной диафрагмой на четыре ступени, от f/1.48 до f/4.0. Это дает контроль над глубиной резкости, которого раньше в iPhone не было в принципе.

Камера iPhone 16 Pro iPhone 18 Pro Основная 48 Мп, фикс f/1.78 48 Мп, переменная f/1.48-f/4.0 Телефото 12 Мп, до 5x 48 Мп, до 8x Фронталка 12 Мп 18 Мп, Center Stage Кино-режим 4K Dolby Vision, 30 к/с 4K Dolby Vision, 60 к/с Проф-контроль Нет Выдержка, баланс, гистограмма, ProRes RAW

Но и тут есть нечестная деталь. Большой скачок телефото случился опять же в 17 Pro, а не в 18 Pro. Эксклюзив именно новинки над прошлым годом — это переменная диафрагма, ручные проф-настройки и чуть более быстрый ночной режим. Все остальное вы могли бы получить и на 17 Pro. Если камера для вас не работа, а бытовые фото детей, еды и котов, то ваш 16 Pro и сегодня снимает так, что 90 процентов кадров вы не отличите. Переменная диафрагма — штука классная, но давайте честно, много ли вы будете крутить ее руками.

Хотите узнать про камеру iPhone еще больше и разобрать спорные моменты? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут определиться.

Батарея, зарядка и цена: что в итоге

Вот где обновление действительно радует, так это автономность. 18 Pro крутит до 36 часов видео против 27 у вашего 16 Pro, а на версии Max разрыв еще нагляднее: 45 часов против 33. Батарея выросла в абсолютных цифрах, и это, по словам Apple, самый большой прирост автономности в истории iPhone. Заодно почти вдвое ускорилась зарядка: до половины бака теперь примерно 15 минут вместо получаса, правда для этого понадобится блок на 60 ватт.

Автономность iPhone 16 Pro iPhone 18 Pro Батарея Pro 3582 мА·ч 4056 мА·ч Батарея Pro Max 4685 мА·ч 5391 мА·ч Видео Pro до 27 часов до 36 часов Видео Pro Max до 33 часов до 45 часов Заряд до 50% около 30 минут около 15 минут (блок 60 Вт)

Теперь про деньги, и тут настроение портится. iPhone 18 Pro стартует с 1199 долларов, которые в России превратились в 175 тысяч рублей, это гораздо дороже, чем стоил 16 Pro на запуске. Да, младшую память подняли со 128 до 256 гигабайт, но факт остается фактом: платить придется заметно больше. У нас в России к этому добавляется наценка перекупов и растаможка, так что реальный ценник на руках выходит еще выше, и это стоит заложить в бюджет заранее. Кстати, пока ждете новый аппарат или просто хотите обновить зарядку под быстрый стандарт, годные мощные блоки и кабели с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно попадается что-то стоящее по адекватной цене.

Купить iPhone 18 Pro

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2pzgWGjgk

Итог у меня такой. Нововведений в 18 Pro и правда много, но если честно, принципиально от 16 Pro он отличается разве что дизайном и материалами корпуса. Все остальное — приятные, но совсем не критичные улучшения, ради которых менять исправный смартфон я бы пока не стал. Логичнее придержать деньги и дождаться юбилейного айфона, там перемены обещают быть куда серьезнее, чем эта пара лишних часов видео и переменная диафрагма. Да и по мне титан на 16 Pro смотрится куда выигрышнее алюминия, и в руке он ощутимо легче. Так что мой личный вердикт простой: если у вас 16 Pro, спокойно ходите с ним дальше и не ведитесь на ежегодный ажиотаж.