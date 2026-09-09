Вышла iOS 26.6.2: что изменилось и почему ее стоит установить на iPhone перед iOS 27

Apple выпустила iOS 26.6.2 буквально накануне сентябрьской презентации. Обновление крохотное, но пропускать его не стоит: оно чинит баг, из-за которого iPhone мог отказаться скачивать прошивку по сотовой сети, а это прямо влияет на грядущий переход на iOS 27. Кстати, недавно мы рассказывали, что отключить, чтобы айфон дольше держал заряд, так что перед апдейтом можно заодно навести порядок в настройках.



Что исправили в iOS 26.6.2

Обновление получилось предельно узким по возможностям. По официальным заметкам Apple, iOS 26.6.2 устраняет всего одну проблему — ту, из-за которой iPhone не мог загрузить обновление ПО через сотовое соединение. Никаких новых функций, никаких визуальных изменений, только точечная заплатка. Если вы недавно проверяли как iPhone держит заряд на iOS 26.6.1, то по автономности разницы после установки вы, скорее всего, не заметите.

Ставится апдейт на iPhone 11 и все модели новее. iPadOS 26.6.2 вышла одновременно и несет ровно тот же самый фикс — так что владельцам планшетов тоже есть смысл обновиться. Сам по себе релиз выглядит проходным. Но именно сейчас он важнее обычного, и связано это с тем, что происходит буквально на следующей неделе.

Такие мелкие обновления Apple выпускает регулярно между крупными версиями. Обычно они закрывают дыры в безопасности или чинят конкретные ошибки, и iOS 26.6.2 из той же серии. Предыдущая версия, iOS 26.6.1, вышла примерно за три недели до этого и как раз привозила исправления безопасности. Здесь же акцент один — на сотовой загрузке прошивок.

Почему баг вообще важен? Далеко не у всех дома есть быстрый и стабильный Wi-Fi, а кто-то обновляет iPhone прямо в дороге, раздавая интернет с сотовой сети. Если загрузка прошивки по мобильному соединению не работает, такой пользователь просто застревает на старой версии до тех пор, пока не доберется до нормального Wi-Fi. Мелочь, которая в масштабах десятков миллионов устройств превращается в серьезную нагрузку на поддержку и волну однотипных жалоб. Если у вас были проблемы с настройками автономности или что-то пошло не так после обновления, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут разобраться.

Почему это обновление стоит поставить перед iOS 27

Логика в тайминге считывается моментально. Apple готовится выпустить iOS 27 в этом месяце, а дату релиза компания, судя по всему, объявит прямо на своей презентации. И вот тут всплывает потенциальная проблема.

Представьте ситуацию: iOS 27 выходит, вы хотите ее скачать, но у вас под рукой нет Wi-Fi. А на старой iOS 26.6.1 загрузка прошивки по сотовой сети как раз ломалась. Для миллионов пользователей это превратилось бы в настоящую головную боль в день релиза крупного обновления. Apple явно решила подстелить соломку заранее. Смысл простой. Выпустив заплатку сейчас, компания дает время большинству iPhone получить нужный фикс до того, как народ ринется устанавливать iOS 27. Чем больше устройств обновится на 26.6.2 в ближайшие дни, тем меньше жалоб будет потом.

Поэтому я и рекомендую поставить эту версию заранее. Релиз сам по себе неинтересный, но он снимает риск на тот момент, когда вам действительно захочется прыгнуть на новую систему. Тем более что многие уже присматриваются к тому, ускоряет ли iOS 27 старый iPhone, и лишние препятствия при установке никому не нужны. Хотите первыми узнавать про дату выхода iOS 27 и все подробности с презентации? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждое обновление сразу после выхода.

Как обновиться на последнюю прошивку

Процесс обновления привычный и занимает пару минут. Перед установкой стоит убедиться, что iPhone заряжен хотя бы наполовину или подключен к зарядке, а под рукой есть стабильный интернет. Дальше все по шагам.

Откройте приложение «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «Основные». Выберите пункт «Обновление ПО». Дождитесь, пока система найдет iOS 26.6.2 — иногда обновление появляется в списке не сразу, дайте ему несколько минут. Нажмите «Обновить сейчас» и подтвердите установку. Дождитесь загрузки и перезагрузки устройства — iPhone сам вернется на рабочий стол уже с новой версией.

Ровно тот же порядок действий работает и для iPad с iPadOS 26.6.2. Если обновление не появляется даже через несколько минут, попробуйте перезагрузить устройство и зайти в раздел заново. Не смогли найти нужные настройки или обновление зависло на середине? Пишите в наш чат в Telegram, разберемся вместе.

Стоит ли обновляться прямо сейчас

Однозначно да, и вот почему. Это тот редкий случай, когда мелкое обновление без единой новой функции все равно заслуживает вашего внимания. Оно ничего не меняет в интерфейсе, не добавляет фишек, но убирает ровно тот баг, который мог испортить всем настроение через неделю.

Причем ставить его безопасно. Апдейт крохотный, откатывать нечего, риск словить неприятный сюрприз минимальный. По сути это подготовка почвы под гораздо более интересный релиз, который вот-вот случится.

Так что мой совет прямой — обновитесь заранее. Пусть iPhone спокойно скачает эту заплатку сейчас, чтобы потом, когда выйдет iOS 27 с ворохом новых возможностей, ничего не встало на пути. А все свежие находки с AliExpress по адекватным ценам, кстати, мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.